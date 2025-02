«No quiero que al Haris le ocurra lo que al Marichal»

David Martín tomó la palabra para abrir el acto. Al dirigente le sobra experiencia en estos menesteres. Fue directo y concreto en un mensaje que trascendió de lo estrictamente deportivo. «Una década de esfuerzo, sacrificio y orgullo. Este club no solo se ha construido con puntos, sino con el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso de mucha gente. Hemos aprendido a resistir, crecer y seguir adelante. Este equipo no juega, este equipo compite, y en esta Copa de la Reina vamos a demostrar que seguimos con hambre de gloria».

Después, el dirigente atendió a EL DÍA para valorar con algo más de profundidad la situación actual del club. «Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Cada año ha sido más difícil que el anterior. Lo que no nos gustaría es que nos salga una mala temporada y esto se desmorone. No quiero que al Haris le pase lo mismo que le sucedió al Tenerife Marichal. Tengo el sueño de que en Europa podamos volver a ser grandes y eso se puede conseguir», afirmó al ser cuestionado por la década den la élite.

En una temporada complicada, el Libby’s se ha mantenido siempre entre los mejores equipos de la Liga. Ha habido paciencia. «Hay que creer en el proyecto. Las cosas se hacen a fuego lento. Es cierto que los resultados no nos han acompañado, pero hay que analizar las cosas en profundidad. Hemos mantenido los resultados cuando más problemas teníamos. Cuando estén todas, ¿a dónde podemos llegar? El objetivo en la Copa es ganar el viernes. Yo confío».

Martín, por último, destacó el buen ambiente que hay en la plantilla, algo que «dice mucho de su calidad humana». «Este es el grupo que mejor relación ha tenido en la historia del club», concluyó. n