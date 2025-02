Guti sube la apuesta: "El objetivo tiene que ser el ascenso; en el Mensajero noto más exigencia"

En su primera temporada en el CD Mensajero, el centrocampista natural de Icod de los Vinos valora la primera mitad de campaña de la escuadra dirigida por Fabián Rivero y analiza su llegada al Silvestre Carrillo. Ahora es un líder.

Al Mensajero le costó arrancar, pero ha mejorado mucho en las últimas semanas. Ya tocan a la puerta del playoff.

Empezamos con dudas. Éramos un equipo prácticamente nuevo y el entrenador trató de darnos minutos a todos. A medida que han ido pasando las semanas hemos encontrado el camino, el equipo está muy bien trabajado y todos hemos ido poniendo mucho de nuestra parte, hay bastantes jugadores que no conocían la categoría. Este último mes y medio nos ha ido bastante bien. Estábamos en tierra de nadie y ahora estamos cerca de los puestos de playoff, que era el objetivo del club.

¿Era solo cuestión de tiempo o es que ha cambiado algo?

Han cambiado muchas cosas. Quizá no entramos en la competición como debíamos. Puede que no le diéramos la suficiente importancia a las primeras jornadas porque sabíamos que quedaba tiempo, pero el tiempo se acaba.

Lo bueno es que han llegado, lo malo, que hay mucha competencia.

Son muchos los equipos que se han ido enganchando. Hay algunos como Las Palmas, el Tamaraceite o el San Fernando que a priori son favoritos por las plantillas que tienen, pero nosotros ya estamos en el siguiente grupo. Creo que habrá que pelear hasta las últimas semanas. Quizá si nosotros hubiéramos tenido esa regularidad desde el principio estaríamos hablando de otra cosa.

Hábleme de Fabián Rivero. Fue segundo de Martí mucho tiempo y ahora se ha lanzado como primero.

Muy muy bien. Fabián es un gran entrenador. Lo hablamos mucho en el vestuario, nos extraña que no esté en el escalón profesional porque es un técnico que lo domina todo. Se preocupa por todo, está muy pendiente del plano humano y como profesional es muy exigente y está muy preparado.

Este es su cuarto año en La Palma, pero el primero fuera del Atlético Paso. ¿Hay diferencia entre los clubes?

Sinceramente, noto más exigencia en el Mensajero. Por historia, este club tiene que estar siempre en los puestos altos. El año pasado en el Atlético Paso disfrutamos mucho. Es un equipo que no suele estar en puestos altos ni en categorías superiores, entonces la gente estaba muy agradecida con nosotros ganáramos o perdiéramos. Este año, en el Mensajero, las cosas no empezaron bien. Ahí me di cuenta de cómo aprieta la gente aquí. Por suerte hemos cambiado la dinámica. Vayamos adonde vayamos, siempre hay afición del Mensajero.

¿Y cuál es el objetivo?

El objetivo del Mensajero tiene que ser el ascenso. Solo por el nombre, y por el escudo, tienes que estar arriba. En otro equipo te diría otra cosa, pero este club, esta institución, esta afición... tienes que estar entre los primeros sí o sí. Empezamos tarde, pero ya miramos para arriba.

Qué pena la temporada de El Paso. Es inexplicable.

Nadie esperaba una temporada tan mala. Es complicado, complicado de explicar. Vienen de jugar un playoff de ascenso a Primera Federación. Ahí pasé tres años muy bonitos en los que fui muy feliz y me sentí superquerido. Me da mucha pena por la gente y por los compañeros. Lo sufro como si siguiera siendo mi club.

Hablando de fútbol, ¿qué tal el regreso a Tercera División?

Este va a ser mi décimo año en Tercera, en Segunda Federación fueron dos. Aquí me siento muy valorado. Tengo la confianza plena de Fabián y su cuerpo técnico. Cuando firmé, me pidieron que fuera un jugador importante y estoy trabajando para ello. Ojalá unos años atrás hubiese sabido todo lo que sé ahora. Tengo mucha experiencia, conozco mejor el juego y, como soy uno de los veteranos, intento transmitir todo lo que puedo a los compañeros.

Por lo que me cuenta, aunque solo tenga 30 años, se debe sentir un poco veterano.

Ayer, justamente, le comenté a mi familia que fui el más veterano de los once jugadores que empezamos el partido. Me sentí raro porque estoy acostumbrado a ser de los más jóvenes. El fútbol pasa muy rápido, se pasa volando, aunque yo me siento muy joven, muy bien. Siempre he sido un jugador de equipo, de ayudar, y eso es lo que sigo haciendo. Trato de hacerles entender a los chicos lo afortunados que somos.

Hablando de jugadores jóvenes. En la plantilla del Mensajero destacan los goles de Gabriel Quintero y Danil Ankudinov.

Tenemos una plantilla muy humilde, muy trabajadora. Gabriel es un chico que viene del Tenerife B, le gusta combinar y asociarse, pero tiene mucho gol. Danil ha metido muchos goles estas últimas semanas. Es alto, fuerte y va bien al espacio, además es internacional con Kazajistán. Últimamente nos está dando mucho. Tenemos que aprovechar esa buena dinámica.