Lucía Curbelo: un salto hacia la cúspide del atletismo

El atletismo canario continúa escribiendo páginas doradas, y una de las más recientes narra la historia de la gomera Lucía Curbelo. La joven de 21 años, especialista en triple salto, se adueña del oro en el Campeonato de España Short Track Sub 23, en una victoria que le consagra como una de las grandes promesas de la disciplina.

La prueba, que se llevó a cabo en Sabadell, reservó lo mejor para un epílogo de película. En su último intento, Curbelo, del Tenerife CajaCanarias, voló a 12.89 metros, en un salto con el que se llevó el oro, rompió su propio récord canario Sub 23 y aseguró su pase al Nacional Absoluto de Madrid, celebrado este pasado fin de semana. «Tenía que hacer un salto largo que me diera el pase. Hablando con mi entrenador le dije: ‘Este tiene que ser el salto, aquí tengo que hacer uno largo’», recuerda la atleta. La joven de San Sebastián de La Gomera selló su destino y se consagró como la mejor promesa en la cúspide de su disciplina.

Un oro a la perseverancia

La historia de Curbelo es la de un prospecto del atletismo cuyos primeros fueron casi fortuitos. «En el colegio hacíamos carreras y me dio por probar atletismo aquí, en La Gomera, en el Club Atletismo Almogrote», recuerda.

Al igual que muchos grandes atletas, Curbelo probó suerte en diversas modalidades antes de encontrar la disciplina que le cambiaría la vida: el triple salto. «Empecé con el campo a través y las pruebas largas, pero un día mi entrenador me dijo: ‘¿Por qué no pruebas el triple salto?, que se ve que tienes saltabilidad’». Un simple consejo, lanzado en un día cualquiera, que se convirtió en su punto de inflexión. Porque con el paso del tiempo, y aunque no fue fácil al inicio, la atleta gomera perfeccionó su técnica y convirtió la disciplina en su especialidad.

La atleta gomera del CajaCanarias se inspira en Ana Peleteiro y Patricia Mamona

Su medalla de oro en Sabadell no fue obra del azar. «Desde agosto, que es cuando empieza la temporada, he trabajado duro y no me he rendido», comparte Curbelo, que sabe que nada llega sin esfuerzo. Meses de sacrificio y trabajo incesante de una atleta que ya había dejado claro su potencial al pulverizar el récord canario Sub 23 en pista cubierta con un salto de 12.65 metros, marca que ahora ha superado, elevando su propio listón. «Hasta la prueba de Sabadell, ese era mi mayor logro. Pero ahora he aumentado mi mejor marca personal y he puesto el récord un poquito más alto», confiesa.

Su victoria en el Nacional Sub 23 fue, además, una revancha personal. «El año pasado me quedé con las ganas del oro», admite. Este año, las expectativas ya eran altas, pero sin la certeza de la victoria. «Entre las tres primeras, cualquiera podría haber conseguido cualquier medalla», verbaliza Curbelo.

Hacia el sueño olímpico

Cada atleta lleva en su corazón a una figura a la que aspira alcanzar. En el caso de Lucía Curbelo, uno de sus más grandes referentes es la portuguesa Patricia Mamona. «Es en la que más me he fijado. Tiene condiciones muy similares a las mías, es bajita, fuerte», reconoce sobre su espejo. A su vez, menciona a Ana Peleteiro –que ayer revalidó su corona nacional– como otro de los modelos que la motivan en su travesía como atleta.

Hoy, con la medalla de oro aún reluciendo, Lucía dirige su mirada hacia nuevos horizontes, hacia nuevos sueños. «A largo plazo me gustaría estar en un Europeo, y a lo más alto a lo que quiero llegar son los Juegos Olímpicos. Sería un sueño ya solo el poder participar», confiesa. No sería una exageración atisbar que, con cada paso de gigante como el que dio en Sabadell, ese sueño parece acercarse.