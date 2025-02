El Tenerife Libby’s hace valer su ley en el Pablos Abril

Sábado casi perfecto para los tinerfeños en Superliga 2. En féminas, el Cuesta Piedra venció por la vía rápida al Benidorm (0-3) y sigue en lo más alto del Grupo C. En el A, el Fedes Ascensores La Laguna no dio lugar a la sorpresa frente al Oviedo y celebró la alegría por la vía rápida (3-0) para mantener la segunda plaza. Por abajo, el Arona Less4more no pudo con el Torrejón (0-3). En el B, el Élite Vóley El Rosario sometió al Cide Palma (3-0).

En chicos, el Arona ganó al Jovellanos (3-0) y sigue segundo de su liguilla.