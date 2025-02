Erik Expósito, futbolista tinerfeño del Ah Ahli FC: «No creo que haya que juzgar a nadie por jugar en Arabia o Catar»

¿Cómo es la vida en Catar? ¿Y cómo está siendo su experiencia como futbolista del Al Ahli, ahora cuarto en la clasificación de la liga?

La vida es parecida a la de Canarias. En cuanto al tiempo, es muy similar. Ahora tenemos 19 o 20 grados y por la noche refresca bastante. Sí es cierto que en verano el calor aprieta muchísimo más. Lo que más me ha acostado en la adaptación es que los entrenamientos son por la tarde, ya que por la mañana hay muchos meses que es imposible justamente por la temperatura.

¿Se nota un crecimiento en el nivel de la competición?

Pasa un poco como cuando fui a Polonia. Entonces tampoco había muchos extranjeros que fueran allí, pero poco a poco la liga fue creciendo y fueron incorporándose muchos españoles. Lo mismo ha pasado en Catar. Entiendo que todos los futbolistas miran por el futuro de sus familias y en ese sentido, claro que es comprensible que muchos profesionales tomen decisiones así.

Entiendo que se refiere al factor económico. No sé si ha estado al corriente de otra venta con un destino asiático, como la del tinerfeño Aarón Martín, que se va traspasado a Arabia. ¿Qué le sugiere que se den operaciones así en edades tan tempranas?

Pues mira, que un jugador de 17 años vaya a una liga como la saudí no lo veo mal. El fútbol no entiende de edades. Cualquier persona toma en cada momento de su vida las decisiones que mejor le vengan, y eso es un poco lo que ha ocurrido con Aarón. Si junto a su familia ha considerado que va a ser lo mejor, me alegro por él. Probablemente haya sido para lograr un futuro más estable y próspero para el jugador y también para los suyos. Es algo que yo jamás criticaría. Que cada uno tome sus decisiones. No hay que juzgar por la edad, o por el destino, por irte a Arabia o por irte a Catar. Si le llegó la oferta y dijo que sí, no solo es respetable; es que además me nace desearle todo lo mejor. Seguro es una buena opción para continuar la carrera futbolística que ya ha empezado, y además muy bien, en las filas del Tenerife.

Erik Expósito brilló en Polonia después de debutar en Primera con Las Palmas . / El Día

¿Cómo se produjo su desembarco en Catar?

Al acabar las cinco temporadas que estuve en Polonia permanecí muy en contacto con mi equipo, el Wroclaw, al que estuve y le estoy muy agradecido. Lo primero fue esperar por la decisión que ellos pudieran tomar respecto a mi futuro y luego ya decidí lo mejor. Al ver que en mi club estaba alguien de la categoría de Julian Draxler [internacional con Alemania y ex de Benfica y Paris Saint Germain], pues sinceramente fue un estímulo. Fue la demostración o la prueba de que íbamos a estar en un proyecto competitivo y donde podría demostrar lo buen futbolista que puedo llegar a ser.

Le preguntaba antes por el nivel de la Qatar Stars League. ¿Podríamos establecer una comparación con España? Es decir, si su equipo jugase aquí, ¿en qué liga o por qué objetivos pelearía?

Sobre el nivel de competición, no entro en comparaciones con otras ligas. Pero sí es un nivel muy alto en cuanto a los extranjeros que vienen y que siguen llegando: Joselu, Rodrigo, el mismo Draxler. En todos los equipos hay futbolistas de referencia, por ejemplo Rodri. Cada club puede tener hasta ocho profesionales. Pero si la pregunta va por ahí, no creo que la liga sea muy baja o de poco rendimiento. Basta con ver el nivel de los extranjeros. Es un nivel que va a ir creciendo conforme pasen los años y vaya cogiendo nombre. Al final, cada vez suena más la competición y cada vez son más los jugadores que se deciden a venir aquí.

«El contrato me ha cambiado la vida y me ha permitido dar estabilidad y futuro a los míos»

¿Hasta qué punto influye el factor económico en que se produzcan fichajes de este calibre? ¿Le ha cambiado la vida con el contrato que firmó en Catar?

Considero que ambas cosas tienen que ir de la mano: factor económico y factor deportivo. Pero no voy a negar que la vida me ha cambiado por completo. Al final, con este último contrato he podido conseguir la estabilidad y la seguridad económica que cualquier profesional ansía en cualquier ámbito de la vida. Son unas condiciones que a todo el mundo le gustarían, en mi caso también por garantizarle un buen futuro a mi hija. Pero no es solo una decisión económica. Miré también lo deportivo y como te decía antes, ver que hay jugadores muy contrastados que ya habían elegido este club fue un espaldarazo clave para tomar la decisión de firmar. Estar bien rodeado es fundamental; y al final es un equipo que compite y donde puedo desarrollar mi carrera.

Hábleme de sus inicios. ¿Qué recuerda de sus equipos previos?

Por supuesto recuerdo mis orígenes y estoy orgulloso de ellos. Sin un buen comienzo, nada de lo que ha ocurrido después habría sido posible. Estuve en el Unión La Paz, Verdellada y Atlético Barranco Hondo, y el club de mi carrera que más me marcó fue seguramente éste último. Esa etapa me permitió dar el salto a la Península. Luego, fue la UD Las Palmas el club que me permitió debutar en Primera División.

Erik Expósito, con Las Palmas. / El Día

Sin embargo, nunca pasó por el CD Tenerife ni por su cantera. ¿Sigue al equipo de su isla en la distancia?

No lo sigo todo lo que me gustaría por culpa del cambio horario. Aquí son tres horas más que en Canarias, así que muchas veces los partidos me cogen muy de noche, como el otro día [Tenerife-Albacete]. En la clasificación y en los números se ve lo difícil que está siendo salir. Pero el buen equipo lo tienen; y la voluntad también. Les deseo lo mejor para que logren la permanencia.

¿Cuál fue la vez que estuvo más cerca de recalar en el representativo? ¿O la vez que más interés mostraron en su fichaje?

Creo que fue este último verano. Anteriormente, se había hablado, pero nada en concreto. El año pasado (2024) sí se vio que tenían interés pero no se llegó a un buen acuerdo que nos gustara a las dos partes. Al final, no se dio.

«¿El traspaso de Aarón? El fútbol no entiende de edades y le deseo lo mejor en su nueva etapa»

Y después de haber jugado en Primera y Segunda, de haber pasado por varios países, haberse coronado como un ídolo en Polonia y haber firmado en Catar el contrato de su vida, ¿qué desafíos o sueños quedan pendientes en la carrera de Erik?

El sueño que siempre me he planteado es demostrar en España, pero no lo veo ya como un sueño, quizá como un objetivo de futuro. En Segunda División no se me dieron bien las cosas, pero h e aprendido de los errores y he madurado. De las equivocaciones aprendes y te levantas para las experiencias nuevas que te vienen. Creo que esos malos momentos me permitieron luego labrarme la carrera que tengo hoy, habiendo sido capitán en uno de los equipos importantes de Polonia y también pichichi en el campeonato de aquel país

Y durante todo este tiempo, ¿cuáles son los mejores futbolistas con los que ha coincidido?

Coincidí con Jonathan Viera o Boateng en la Unión Deportiva. Ahora, con un superclase como es Julian Draxler. Pero sin duda lo más impactante es jugar contra los más grandes. Lo he hecho aquí contra Joselu, Rodrigo, Rodri o en su día en España contra alguien que juega en mi puesto como es Karim Benzema. Intento aprender de los que tengo cerca y de los que tengo enfrente. En fútbol profesional, es un lujo poder enfrentarte a los mejores.

Erik Expósito, en el Córdoba. / El Día

Y para acabar, una anécdota. ¿Qué es lo más raro que le ha podido pasar en Catar? ¿Y cómo hace para desenvolverse bien en su día a día?

El idioma es el árabe y no entiendo nada (ríe). Ni las letras. Es algo que te choca un poco, pero son experiencias y situaciones nuevas, que al principio te chocan pero a las que luego te adaptas. Cada país y cada cultura tienen sus peculiaridades. Al final, a lo que he venido es a jugar al fútbol. En cuanto a las rutinas, son muy diferentes porque los entrenamientos son por la tarde. Por la mañana, como es cuando la niña va al colegio, sí que hemos aprovechado muchas veces para conocer el país y descubrir zonas sorprendentes, sobre todo por la arquitectura, las edificaciones enormes... Es un sitio que por supuesto recomiendo para que todo el que pueda venga a visitarlo.

Supongo que ayudará que haya otros dos canarios en la misma liga.

Sí, los dos compañeros que hay son Cristo González y Rafa Mújica, curiosamente ambos delanteros y los dos en el mismo club, el Al Sadd Sports. Pero aquí está todo cerca. Los viajes más largos no exceden de los 45 minutos, así que todos vivimos relativamente próximos unos a los otros; y por supuesto estamos en contacto. Para mí es un orgullo y un motivo de alegría que haya cada vez más canarios con los que compartir competición y entorno. Me alegro de que hayan tenido la suerte de encontrar aquí un equipo que apueste por ellos, igual que el Al Ahli decidió apostar por mí.