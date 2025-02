Javier Rabanal: «El objetivo es mantenernos vivos en las tres competiciones»

Este sábado arranca su andadura en liga, ¿cómo van los nervios?

Normal, la verdad. Sabemos que la temporada va a ser larga, y queremos empezar con la activación justa. No podemos darle demasiada importancia a lo que suceda en ese partido, porque es pronto. Es una liga con dos vueltas completas, y luego un hexagonal con los seis primeros. Es un camino largo, así que poco a poco. Lo importante ahora es que lo que se trabajó en pretemporada se refleje en el primer partido, y con eso, esperamos sacar el resultado.

¿Cómo valora la pretemporada?

La pretemporada ya estaba planificada cuando llegué al primer equipo. Quizás habría cambiado el viaje a Uruguay tan pronto, que fuimos a un torneo de exhibición muy exigente. Yo habría preferido empezar de manera más gradual, trabajando más en nuestra ciudad deportiva. Pero claro, ya estaba previsto y también tiene su parte positiva como meternos en la modalidad competitiva más rápido.

El primer amistoso fue contra San Lorenzo, uno de los grandes de Argentina.

Ya venían muy preparados, con cinco o seis días de antelación a su debut en la competición oficial. Tenían un ritmo más alto, y nos costó bastante sacar el partido adelante, pero acabamos con un empate a cero, y fue positivo porque pudimos probar dos sistemas diferentes y rotar muchos jugadores. Fue difícil, claro, pero positivo porque nos enfrentamos a uno de los grandes del fútbol argentino, un equipo ya muy rodado.

Kendry Paez acaba de incorporarse a los entrenos tras jugar el Sudamericano Sub 20. Se va al Chelsea cuando cumpla los 18 años. ¿Una pena no contar con él desde la pretemporada?

Sí, empezó a entrenar hace unos días. Ahora está siguiendo un plan de entrenamiento personalizado. En cuanto a su futuro, es algo que él debe hablar con la directiva, porque le queda poco tiempo con nosotros. Son situaciones que se gestionan entre sus representantes y el club. Nosotros lo que hacemos es ponerlo en el mejor estado posible.

Debuta contra el Libertad FC.

Va a ser un partido complicado. Su entrenador estuvo en Independiente del Valle, y fue para mí el mejor de la Serie A el año pasado. Cogió un equipo descendido y consiguió salvarlo. El campo no estará en las mejores condiciones, y ahí, a Independiente siempre le ha costado ganar. Vamos a tener que empezar con una mentalidad de trabajo, y, poco a poco, imponer nuestro fútbol.

¿Qué objetivo se marca?

El objetivo es mantenernos vivos en las tres competiciones el mayor tiempo posible. En la Libertadores, queremos superar la fase de grupos y luego ver cómo se dan las eliminatorias. En la Copa, intentar llegar de nuevo a la final y, en la liga, obviamente, clasificarnos al hexagonal de los seis primeros con la mejor puntuación posible y, a partir de ahí, ya con todos los enfrentamientos directos, estar en cabeza o, al menos, lo más cerca posible de la cabeza.

Santi Lemus será su segundo.

Quise unir a alguien que supiese coordinar todos los trabajos del staff, que fuese un todoterreno y que fuera una persona de máxima confianza. Y ahí el que más me encajaba era Santi. Él pudo acomodar toda su parte personal para estar en cuatro o cinco días, y para mí es un lujo contar con él.

Llegó a Independiente del Valle después del excelente trabajo que hizo con el filial. Parece que el objetivo principal sigue siendo el mismo, seguir potenciando la cantera y darles espacio en el primer equipo, ¿no?

Es que eso es lo primordial aquí. Se irá Kendry desde que sea mayor de edad, se acaba de ir Kenny Arroyo al Besiktas, más todos los que ya han ido saliendo como Piero Hincapié, William Pacho, Moisés Caicedo y otros tantos que están a punto de dar el salto. Ya están llegando nuevos talentos de 17 o 18 años que están tocando la puerta del primer equipo, listos para entrenar y debutar.

¿Ya empieza a mirar la Libertadores de reojo?

Tenemos muchas ganas de que llegue el sorteo para saber quién nos toca. Estaremos en el bombo 2, y sabemos que en el bombo 1 están los equipos con más peso, y a ver qué nos toca de ese bombo, porque son todos equipos importantes. Luego, los bombos 3 y 4 también, van a marcar mucho las posibilidades que tengamos de ser primeros o segundos.

Conoce bien a Anthony Landázuri, refuerzo invernal del CD Tenerife.

Landázuri es un jugador que juega preferentemente de central, aunque también ha jugado de lateral. Aquí, en Ecuador, lo ganó todo, incluidos torneos internacionales. Puede aportar experiencia y es fuerte en el juego aéreo. Más allá de eso, es un fichaje de otro club y no le puedo comentar mucho más.

Ha circulado que el Tenerife le habría consultado sobre Anthony Landázuri antes de su fichaje, e incluso que Mauro Pérez se pusiera en contacto con usted para pedirle una valoración.

No, a mí no me llamó Mauro Pérez. El fichaje de Landázuri ya lo tenían sobre la mesa sin haberme llamado a mí.

¿Cómo ve desde fuera la situación del representativo?

El Tenerife, de vez en cuando, tiene este tipo de temporadas. Igual que tiene momentos en los que nos deja cerca de la Primera División, también hay otros en los que las cosas no salen como se esperan. No soy quién para analizarlo, pero es cierto que he seguido más al equipo desde que Álvaro Cervera y Roberto Perera tomaron las riendas, porque tengo muy buena relación con Rober. Se ha dado así la temporada, ellos tendrán que analizar los porqués y ver las soluciones que encuentran, pero eso obviamente a mí me pilla bastante lejos.

