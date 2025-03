El Cuesta Piedra, único equipo invicto de toda España

Una máquina imparable que devora victorias. 18 triunfos en igual número de enfrentamientos han elevado al Santa Cruz Cuesta Piedra a lo más alto de la Superliga 2 Femenina. En liga, la derrota sigue siendo un concepto ajeno para las chicas del Quico Cabrera. Son las únicas invictas, incluso entre los 14 grupos que componen el voleibol español de categoría nacional. Su dominio es incontestable, habiendo cedido hasta la fecha únicamente siete sets, y con 13 de sus victorias por un rotundo 3-0. Solo se ha dejado por el camino un par de puntos.

Buena culpa de semejante registro lleva la firma de su entrenador, Francis Hernández. «El invicto es una anécdota», comenta con una sonrisa. Sabe el estratega que la historia está lejos de concluir. Será en la fase de ascenso a la Superliga femenina donde tendrán que rubricar una campaña para enmarcar. De momento, su equipo ya es el primero en sellar su clasificación matemática, con cuatro jornadas aún por disputarse.

Pero el camino no ha sido sencillo. El Santa Cruz Cuesta Piedra ha sabido recomponerse de las lesiones de jugadoras capitales como Lucy Monteiro, Carla Martinelli y María Pérez, piezas fundamentales que no han estado en varios tramos de la temporada. «Es lo que más valoro. Hemos tenido tres lesiones fortuitas, y aún así seguimos compitiendo al máximo nivel», revela Hernández. Se han incorporado Carolina Martínez y Phoebe Bell, y su adaptación ha sido impecable en un equipo que no pierde el ritmo.

Ahora, mantener la motivación se les presenta como la mayor de las pruebas tras tantas victorias consecutivas. La autocomplacencia acecha, pero el Cuesta Piedra, de momento, esquiva la trampa. «Es difícil. A veces, hemos tenido que pellizcarlas un poquito más, porque saben que cuando aprietan pueden ganar, y eso es complicado», asegura su entrenador. El equipo no perdió ni en pretemporada, y el balance registra solo una derrota, en las semifinales de la Copa Princesa. Hernández lo califica como un «accidente», donde les faltó «algo de claridad». «Yo me incluyo. Quizá una reacción más rápida, algún cambio, algo más fresco en la cancha», reflexiona el técnico, que admite que el equipo «ya se sobrepuso del bajón anímico».

El horizonte de la institución santacrucera no pasa por otra misión que no sea la del regreso a la Superliga. «Ellas son las que se han puesto ese objetivo desde el principio», afirma su técnico. La fase de ascenso, aún sin sede definida, se jugará a finales de abril. Y al ser preguntado por la posibilidad de que el Cuesta Piedra sea el anfitrión, Francis Hernández revela que «no se lo han planteado». Sin embargo, menciona que alguna autoridad les apuntó que, si el CV Aguere se clasifica, podría ser el encargado de organizar dicha fase. Sería interesante, desde luego, para los tinerfeños, que podrían «dormir en casa y estar en la Isla».

Partirán las blanquiazules hacia el ascenso con la etiqueta de favoritas, pero Francis Hernández rechaza esa carga. «La fase de ascenso va a estar linda, va a estar igualada. Sabemos que ahí se decidirá por el que mejor llegue, el que más fondo armario tenga y el que mejor aguanten sus jugadoras», comenta el estratega que no tiene preferencias sobre qué equipos evitar.

Se habla con el preparador tinerfeño de victorias, del posible ascenso, pero también del peso que ha arrastrado la entidad santacrucera en los últimos años, el de no terminar de asentarse en la Liga Iberdrola. «Todos los equipos que hemos ascendido de Superliga 2 a Superliga 1, casi todos hemos caído», verbaliza Hernández. La fase de ascenso, que culmina a finales en abril, llega cuando los grandes fichajes de la Superliga ya están comprometidos. Aquí radica la incertidumbre, porque ni el Santa Cruz Cuesta Piedra ni ninguno de los aspirantes pueden garantizar a sus posibles incorporaciones un lugar en la élite. «Las jugadoras nacionales ya estarán cogidas, y para las internacionales tendremos que acertar mucho con las que vengan de fuera», reconoce Hernández.

Por el momento, las chicas del Santa Cruz Cuesta Piedra, a través de una sinfonía de victorias, han construido un relato que sigue escribiéndose con cada saque, con cada punto ganado, y con un horizonte marcado en el ascenso.

El CV Aguere, también líder

Existe otra entidad tinerfeña que también cabalga como líder en su grupo de la Superliga 2. Se trata del Fedes Ascensores La Laguna, que el pasado fin de semana derrotó al entonces primero, el Leganés (3-1) en el Pabellón Juan Ríos Tejera y, con esa victoria, se colocó en la cima. Sin embargo, el conjunto dirigido por Renzo Sánchez aún no tiene asegurada matemáticamente su clasificación a la fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Su grupo, el A, es una guerra sin cuartel donde tres equipos pelean desde hace tiempo en un fuego cruzado que parece no tener fin. Con 47 puntos, el club de Aguere manda en la lucha. Justo por detrás, igualados, el Alcobendas y el Leganés, con 46. Si la liga terminara hoy, el mismo Leganés, actual campeón de la Copa Princesa, sería el que quedaría fuera de la fase de ascenso a la Liga Iberdrola. El Fedes Ascensores Ciudad de La Laguna es el noveno mejor equipo de España en cuanto a puntuación por partido.

Suscríbete para seguir leyendo