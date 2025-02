Pablo Carreño sonríe en Tenerife casi tres años después

Pablo Carreño Busta ha vuelto a ganar un título después de casi tres años, tras proclamarse campeón del Tenerife Challenger gracias a su victoria sobre Alejandro Moro Cañas (6-3 y 6-2). El primero de los dos eventos organizados por MEF Tennis Events y patrocinados por Turismo de Tenerife concluyó con la primera final de su historia entre dos españoles, ante 1.000 espectadores en la Pista Central de Abama Tennis Academy.

La final contra Alejandro Moro Cañas tuvo un solo rumbo: el que premió al ex número 10 del ranking ATP con un claro 6-3 y 6-2. Después de su conquista en el Masters 1000 de Montreal de 2022, el gijonés ha vuelto a levantar un título. Tras el punto final del partido Carreño se detuvo para disfrutar de la ovación del público, y luego se hizo fotos y firmó autógrafos con muchos de los jóvenes presentes. «Hacía mucho tiempo que no vivía en la piel la tensión de una final. Lo disfruté mucho, también gracias a la presencia de mis padres. Ha sido una semana magnífica, en la que tanto el tenis como el físico me han dado muy buenas sensaciones. Todo esto es muy importante», afirmó Carreño.

«Durante la semana, mi confianza fue aumentando poco a poco. Me sentí muy bien en la pista y espero seguir así», declaró Carreño Busta. «Estoy feliz de tener aquí a mis padres, porque me ayudaron desde pequeño y estuvieron a mi lado tras la intervención quirúrgica en el codo, al igual que mi mujer y mi entrenador». Con esta victoria, Carreño ascenderá al puesto número 133 del ranking y, a partir de mañana, tendrá la oportunidad de sumar más puntos en el Tenerife Challenger 2, que arrancó ya ayer, y donde debutará mañana contra el chino Jie Cui.

Entrega de trofeos del torneo Tenerife Challenger. / Alejandro Fumero

«Me encuentro muy bien aquí en la isla. Las condiciones son fantásticas y el torneo está perfectamente organizado. Espero repetir el éxito la próxima semana, aunque no será fácil. Mentalmente no tendré tiempo para descansar y tendré que afrontar el partido de la primera ronda», expresó Carreño, cuyo objetivo a medio plazo es dividirse «entre torneos ATP y Challenger para seguir subiendo en la clasificación». «En marzo, podría viajar a Estados Unidos para jugar Indian Wells y Miami», reveló en este sentido.

En la entrega de premios estuvieron el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Lope Afonso; el CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; el concejal de Deportes de Guía de Isora, Óliver Afonso, y el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román. «Para Tenerife es una gran oportunidad estar en el epicentro del tenis internacional. Este es ya un evento consolidado y nos permite asociar Turismo de Tenerife con los valores positivos de este deporte, celebrándolo en un lugar excepcional como Abama Tennis Academy», comentó Afonso.

En la Abama Tennis Academy, que respiró un gran ambiente. / Alejandro Fumero

«Cada vez acogemos más eventos deportivos de carácter nacional e internacional», afirmó Melwani. «MEF Tennis Events es un referente clave en el ámbito del tenis y los torneos profesionales organizados en Abama Tennis Academy. Nuestra isla nos permite disfrutar de un clima fantástico todo el año. También estamos muy contentos de continuar la colaboración con Marcello Marchesini, presidente de la organización, para los torneos profesionales que se disputarán en Italia entre junio y octubre, donde tendremos la oportunidad de promocionar aún más el turismo en Tenerife», concluyó la misma fuente. n