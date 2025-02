Un adiós a lo grande. El atletismo canario vuela hacia su nube más melancólica con la despedida de uno de sus más grandes exponentes. Jonay González, el icodense que supo conquistar las distancias largas y abrió el camino de los canarios en el fondo español, ha decidido dar por concluida su brillante carrera deportiva. La noticia, que hasta ahora solo había compartido con los suyos, marca el cierre de una trayectoria de 25 años dominando el fondo en Canarias con más de 300 carreras ganadas.

Su última gran cita, el 5 km Internacional de Armagh, en Irlanda, de la semana pasada, atestigua el perfecto epílogo para una carrera de excelencia. Porque con la «competitividad» con la que siempre ha querido que se le reconozca, el referente del Bikila igualó su propio récord absoluto de Canarias en ruta, clavando un tiempo de 14:23, a una media de 2:52 por kilómetro. «Después de la San Silvestre pude encadenar unas buenas semanas de entrenamiento. Me había puesto como objetivo esta carrera que ya conocía del año pasado. Quería hacerlo bien, la había puesto como reto final y quería irme con buenas sensaciones», asegura el fondista sobre un adiós tan poético como simbólico.

Un adiós meditado

Tenía su decisión trazada desde hacía tiempo. El tiempo no perdona y, Jonay, de 42 años, no quería empañar su adiós por una lesión o el desgaste de un rendimiento en declive. «Siempre he tenido claro que quería retirarme voluntariamente», explica el también agente de la Policía Local de Santa Cruz. «Es ley de vida, por mucho que yo quiera con 40 años tener objetivos superambiciosos, hay que ser realista. Yo concibo el deporte como una competición. Hacerlo a buen nivel era lo que me motivaba para prepararme lo mejor posible», reflexiona.

El último sprint de una leyenda / E. D.

Las molestias fueron el último empujón que le llevó a colgar las zapatillas. Porque lo que antes fluía, ahora se convertía en una lucha contra el dolor, y el entrenamiento ya se había transformado en un campo de batalla donde los antiinflamatorios y analgésicos se hacían sus aliados. «No eran condiciones», admite. Pero esas molestias no le arrebataron su último gran baile. Y su mejor despedida llegó en Irlanda, en pleno vuelo.

Un palmarés impecable

Su carrera, impregnada de logros, rubrica un relato digno de ser recordado. Jonay fue llamado por la Real Federación Española de Atletismo para participar en el Mundial de Campo a Través en Edimburgo 2008. «Cuando empecé en atletismo, me centré mucho en el campo a través. Lo veía por la tele y luego corrí todos los cruces que hay prácticamente por toda la geografía nacional», explica.

El último sprint de una leyenda

Pero Jonay no solo brilló en el campo a través. En la pista se convirtió en el dueño de los récords de Canarias en 3.000 y 5.000 metros. De hecho, solo le quedaron por conquistar los 10.000. «Me hubiera gustado correr un buen 10.000 cuando era realmente un profesional, cuando estaba entrenando en el Centro de Alto Entrenamiento y Promoción deportiva de Soria, becado por el Consejo Superior de Deportes», confiesa. Y no solo eso, también lamenta no haber explorado más el mundo de la media maratón.

Así, el fondista norteño se despide dejando tras de sí un legado lleno de marcas, victorias y, por encima de todo, una mentalidad indomable. «Me gustaría que se me recordara de forma competitiva, como un atleta sin complejos, que afrontaba cada competición optando a todo. Mi motivación al salir a competir era siempre estar luchando con los mejores hasta el último momento», reflexiona. Un ejemplo de esa filosofía, la última San Silvestre, donde se midió por la victoria a dos jóvenes de nivel élite europeo. «Sabía que las de perder eran mías, pero no me di por vencido. Estuve luchando con ellos hasta el final», destaca.

El último sprint de una leyenda

Lejos de la competición

«El fondo en Canarias es complicado». Al ser preguntado por un consejo para aquellos que aspiran a alcanzar sus marcas, el tinerfeño rememora sus años de sacrificio en Soria. Allí entendió lo que se necesitaba para llegar a la cima. «Todo se resume en la implicación y disciplina», aconseja, revelando que el secreto no está solo en las piernas, sino en la cabeza: el descanso, la alimentación y, sobre todo, «esos años de constancia» que marcan la diferencia.

Aunque Jonay González se despide del atletismo de alto nivel, el deporte sigue siendo su fiel compañero. Su labor en la Policía Local le exige mantener el cuerpo en forma, por lo que continuará entrenando, pero ahora en una modalidad más saludable. «Ya no tendré que estar pendiente del ritmo, los kilómetros o el pulso, ahora entrenaré por placer», comenta con una sonrisa que refleja la tranquilidad de un nuevo capítulo. Además, planea explorar otros deportes para mantenerse activo sin la presión de la competición.

Con su retirada, el deporte canario pierde a un guerrero incansable y, muy probablemente, a una de las figuras más emblemáticas de su historia. Jonay González deja tras de sí un legado casi imposible de igualar. Su historia es la de un adiós a lo grande. n

Suscríbete para seguir leyendo