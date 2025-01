Asier Gayoso: «La pista nos impide entrenar»

El equipo cayó ante el Rubí este fin de semana y ya es último.

Estamos pasando por un mal momento, y eso pesa en todos los jugadores. Este es probablemente el peor momento del equipo desde que llegué al club. Es cierto que los jugadores están bastante afectados, pero, a pesar de todo, seguimos con la mentalidad de remontar la situación porque todavía estamos a tiempo.

Viene un parón por la Copa más que necesario, ¿no?

Hemos tenido varios parones entre semana debido a las malas condiciones de la pista. Seguro que este parón nos puede ayudar a cortar la racha negativa y regresar con otra dinámica.

Se enfrentará el cuadro sureño al Metropolitano, el cuarto clasificado, en el regreso tras el paréntesis.

Es un equipo que llega en un muy buen estado de forma. Pero bueno, en casa somos más fuertes que fuera, y ahora tenemos tres semanas por delante para preparar ese partido. Ellos vendrán de jugar la Copa, que se clasificaron. Vendrán con más ritmo, pero nosotros tendremos más tiempo para preparar ese encuentro.

El Guanches sorprendió el año pasado al clasificarse para la Copa. ¿Qué ha cambiado?

Bueno, hay dos factores principales. El primero es que la plantilla es un poco peor. El año pasado teníamos un equipo con más nivel, pero por motivos personales y profesionales, esa plantilla ha bajado de nivel. Los jugadores de la cantera disponen de más minutos, y aunque están mejorando, todavía algunos no disponen de esa calidad suficiente para jugar partidos de Liga Élite. El segundo factor es el estado de las instalaciones, que no nos están permitiendo mantener un ritmo de entrenos. Sin ir más lejos, la semana pasada teníamos programadas cuatro sesiones, pero solo pudimos hacer una. Es muy difícil preparar un partido de Liga Elite con solo un día de entrenamiento en toda la semana.

Una de mis preguntas era sobre el mal estado del Pabellón Jesús Domínguez Grillo. Pero veo que no ha mejorado.

No, en absoluto. De hecho, parece que es a propósito. En los partidos más importantes, el clima no nos acompaña. Cuando hay humedad, el pabellón tiene agujeros por todos lados, la humedad entra y no nos permite entrenar en condiciones. Además, parece que el clima este año está en nuestra contra, porque justo en los partidos contra los rivales directos es cuando más nos está fastidiando.

¿Ha habido algún acercamiento con las autoridades para renovar el pabellón?

Si te soy sincero, esa parte la maneja más el presidente del club, que es el que se comunica con las autoridades. Nos prometen mejoras constantemente. Incluso hablaron de instalar deshumidificadores para ayudar, pero la verdad es que el pabellón está en condiciones muy malas. Por mucho deshumidificador que pongan, si no arreglan las ventanas, los agujeros y el suelo sigue siendo malo, no vamos a mejorar. El principal acercamiento ha sido para renovar el pabellón de Las Galletas, donde jugábamos antes, que están avanzando, cerrando el pabellón y colocando una pista nueva, pero por ahora seguimos jugando aquí, nos está costando perder muchos puntos, y quién sabe si al final esto nos puede costar la categoría. Sería una lástima.

¿Ha subido el nivel de la liga?

Comparado con el año pasado, ha subido bastante. Obviamente, cuando tu equipo es último, tienes la sensación de que todos los demás son mejores, pero lo cierto es que los equipos que han ascendido son superiores a los que estaban el año pasado. Se está viendo una liga mucho más igualada.

Pero el equipo no se rinde.

Hombre, por supuesto. Aquí cada jugador, tanto los que vienen de fuera como los canteranos, sentimos el equipo y el club como algo propio, y queremos que permanezca en Primera División. Nosotros trabajamos día a día, aunque no podamos ponernos los patines, vamos al gimnasio, realizamos sesiones de vídeo, y hacemos todo lo que está en nuestras manos. Así que, por supuesto, no se nos pasa por la cabeza otra cosa que no sea mantener la categoría.

¿Qué mensaje le da a la afición?

La afición sigue a nuestro lado, y más aún sabiendo contra qué estamos luchando y viendo que en cada partido lo damos todo. No dejamos ni un ápice de esfuerzo en la pista, y eso se contagia a la grada. Les diría que sigan ahí a nuestro lado, que, pase lo que pase, daremos todo por esta camiseta. Esperamos que al final el resultado sea positivo para todos.

