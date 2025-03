Tenerife sueña con su campeón

Un adejero en la cúspide de su disciplina. Mañana, en el BEC Arena de Manchester, el tinerfeño Isaac Araya se medirá a Liam The Hitman Harrison en uno de los combates más trascendentales en la historia reciente del muay thai a nivel mundial. Porque lo que está en juego va mucho más allá de una simple victoria. Es el WBC Diamond, un cinturón que solo cinco luchadores han portado en toda la historia.

A tan solo un día de la batalla, y tras un primer cara a cara con Harrison, el mayor de los Araya se muestra «tranquilo». «Vi que es igual que yo en estatura y en cuerpo. La verdad es que para la mente me vino muy bien», confiesa. Más que en cualquier otra disciplina, en el muay thai el tamaño del oponente puede marcar la diferencia, y la igualdad en sus físicos le concede a Isaac «un plus» de confianza.

El WBC Diamond es un título cuya magnitud no debe tomarse a la ligera. Su peso es incuestionable. Como dice el tinerfeño, «es el título más prestigioso de la Federación WBC». En el mundo del boxeo, leyendas como Mayweather, Pacquiao, Holyfield o Canelo lo han ostentado. «Si fuera boxeo, todas las televisiones estarían hablando de mí, no solo en España, sino en todo el mundo», afirma en ese sentido. Pero el muay thai está en otro momento, creciendo paso a paso. Y ahora, por fin, las buenas noticias comienzan a surgir gracias a un tinerfeño. «En 10 años, las nuevas generaciones podrán tener su buen reconocimiento», asegura, consciente de que su hazaña puede ser el faro que ilumine el camino para que la disciplina en España suba de nivel.

Su oponente, Liam Harrison, es un ícono, una leyenda viva de incontables victorias y millones de seguidores en sus redes sociales. «Cuando yo estaba empezando a luchar, él ya peleaba en las grandes galas contra Saenchai, considerado el mejor de la historia, siempre peleando contra la élite. Es un ídolo en el mundo entero», destaca Isaac, que reconoce que se enfrenta a «una superestrella». Lejos de sentirse intimidado por la magnitud de la figura de su contrincante, Araya se muestra firme y confiado en su preparación. «Estoy bien de peso. La preparación la he podido hacer bien, con tiempo», verbaliza.

El tinerfeño no es ajeno a los grandes escenarios. Ya ha competido en lugares emblemáticos, incluso en Tailandia, la cuna del muay thai. Pero esta vez, las luces apuntan a él de una manera más especial. «Me he enfrentado a muchos peleadores, con muchos combates y mejores», comenta. Sabe que, en esencia, «este combate es uno más». Una frase que podría sonar desafiante, pero que no disminuye ni un ápice la magnitud de lo que mañana está en juego: «Este es el título más importante que he peleado hasta el día de hoy. Es una de las peleas más importantes de mi vida, por supuesto».

Tendrá que jugar fuera el tinerfeño, porque la velada tendrá lugar en el Reino Unido, un referente global para el Muay Thai, lo que le añade una dimensión aún mayor al reto. No es solo su oportunidad, es el momento de poner a España en el radar mundial de este arte marcial. Como él mismo dice, «de ganar a Harrison, podemos entrar en los libros de la historia mundial de Muay Thai».

Araya es consciente de la potencia de su oponente, de la leyenda que representa Liam The Hitman Harrison. Pero también sabe dónde puede marcar la diferencia. «La estrella es él, yo soy top mundial, no me considero estrella. Hay que pelear agresivo contra él», afirma, reconociendo que pelear en su propia tierra le otorga a Harrison una ligera ventaja. Isaac tiene claro que las debilidades del inglés son un campo fértil para sus ataques. «A él no le gusta que le vayan mucho a por él», comenta. Además, en el clinch, el sureño está seguro «de que es más fuerte que él». Sabe el tinerfeño que su arsenal de golpes es su mayor ventaja. «Yo soy un chico bastante fuerte con todas mis armas. Tengo KOs con todas mis armas: manos, codos, rodillas, patadas», afirma.

Isaac estará rodeado de su gran afición. Casi 50 personas a su lado. Su mujer, su hermano, sus amigos... todos en Manchester para presenciar cómo el adejero puede escribir un nuevo capítulo en la historia del Muay Thai. Será mañana, el tan esperado 8 de marzo, la fecha en que, si todo sale como Isaac sueña, Tenerife verá a su luchador tocar la cúspide de su disciplina.

«El cinturón se viene para Tenerife al 100%»

«El cinturón se viene para Tenerife al 100%», pronostica Isaac Araya con convicción de hierro. Su esfuerzo, su sacrificio en cada entrenamiento... sabe que todo lo que ha dejado en la balanza lo llevará directo a la victoria. Sin embargo, es consciente de que su deporte no es como cualquier otro arte marcial. Se enfrentará el tinerfeño, con 55 peleas a sus espaldas, a un rival con 119. «Aquí todo el mundo tiene muchísimos combates. No hay invictos», dice. «Yo pienso que me voy a llevar el cinturón 100%, pero en el Muay Thai, ningún peleador sabe que va a ganar. Yo me veo con posibilidades, no al 100%, sino al mil por mil. Soy fuerte, pego muy duro, y tengo muchos KOs a favor», asegura Isaac, que tiene claro que será un honor representar a España, Canarias, Tenerife, y, por supuesto, a Adeje, su hogar, desde donde siempre le «han apoyado».

