La Copa del Tenerife Libby's La Laguna, la Copa de Marga Pizá

Cuenta atrás para la cita del Tenerife Libby’s La Laguna con la Copa de la Reina. La entidad blanquiazul se mide este viernes (16:30) al Unicaja Andalucía VB en cuartos de final. De salir victoriosas, las pupilas de Facundo Morando se medirían, el sábado, al vencedor del cruce entre el Heidelberg grancanario y el CV San Cugat.

El combinado tinerfeño, que aterriza en Menorca ocupando el sexto puesto de la competición liguera, tendrá en frente al cuarto. Las andaluzas, no obstante, superan a las insulares en solo dos puntos en la tabla y el único precedente de la temporada actual se saldó con victoria del Libby’s por 3-0. Eugenia Nosach causará baja por lesión, pero la capitana Lisbet Arredondo estará disponible tras superar una fisura en el calcáneo. Inés Villa, por su parte, llega entre algodones.

La Copa de la Reina 2025 será especial para la blanquiazul Marga Pizá, quien nacida en Mallorca, competirá en casa. Allí la aguardan “familiares y amigos”, explica con una sonrisa. “La verdad es que estoy muy contenta. Es la segunda Copa que podré jugar en Menorca. Se afronta con muchas ganas e ilusión”.

Contra el obstáculo de las lesiones

Pizá, graduada en Psicología y que acaba de completar un máster en psicología sanitaria, asegura sentirse “muy feliz” en Tenerife, un lugar que le recuerda a su hogar. “Estamos prácticamente en el paraíso, me gusta todo”, manifiesta satisfecha.

El brillo en la mirada de la balear se torna en ambición cuando se le cuestiona por el enfrentamiento ante el Unicaja. “El equipo está mentalizado. Vamos a sacar un buen juego, lo vamos a hacer juntas. Tenemos un gran grupo de personas y un muy buen staff. Hemos trabajado a tope y vamos a darlo todo, que es lo que nos caracteriza. Vamos a seguir luchando y, evidentemente, si nos podemos llevar la Copa, mucho mejor”, advierte.

Para el Libby's el curso ha sido una lucha constante contra un solo obstáculo: las lesiones. La líbero narra con un sabor agridulce que las de Morando arrancaron “muy bien” la temporada, practicando un vóley “muy sólido”. A pesar de la adversidad, la plantilla ha seguido hacia delante, “luchando, entrenando y trabajando” y no ha perdido el foco en lo importante. “Estamos en el camino, a pesar de todo seguiremos luchando y dando todo en la pista”.

Entre sus armas, este grupo de jugadoras guarda la fuerza del componente emocional, el vínculo que existe en una plantilla muy unida. “Hay muy buena base y eso facilita mucho las cosas a la hora de trabajar y de entrenar. El buen ambiente ayuda mucho”, sentencia Pizá.

Facundo Morando. / Arturo Jiménez

Con apenas 36 años, Facundo Morando ya atesora una dilatada y exitosa experiencia en los banquillos. La Copa le motiva, no le asusta. Lo mismo que a sus jugadoras a pesar de la merma por las lesiones. «Las chicas no ponen excusas, hay que sacarse el sombrero con ellas. Eso es lo que nos ha mantenido entre los primeros a pesar de todo. Otro equipo no estaría donde nosotros estamos».

Cuestionado semanas atrás por los malos resultados, agradece la confianza de un club en el que está «muy contento». Por suerte para él, procura «no leer nada». Frente al Unicaja, augura un duelo «cerrado y agresivo».