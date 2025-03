De la piscina a las aulas

Alcanzar la élite en su deporte y, al mismo tiempo, mantener la cabeza firme en los estudios, es una excepción a la norma. Muy pocos lo consiguen. En Tenerife, en la Acidalio Lorenzo, surge una singularidad. Se llama Natalia Naya Manero, una zaragozana que demuestra que la disciplina y la pasión no solo se complementan, sino que se multiplican.

A sus 23 años, esta jugadora del Echeyde navega entre dos mares: el del waterpolo de élite y el de Medicina en la Universidad de La Laguna. Empezó en el primero a los 7 años, y hoy, con cada brazada, demuestra que despuntar en estos dos universos tan exigentes está solo al alcance de quienes se entregan al máximo. Sobresalir en los estudios y en el deporte es posible. Ella lo ha logrado, aunque no sin sacrificios.

«Desde pequeña, desde que tenía 7 años, empecé a nadar en Zaragoza, en el Stadium Casablanca, donde nadaba mi hermano mayor. Un día le fui a ver en un partido y dije, ‘qué chulo, ¿no?’. El entrenador me dijo, ‘vente a probar otro día’, y desde ahí no he dejado de jugar». Así comenzaba su historia, la que la llevaría de Zaragoza a la máxima categoría nacional.

Su paso por la Escuela Waterpolo Zaragoza, un equipo de la División de Honor en aquel entonces, fue el primer suspiro de una carrera destinada a brillar. Empero, sus logros no se limitaron al agua. En paralelo, Natalia empezaba a despuntar en los estudios y fue entonces cuando la Medicina se cruzó en su camino. «Siempre me ha gustado la sanidad, el cuerpo humano, ayudar a la gente... no sé por qué, pero es algo que me gusta. Mucha de mi familia se dedica al entorno sanitario, mi madre es enfermera, entonces siempre lo tuve claro», dice.

La idea de combinar la Medicina con un deporte de élite se presentó como una montaña alta que escalar. «Compaginar Medicina con deporte de alto nivel le pondría una dificultad bastante alta», admite Natalia. Ambas pasiones le exigen una «gran cantidad de tiempo», y, al final, «el día es limitado». El cansancio se acumula, pero ella tiene claro que «es lo que ha elegido». No queda otra que «tirar para adelante y hacer las dos cosas», verbaliza. El waterpolo ha sido su escuela de vida. Le ha enseñado a ser extremadamente organizada. «Gracias al deporte, me he organizado mejor de lo que lo haría sin él. El tiempo es limitado, así que aprendes a concentrarte: ‘Céntrate, estudia, que luego no te va a dar tiempo’», reflexiona.

Al ser preguntada por su adaptación a la Isla y al equipo –se incorporó a las filas del Echeyde en verano de 2023–, Natalia asegura que todo fue «bastante fácil». «Este equipo, la verdad, es muy familiar. Somos mucha gente de fuera y eso hace que nos hagamos una piña. Es como una pequeña familia. Aquí la gente es superagradable y, entre el club y la gente de la Isla, es muy fácil adaptarse», afirma. El reto vendría por otro lado, el académico. «El trámite del traslado de expediente fue lo más complicado. Tuve que lidiar con papeleo y perder un año», recuerda. Empezó su primer curso en la Universidad de La Laguna sin matrícula y sin saber qué asignaturas le iban a convalidar. «Iba haciendo un poco las clases que yo creía que iba a tener que hacer», evoca. Para su sorpresa, no le convalidaron 10 asignaturas que tuvo que repetir el año pasado.

Está en cuarto de carrera, aún le quedan «un par de añitos para acabar», sonríe mientras lo dice, pero los ojos de Natalia ya miran al horizonte. Su futuro seguirá de la mano de la medicina, eso seguro. «La principal meta que tengo ahora es acabar la carrera, y si todo va bien, dentro de dos años la tendré terminada». Pero su ambición no se detiene ahí. También quiere seguir jugando al waterpolo, y busca equilibrar ambas facetas. «Mi objetivo es poder compaginar el trabajo de médico con el deporte de élite, si es posible. No pido más que poder hacer las dos cosas, porque ambas me encantan». El agua y los libros se han entrelazado en su vida, y ella sueña con seguir nadando entre ambas pasiones, pero también entiende «que algún día llegará el límite». Mientras tanto, prefiere disfrutar de cada brazada y de cada página, de «las dos cosas que tanto le gustan».