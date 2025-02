Maradona Jr, mucho más que un apellido ilustre

Del impacto mediático que causó la llegada de Diego Armando Maradona Jr al banquillo de la UD Ibarra no hay ninguna duda. No la hubo nunca. El modesto club del Sur de Tenerife fue noticia a nivel internacional. Bueno para la entidad y también para Tercera División de las Islas. La valía de el Tecla Junior y el acierto o no de su fichaje, por contra, era un interrogante que solo se podría resolver con el paso de las semanas.

Maradona llegó al Villa Isabel tras haberse completado las primeras siete semanas de competición. El combinado hasta ese entonces dirigido por Francis Díaz marchaba en la zona baja de la clasificación habiendo sumado solo siete de los primeros 21 puntos en juego, un balance insuficiente con respecto al objetivo de partida en la 24/25: pelear por los primeros puestos.

El flamante técnico del Ibarra pudo dirigir los entrenamientos en sus primeros días en la Isla, pero no sentarse en el banquillo en el que fue el partido de su debut. Lo hizo en la grada, aunque a solo unos metros de distancia de la línea lateral. Desde allí celebró con rabia los tantos de Arturo y Rabii que sirvieron para tumbar al entonces líder de la categoría, el Arucas. Victoria de prestigio.

Ahora, 15 partidos después de que el cuadro de El Fraile destituyese a Díaz tras la derrota en San Fernando por 3-1, solo cabe una conclusión posible: los números avalan la batuta del napolitano, que ha demostrado ser mucho más que un gancho, mucho más que un joven con apellido ilustre y un discurso ambicioso.

El Ibarra se ha convertido en uno de los mejores equipos del Grupo Canario de Tercera Federación. Sus registros durante el parcial de Diego solo los superan Las Palmas Atlético, líder, y Tamaraceite, segundo. El combinado tinerfeño ha sumado 32 puntos de los 45 en juego con un balance de diez victorias, dos empates y apenas tres derrotas. Ahora marcha quinto (primera de las posiciones que da derecho a jugar promoción de ascenso) con 39 unidades, las mismas que el cuarto (el Lanzarote) y dos menos que el tercero (el San Fernando).

En el Villa Isabel, los guarismos del Ibarra rozan la perfección: siete triunfos y un empate en ocho partidos (22 de 24), 16 goles a favor y solo dos en contra. El único equipo que ha sido capaz de sumar en los dominios de Maradona Jr ha sido Las Palmas Atlético. «Tengo una confianza increíble en los chicos», declaró el técnico tras la alegría del sábado ante el Estrella. n

