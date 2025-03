Los mejores del mundose citan con la Bluetrail

A menos de un mes para su celebración, la Tenerife Bluetrail 2025 va tomando forma. Y se perfila imparable. Más de 3.200 inscritos de 65 países se alistan para una cita que se celebrará del 27 al 29 de marzo. Entre ellos, 90 de los mejores corredores del mundo. Algunos repiten, otros debutan, pero todos prometen un espectáculo destinado a dar un paso más en la historia del trail running tinerfeño. La expectativa crece.

110K

Cumple su 14ª edición una prueba que ofrece cuatro categorías que otorgan los codiciados Running Stones, llave maestra para acceder al sorteo de la prestigiosa HOKA UTMB Montblanc, que se celebra en la localidad francesa de Chamonix como colofón final del circuito de las UTMB Series. En la distancia de 110 kilómetros, se alza la figura del británico Tom Evans, un gigante de las ultras, tercero en el Mundial de Trail 2018 y campeón de la CCC del Ultra Trail del Mont Blanc de ese mismo año. También estará de vuelta el nepalí Sange Sherpa, un corredor carismático de estilo inconfundible, buen conocedor de los 6.250 metros de desnivel positivo del trayecto, que ya grabó su nombre en la memoria de la Bluetrail con un subcampeonato en la ultra de 2023. A él se le suma el experimentado atleta mallorquín Tòfol Castanyer, subcampeón mundial de carreras de montaña. Y por si fuera poco, figuras como Ricardo Cherta, Francisco Quito Santana y Manuel Alexis Martín Lorenzo completan –al menos hasta ayer– un elenco de corredores élite para la prueba reina.

73K

. La categoría de 73 kilómetros no se quedará atrás en cuanto a talento. Querrá inaugurar su palmarés en la prueba Thibaut Garrivier. Asiduo en la Transvulcania –donde fue vencedor en la edición de 2019–, el francés cambia de escenario, pero no de objetivo. A su lado, Pau Capell, el rey de la Bluetrail 2018, que regresa con su imparable rastro de victorias en el Archipiélago, incluidas sus dos coronas en la Transgrancanaria 125 km. Y, para culminar, sale a la palestra el nombre de Jordi Gamito. Un élite del trail con alma de albañil, que combina la fuerza del asfalto con la pasión por la montaña.

47K

En los 47 kilómetros, la categoría femenina resplandece con Gemma Arenas. La de Ciudad Real, campeona de Europa de Ultra en 2023, conoce el terreno y quiere dar lucha. En la masculina, Yoel de Paz, el palmero que conquistó la victoria en 2019 en la distancia corta, regresa con la ambición de escribir una nueva página dorada en su joven pero esplendorosa carrera. Junto a él, el vasco Aritz Egea, un viejo conocido que retorna. No necesita presentación porque no hay competición en Tenerife donde no haya brillado. Campeón europeo de Skyrunning en 2017, su nombre es garantía de codearse con los mejores.

24K

Buscará unirse al cuadro de honor de la prueba tinerfeña Moana Lilly Kehres. La palmera, decidida, regresa a un terreno que conoce, esta vez en los 24 kilómetros. Después de un tercer puesto en la EXP de HOKA Val d’Aran, buscará brillar en el Parque Nacional del Teide. A su lado, Marta Arnay, otrora reina de las populares, regresa para reivindicar que la experiencia no envejece. En la categoría masculina, Cristofer Clemente llega como favorito indiscutible. Tras conquistar Centroamérica, alzándose con la victoria en la ultra de los Volcanes, y con un historial brillante que incluye su triunfo en la prueba reina de 2023, el gomero sorprende a todos al elegir la distancia más corta.

Suscríbete para seguir leyendo