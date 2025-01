Enrique Cruz: «Unas semifinales en la Acidalio Lorenzo siempre son mágicas»

El Echeyde femenino cedió ante el Trieste en la ida de las semifinales de la Eurocup por 15-9.

Fue un partido muy complicado. Sabíamos que en Italia las cosas siempre iban a ser difíciles. Nos enfrentamos a un equipo de alto nivel, y aunque le igualamos en intensidad, la realidad es que, en lo técnico y táctico, estuvieron un paso por encima. Las ocasiones claras de gol que tuvieron las convertían y nosotras no. Desde luego que me quedan algunos ajustes tácticos pendientes que nos perjudicaron bastante durante el partido.

Acabó expulsado tras protestar varias decisiones controvertidas.

Yo creo que las tarjetas fueron demasiado rigurosas, pero no fue un arbitraje que nos condicionó para la derrota. Perdimos por otros motivos. Fue un arbitraje correcto en general, aunque sí es cierto que un árbitro me cogió un poco la medida y, a la primera de cambio, me sacó la segunda amarilla. Pero el arbitraje no fue un factor determinante.

Habrá que tirar de épica en la Acidalio Lorenzo en la vuelta.

Hombre, unas semifinales en casa siempre son mágicas, y desde luego vamos a poner toda la carne en el asador para hacerlo. Desde hace ya un par de días, además de centrarnos en nuestros compromisos ligueros, estamos pensando en el partido de vuelta. Vamos a ajustar todo lo que sea necesario y haremos todo lo posible para complicarle las cosas al Trieste y, si podemos pasar nosotras, mucho mejor.

Más allá de lo que venga en ese partido de vuelta, ¿qué balance hace hasta ahora de una participación histórica en competición europea?

A ver, el balance es superpositivo. La experiencia ha sido increíble. Es cierto que competir dos partidos por semana se nos ha hecho un poco duro. No estábamos acostumbradas, y al principio impresiona. Cuesta adaptarse, pero una vez que cogemos el ritmo, la verdad es que estábamos cómodas. Las jornadas europeas han sido mágicas y nos han salido las cosas bastante bien hasta la semifinal. Hasta ese momento estábamos supercontentas, y aunque seguimos muy contentas con nuestra participación, creemos que podemos dar un pasito más y ponerle las cosas más complicadas al actual campeón.

¿Ha sido demasiado desgaste?

Es verdad que ha sido demasiado desgaste, pero lo hemos notado más en la Liga que en Europa. En Europa, como son citas tan importantes, las preparábamos a conciencia, y quizás se vieron afectados unos cuantos partidos de la Liga. Aún así, creo que hemos competido a un buen nivel. Los resultados podrían haber sido mejores y se nos han escapado varios partidos por un gol. Pero ahora, en esta segunda vuelta, con el equipo un poquito más rodado y sin tanta carga de partidos, podemos mejorar nuestras prestaciones.

En la División de Honor, el Echeyde se alzó con un valioso triunfo por 8-10 en la piscina del CN Catalunya, un resultado clave en la lucha por salir de la zona de playoff de descenso.

Fue una victoria vital. Todavía no hemos salido de la zona de playoff por el de descenso, pero nos posiciona a solo una victoria de un rival directo como el Sant Feliú. Estamos ahí, en la lucha, no nos hemos descolgado y creemos que en esta segunda vuelta podemos dar un paso hacia adelante y sacar adelante el objetivo de meternos en el grupo de playoff de Europa.

Mañana reciben al tercero en la Acidalio Lorenzo.

El Terrassa es un rival complicado, un rival que le imprime muchísima intensidad al juego. En el partido de ida perdimos por una distancia de muchos goles, y la diferencia fundamental estuvo en la intensidad y la agresividad con la que juegan sus jugadoras, que es magnífica. Tienen un bloque muy joven y muy potente, tanto en lo técnico como en lo físico. Van a ser difíciles de parar, pero bueno, también jugamos en casa, y siempre es complicado venir a Tenerife a jugar. Intentaremos hacer valer el factor campo para dar la sorpresa.

Ejerció de técnico invitado durante la concentración de la selección femenina en Tenerife para preparar la próxima Copa del Mundo.

La experiencia fue magnífica. Tuve la oportunidad de estar con el mejor staff técnico del mundo, mano a mano, durante cinco días. Estuve como una esponja, absorbiendo todo lo que hacían: su manera de expresarse, cómo planteaban los ejercicios, su enfoque en el trabajo. Ha sido muy enriquecedor para mi formación, que ya se está reflejando en los entrenamientos que estamos llevando a cabo últimamente.

