Reventón Kids HiperDino abre inscripciones

La Hacienda del Pino acogerá el próximo 4 de abril la Reventón Kids HiperDino, modalidad de Reventón El Paso Fred. Olsen Express que nuevamente este año acoge el Campeonato de Canarias de Trail Running de categorías menores (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16). La prueba, cuenta con el patrocinio oficial de la cadena de alimentación líder de Canarias, abre inscripciones este miércoles, 12 de marzo, a partir de las 10:00 horas.

En la presente edición la Reventón Kids HiperDino tendrá, además, carácter solidario. Las inscripciones para estas categorías tendrán un coste de tres euros, que se destinarán íntegramente a la mejora y acondicionamiento del CEIP Jedey Taburiente, ubicado en el barrio de Las Manchas en El Paso y que fue afectado por las consecuencias del volcán Tajogaite.

Incorporará, por primera vez, una bolsa del corredor para los más pequeños, que incluirá una camiseta conmemorativa, una talega conmemorativa y alguna sorpresa especial.

Podrán participar en Reventón Kids HiperDino los inscritos con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años. Todos los inscritos competirán divididos por categorías en función de su sexo y edad de participación. La categoría mínima será la Sub 8 y la categoría mayor será la Sub18, aunque aquellos niños y niñas nacidos en 2020 podrán participar en la Mini Kids, ideada en exclusiva para ellos.

El número de dorsales ofertados será de 300, distribuidos en 25 plazas por categoría y género, y habrá siete circuitos adaptados a cada categoría. Los participantes de la Mini Kids realizarán un circuito de 250 metros a partir de las 18:00 horas. Sub 8 completará un recorrido de 660 metros (18:10 h), mientras que los Sub 10 aumentarán la distancia hasta los 870 metros (18:20 h.). Con un trazado de 1380 metros contarán los Sub 12 (18:30 h.), mientras que los Sub 14 realizarán 2070 metros (18:45 h.). 2670 metros será la distancia para los Sub 16 y 5340 metros los Sub 18 (19:00 h.).