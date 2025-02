El Tenerife Libby's, de favorito a tapado en la Copa de la Reina

Cuenta atrás para la Copa de la Reina de voleibol 2025, que se celebra en Menorca del jueves 13 al domingo 16. En la 50ª edición del torneo más apasionante del vóley femenino nacional habrá representación tinerfeña: el Tenerife Libby’s La Laguna, que disputará su décima Copa consecutiva. Tres de ellas, por cierto, están en las vitrinas del Pablos Abril.

Bajo el lema El alma de una década, la lucha de un equipo, el corazón de una Isla, el combinado dirigido por Facundo Morando se presentará en el Pabellón Municipal de Ciutadella. Lo hará en el marco de una temporada difícil, que pese a arrancar con buenas sensaciones ha estado marcada por las lesiones que han impedido a las blanquiazules encontrar continuidad para ofrecer su mejor versión. La última en caer, Eugenia Nosach, operada la semana pasada de una lesión de rodilla.

Al evento de salida para el club insular, que se celebró en el Abril, acudieron; David Martín, presidente del Haris; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife; José Francisco Pérez, director general de Deportes del Gobierno de Canarias; y la plantilla y cuerpo técnico del Libby’s.

Yeisi Soto, optimista

Yeisi Soto, una de las jugadoras de la temporada, ejerció la portavocía de la plantilla. «Es cierto que no hemos estado al cien por cien, pero si hay algo que representa a este equipo es la resiliencia. Esa ha sido la marca diferencial de este equipo. Sabemos que no estamos entre las favoritas, pero no tengan ninguna duda de que lo vamos a dar todo. Vamos con una hoja en blanco a escribir nuestra historia y, por qué no, a poner un buen título a esta Copa», reflexionó la colombiana.

José Francisco Pérez y Yolanda Moliné, en el acto de presentación del partido. / Arturo Jiménez

De una revelación, Soto, a la veteranía de Lisbet Arredondo, que acaba de regresar al ruedo tras encadenar una lesión en el hombro con una fisura en el calcáneo. «Ha sido frustrante, anímicamente te afecta. De una jugadora como yo siempre se espera el máximo y, cuando he jugado, no he podido darlo. Ahora estoy feliz», valora Arredondo. ¿Ir de tapadas por el sexto puesto en Liga? «Ni nos beneficia ni nos favorece, este tipo de competiciones tiene trampa. Nosotras tenemos que ir a matar. Este equipo tiene calidad y hay que demostrarlo. Tenemos un plus de motivación», advirtió.

El Libby's, en el corazón de los tinerfeños

Moliné se centró en la particularidad del décimo aniversario del combinado lagunero en la élite, deseando el mejor regalo posible. «Qué mejor celebración que traer esa copa a Tenerife. Disfruten. Están en nuestro corazón. Han dejado el nombre de Tenerife en lo más alto», aseguró la dirigente.

Pérez, que presumió de lagunero, recordó el triunfo del Libby´s en Leganés en 2017. «Yo tuve el privilegio de estar ahí. Esperemos que la Copa se enamore de nosotros [arranca para el Haris el 14, Día de los Enamorados] y la podamos traer. Estamos muy orgullosos de ustedes. Alma, corazón y lucha. Gracias por llegar, y por mantenerse, que es lo difícil. A por la cuarta».

David Martín tomó la palabra para abrir el acto. Al dirigente le sobra experiencia en estos menesteres. Fue directo y concreto en un mensaje que trascendió de lo estrictamente deportivo. «Una década de esfuerzo, sacrificio y orgullo. Este club no solo se ha construido con puntos, sino con el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso de mucha gente. Hemos aprendido a resistir, crecer y seguir adelante. Este equipo no juega, este equipo compite, y en esta Copa vamos a demostrar que seguimos con hambre de gloria».

No quiero que al Haris le pase lo mismo que le sucedió al Tenerife Marichal. Tengo el sueño de que en Europa podamos volver a ser grandes y eso se puede conseguir David Martín — Presidente del CV Haris

Después, el dirigente atendió a EL DÍA para valorar con algo más de profundidad la situación actual del club. «Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Cada año ha sido más difícil que el anterior. Lo que no nos gustaría es que nos salga una mala temporada y esto se desmorone. No quiero que al Haris le pase lo mismo que le sucedió al Tenerife Marichal. Tengo el sueño de que en Europa podamos volver a ser grandes y eso se puede conseguir», afirmó al ser cuestionado por la década den la élite.

David Martín, presidente del Haris / Arturo Jiménez

En una temporada complicada, el Libby’s se ha mantenido siempre entre los mejores equipos de la Liga. Ha habido paciencia. «Hay que creer en el proyecto. Las cosas se hacen a fuego lento. Es cierto que los resultados no nos han acompañado, pero hay que analizar las cosas en profundidad. Hemos mantenido los resultados cuando más problemas teníamos. Cuando estén todas, ¿a dónde podemos llegar? El objetivo en la Copa es ganar el viernes. Yo confío».

Martín, por último, destacó el buen ambiente que hay en la plantilla, algo que «dice mucho de su calidad humana». «Este es el grupo que mejor relación ha tenido en la historia del club», concluyó.