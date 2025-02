Presente y futuro dan espectáculo en La Punta

El skate park La Punta fue el epicentro de la adrenalina y el talento durante la primera prueba del Campeonato de Skateboarding de Tenerife, organizado por Slappy Skate Club con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento San Cristóbal de La Laguna. Más de 500 espectadores se congregaron en el evento para disfrutar de una jornada vibrante donde skaters de diferentes categorías demostraron su destreza.

Leire Cano se impuso en la categoría sub 10 femenina, seguida de Giuliana Laurencena y Emma Herrera; mientras que Massimo Amaro venció en la en sub 10 masculina, con Diego Rodríguez en segundo lugar y Lukas Martin en tercero. En sub 14 femenino, el podio estuvo encabezado por Lea Torres, acompañada por Vega Torres y Sofía Siverio. En la versión masculina, Stefano Mandozzi se coronó campeón, seguido de Darío Baggerman y Nicolás Sanfiel. En sub 18 femenino, Paula Jorge se alzó con el primer lugar, mientras que Julia Sosa obtuvo el segundo. En masculino, Adán Fernández se impuso, con Gabriel Izquierdo y Andrea Chiarucci completando el podio. En la categoría Más 35, Ulrike Goepel y Patricia Hernández fueron las destacadas en femenino, mientras que, en masculino, Rodrigo Morales se quedó con la victoria, escoltado por Juan Pablo Salgeiro y Alexis Sampler.

Finalmente, en la modalidad Best Trick Open, Pablo Ibaute brilló en rampa y Daniel Álvarez hizo lo propio en street.