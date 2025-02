La nueva reina del jiu-jitsu europeo

El jiu-jitsu brasileño tiene una nueva campeona europea, y su nombre es Inés Castaño. A sus 25 años, la joven de Santiago de Compostela, aunque ya con Tenerife como hogar, ha alcanzado la gloria en el Campeonato Europeo celebrado recientemente en Portugal. Su éxito no es fruto de la casualidad, sino de un camino de constancia, sacrificio y sueños entrelazados entre deportes.

De hecho, Castaño no siempre estuvo entre tatamis. Sus primeros pasos en el mundo del deporte la llevaron por un sendero completamente diferente: el triatlón. En tierras gallegas, concretamente en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, entrenaba una joven Inés volcada en cada pedalada, brazada y zancada. Sin embargo, su mudanza a Tenerife, impulsada por sus estudios universitarios, marcó un giro para ella. «Me escogieron en la Universidad de La Laguna para estudiar fisioterapia, y me vine hace cuatro años», relata. El destino le tenía otros planes. Y, a pesar de haber alcanzado la cima en el triatlón, tras haberse coronado campeona de España en 2017 y enfrentarse a los mejores de Europa y del Caribe, su futuro le tendió una trampa. Una lesión la apartó del camino justo antes de la pandemia, un golpe que parecía poner freno a su carrera. «Al final, la rutina de entrenamiento en un centro de alto rendimiento era muy exigente, y la lesión antes de la pandemia me desmotivó un poco a seguir a ese nivel», confiesa.

Fue en su aterrizaje en el Archipiélago cuando un arte marcial se cruzó en su camino, gracias a una persona que la animó a probarlo. «No conocía para nada el jiu-jitsu, pero desde la primera clase me encantó», recuerda. Así, su fuego competitivo se negó a extinguirse gracias a ese nuevo horizonte. «A los seis meses de empezar el jiu-jitsu ya estaba compitiendo. Fui al Campeonato de España, lo gané, y desde entonces no he parado», relata.

El Campeonato Europeo en Portugal fue una forja de carácter para Inés, un campo de batalla que la pondría a prueba. Allí llegó con una misión clara. «Me había preparado muy bien, tanto en los entrenamientos de jiu-jitsu como en la nutrición y la preparación física», comenta. Buscaba la victoria, que se forjó en cada uno de sus combates. Inés se alzó como campeona tras dominar todas sus luchas sin titubeos. «Iba confiada, con ganas de darlo todo, y la verdad es que todas las luchas me salieron super bien», explica.

«Cada combate que pasaba, la ganaba, y eso me motivaba a la siguiente. No me conformaba con un tercer o segundo puesto, desde el principio iba a ganar», afirma la luchadora, que define al jiu-jitsu «como un deporte de muchos años y mucha constancia, una carrera a largo plazo».

Aunque no pudo asistir al mundial en noviembre debido a unos compromisos laborales y personales, Inés tiene claro cuál será su próximo gran reto: «En noviembre de este año estaré en el mundial de 2025, ya que al haber ganado el circuito canario me permite ir, y será el objetivo más grande después de este europeo». Antes de brillar en Portugal, la joven guerrera ya había demostrado su valía alzándose el año pasado con el Campeonato de España.

Comjugar pasión y profesión

Además de su carrera en el jiu-jitsu, Inés es fisioterapeuta, viaja cada dos fines de semana a Madrid para realizar un máster y trabaja a jornada completa. «Lo compagino como mejor puedo. Durante la preparación para el Campeonato de Portugal fueron dos meses superduros en los que iba a las seis de la mañana a correr y luego entraba a trabajar a las ocho», explica. Su día a día incluye entrenamientos de jiu-jitsu, preparación física y sesiones de cardio, «lo que sea necesario para dar el peso antes de la competición».

Al ser preguntada por sus referentes en el mundo del jiu-jitsu, la luchadora gallega subraya el poder de la experiencia. «Ver a una persona con cinturón negro ya es inspirador, porque implica muchos años de constancia y entrenamiento», señala. En su propio gimnasio, el The Fighter’s Club, rodeada de ejemplos a seguir como su entrenador Freddy Figueroa y otros cinturones negros y marrones, la deportista encuentra sus faros de motivación.

De cara al futuro, Inés ya tiene trazado su camino: «Seguramente haga el circuito canario, que constará de cinco pruebas». Su meta es revivir el éxito del año pasado, cuando conquistó todas las jornadas. Y, como no, seguirá luchando en el circuito de AJP. n

