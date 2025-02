Pablo Carreño: «Está claro que todos van a luchar a muerte para ganarme»

El tenista gijonés se lleva el título tras vencer a Alejandro Moro y ahora busca repetir victoria en el Challenger II organizado por MEF Tennis Events

Ganó en su estreno en el Challenger 2 de Tenerife al chino Jei Cui, número 283 del mundo, por dos sets a cero en una hora y 37 minutos de partido

Era un partido que llevaba mucho peligro porque era el primero después de haber ganado el primer torneo. Sabía que tenía que estar muy concentrado desde el principio y creo que lo hice bien. Es cierto que en el segundo set iba por delante y se me escapó esa ventaja, pero también hay que reconocer que el rival jugó muy bien y subió su nivel, y eso hizo que el partido se complicara un poco. Por suerte, pude sacar la victoria.

El domingo consiguió el título tras vencer en dos sets a Alejandro Moro en la final, y logró su primer torneo después de casi tres años. ¿Qué balance hace?

El balance es muy positivo. Vinimos aquí con la idea de ganar el máximo número de partidos posibles, y si se daba la oportunidad, llevarnos algún título. De momento, la dinámica está siendo muy buena. Físicamente me siento muy bien y en la pista cada día me encuentro más cómodo. Ahora tengo que seguir con esta dinámica, aprovechar estos resultados para mejorar en el ranking.

Después de tantos años compitiendo en el circuito ATP, ¿no se le caen los anillos para volver a jugar torneos Challenger?

Mi objetivo está muy claro. Sabíamos que mi meta es volver al circuito ATP lo antes posible, y eso pasa por hacer buenos resultados en el Circuito Challenger. Después de haber agotado todos mis rankings protegidos la temporada pasada y en Australia este año, sabíamos que iba a ser complicado entrar en los torneos ATP con mi ranking actual. Así que decidimos bajar al circuito Challenger, y creo que la mejor manera de lograrlo es ganando aquí.

Vino a Tenerife con su familia. ¿Una doble alegría por ganar el torneo y tenerlos apoyando, no?

Siempre es especial tenerlos cerca, no puedo disfrutar de ellos tanto como me gustaría. La verdad es que darles este momento después de todo lo que han sufrido conmigo y mis lesiones significa mucho. La semana pasada pude disfrutar de su compañía, y aunque ya se han tenido que ir, estoy muy contento de haber estado estos días con ellos. Ojalá esta semana, aunque estén más lejos, puedan disfrutar de mis partidos a través de la pantalla.

¿Qué le ha parecido la Isla?

La verdad es que no he tenido mucho tiempo para visitarla, porque la semana pasada estuve jugando prácticamente todos los días. Ojalá siga aquí por más tiempo y no tenga mucho tiempo libre para visitarla, eso significaría que los partidos siguen saliendo bien. Pero, sin duda, es una isla que merece mucho la pena, y ya vendré otra ocasión solamente para disfrutarla. El tiempo también nos ha acompañado y eso siempre se agradece.

¿Qué tal el codo?

No he tenido molestias en absoluto. Llevo ya varios meses sin sentir dolor, y eso se disfruta mucho porque hacía tiempo que no podía jugar sin esas molestias. Tanto el codo como el resto de mi cuerpo me están dejando competir al máximo nivel. Sabíamos que tenía el nivel para rendir bien y que lo iba a sacar cuando pudiera competir desceñido, y creo que lo estoy demostrando.

Su objetivo es entrar en el top 100, pero ¿le motiva esta victoria para seguir compitiendo en Challenger?

De momento, el objetivo sigue siendo el mismo. Está claro que una victoria siempre ayuda mucho, pero necesito algunas más para llegar al Top 100, y ese sigue siendo mi objetivo principal. Si tengo que seguir jugando en el circuito Challenger, no tengo ningún problema, lo haré, pero siempre con el foco claro de regresar al circuito ATP lo antes posible.

¿Se ve repitiendo título esta semana?

Pues ojalá que sí. Yo voy a darlo todo, voy a intentar lograrlo. Está claro que todos van a querer ganarme y van a lucharlo a muerte, pero de momento, el primer partido ya lo tenemos. Ahora toca descansar y seguir con esta dinámica.

Carreño y Moro, a octavos El tenis en Tenerife no se detiene. El segundo Challenger organizado por MEF Tennis Events y patrocinado por Turismo de Tenerife sigue en marcha en el Abama Tennis Academy. Ayer, Pablo Carreño Busta, campeón del primer torneo y cabeza de serie número 3, venció al chino Jie Cui 6-3, 6-2. Y hoy, en la siguiente ronda, se enfrentará al francés Escoffier, número 220 del ATP. Alejandro Moro Cañas, finalista de la primera edición, también logró la victoria al superar a Pol Martín Tiffon (6-4, 6-2). El madrileño, actual número 146 del mundo, se enfrentará hoy en segunda ronda a Benjamin Hassan. Otros tenistas españoles como Daniel Rincón y Nicolás Álvarez también avanzaron: Rincón derrotó al número 1 del mundo junior Mees Rottgering 7-6(10), 6-2, mientras que Álvarez Varona venció a Eliot Spizzirri 7-5, 6-0. El español Javier Barranco, también clasificado, jugará hoy contra Emil Ruusuvuori. Por otro lado, Carlos Taberner y Pablo Llamas fueron eliminados por Filip Misolic y Steven Diez, respectivamente.

