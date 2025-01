Delgado cierra su ciclo en el CV Haris

Superado el umbral de la que era su séptima temporada como jugadora del CV Haris, Daysa Delgado ha optado por escribir el último capítulo de su carrera. La central tinerfeña, que durante años ha sido el alma y el baluarte indiscutible de la escuadra lagunera, ha decidido decir adiós al club que la vio crecer, y al voleibol en sí en un «99 %» después de seguir su propia intuición. No es una decisión tomada a la ligera. Más bien, es una decisión que nace del deseo de dejar atrás las canchas a sus 37 años.

El Tenerife Libby’s La Laguna había contado con la experiencia y el liderazgo de Daysa Delgado durante cinco inolvidables temporadas, a las que se suman dos más de una etapa anterior, donde fue protagonista en el ascenso a la máxima categoría, así como en el curso del debut de las isleñas en la Liga Iberdrola. Ahora, en su adiós, Delgado, ganadora de liga y copa, se despide como la capitana que nunca dejó de guiar a la entidad lagunera.

«Siempre me han tratado como una jugadora de la casa y yo me he sentido así, como si estuviese en casa», reflexiona Delgado cuando se le pregunta sobre el club que marcó su carrera. Una conexión con la afición y la directiva cincelada en un vínculo tan genuino que ha sido, sin duda, la esencia de su permanencia en un lugar «donde siempre quiso terminar su carrera deportiva».

Una carrera impecable

Días de gloria y de frustración han marcado su trayectoria, y ella ha sabido gestionar ambas situaciones con la misma madurez. «Durante toda mi carrera he tenido altibajos, tanto cuando las cosas van bien como cuando los resultados no acompañan. También gestionar eso te hace crecer como deportista y como persona», reflexiona sobre una evolución que no solo la ha llevado a convertirse en una deportista más experimentada, sino también en alguien capaz de aportar al equipo más allá de los resultados en la cancha para ahora dejar un legado innegable.

En su primer año con el Haris, la tinerfeña ascendió a la Superliga tras conquistar la Superliga 2, un logro que vino acompañado de una Copa Princesa, y que sería solo el preludio de una etapa dorada. Luego coronaría con la Superliga y la Copa de la Reina, además del subcampeonato en la Challenge Cup.

Antes de su última renovación el pasado verano, la central sopesó durante meses una posible retirada, hasta que la insistente voz de David Martín, presidente del Libby’s, y su amor por el voleibol, forjaron el impulso definitivo para seguir una temporada más. Sin embargo, ahora la noticia de su retiro deja en el aire una pregunta: ¿por qué en este momento? Daysa admite que no fue una decisión tomada a la ligera. «Fue un poco entre los dos, pero la decisión la tomé yo», confiesa, refiriéndose a su relación con el club.

La situación personal que atravesaba la empujó a dar el salto hacia una decisión anticipada que descoloca, especialmente cuando el horizonte se iluminaba con los retos más sugerentes de la temporada: la Copa de la Reina a la vuelta de la esquina y, más tarde, los posibles playoff. Pero la jugadora tinerfeña sintió que el momento de dar un paso al costado había llegado.

La Copa de la Reina, trofeo que luce en el palmarés de Daysa Delgado en dos ocasiones, la jugará el Haris entre los días 13 y 16 de febrero en Menorca, un enclave que guarda un sabor especial para la central tinerfeña, pues allí jugó con el Avarca. Sin embargo, la isleña tiene claro que necesita parar. «Es una competición super importante y super bonita, no le voy a desmerecer el hecho de competirla. Pero cuando ya has conseguido ese título, priorizo otras cosas. Si fuese una de mis primeras copas, hubiese hecho un esfuerzo mayor, pero en este caso no lo es y quise priorizarme yo», reflexiona Daysa, que transmite confianza en su equipo porque sabe «que lo van a poder solventar».

La jugadora, con una carrera repleta de logros y un sinfín de recuerdos grabados en la historia del club blanquiazul, decide ahora buscar un nuevo horizonte lejos de la cancha. «No dejo el Haris por falta de voleibol, dejo el Haris porque creo que mi trayectoria deportiva estaba llegando a su fin. Estoy en un 99% convencida de que no voy a competir con otros equipos ni nada, sino que voy a dedicarme a mi vida fuera del voleibol», afirma la jugadora, antes de dejar claro que no tiene intenciones de reforzar a otros equipos de Superliga 2 de la Isla.

Se despide, pues, una de las piedras angulares que ha elevado al Haris a lo más alto del voleibol femenino nacional. Desde que se incorporó a la institución isleña en 2011, cuando el equipo aún luchaba por alcanzar la Superliga, hasta convertirse en su capitana, la tinerfeña ha sido la columna vertebral de su crecimiento.

Un viaje por los principales clubes de España

Delgado (Tenerife, 1987) cuenta con una amplia experiencia a nivel clubes, habiendo comenzado su carrera profesional en el Olímpico de Las Palmas para luego partir rumbo al Voley Murcia, CV Toledo, Playas de Benidorm o Club 15-15. En la campaña 09/10 formó parte de la disciplina del Haro Riego Voley y mantendría su andadura en territorio peninsular con el GH Leadernet, Ciudad de Logroño y el Avarca. Sería en la 18/19 cuando regresara a la Isla para vestir los colores del Arona Tenerife Sur, luego el Cuesta Piedra y, finalmente, arribar al Pablos Abril. Delgado es parte de la historia del club blanquiazul.

