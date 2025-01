Segunda salida seguida para el Tenerife Libby’s

Estuvo cerca de la victoria el Cisneros Alter ante un rival de mucha entidad, pero tras un partido de alternancias y que se decidió en el tie-break, el CV Manacor se llevó el triunfo del Ríos Tejera.

Arrancó con energía Mateusz Frac su andadura como cisnerista, convirtiendo en punto su primer remate. Hubo igualdad en esa manga (23-23) antes de que Carlos Nieves se erigiera como protagonista. El segundo set empezó con la misma pelea con la que acabó el anterior (9-9). Los colegiales llegaron a estar con un 18-15, pero los baleares remontaron para el empate a uno (22-25). El Cisneros respondió a la derrota en ese parcial con un poderoso arranque en el tercer set (6-3 y 15-12). Manacor vendió cara su piel (21-20), pero un par de buenas defensas cerraron el 25-22 para los locales.

Un 2-6 de salida en el cuarto fue un jarro de agua fría para el Cisneros, que hizo la goma todo el periodo. No entendiendo algunas decisiones arbitrales en su contra, el equipo tinerfeño perdió el set con la cabeza bien alta (20-25). Ya en el tie-break, el 3-3 inicial no se prolongó ya que los baleares se colocaron con 4-8. Sacando energías desde no había, los locales estuvieron a tiro hasta en dos ocasiones (10-11 y 12-13). No obstante, el Manacor no cedió y acabó venciendo 12-15 en un duelo que deja solo un punto para el Cisneros. n

Segunda salida consecutiva para el Tenerife Libby’s La Laguna. El equipo dirigido por Facundo Morando se mide hoy (15:00) al CVB Barça en un duelo que podría definir su dinámica de cara a la Copa de la Reina. El partido será retransmitido a través de los canales oficiales habilitados por la Real Federación Española de Voleibol.

Las laguneras buscan un triunfo que les permita regresar a los puestos altos de la clasificación, mientras que las catalanas marchan últimas y descolgadas de la pelea por la salvación. El Libby’s llega motivado tras una victoria in extremis frente al Madrid Chamberí, en un partido que se decidió en el tie-break y donde el equipo blanquiazul demostró su garra y trabajo, pero en el que lamentó la lesión a Inés Villa. El Barça, con solo cuatro puntos en su haber, viene de caer 3-1 ante el Menorca.

El entrenador blanquiazul destaca el esfuerzo del equipo en la jornada anterior y apunta que «el equipo necesita saber que puede lograrlo, que siempre está metido en el partido peleando». «No hay excusas por las ausencias, todas las chicas están listas». n

Cuatro triunfos y solo una derrota

Cuatro victorias lograron los equipos tinerfeños en la Superliga 2. En féminas el Aguere sigue líder tras ganar al Torrelavega (3-0), lo mismo que el Cuesta Piedra en su grupo tras vencer al Xativa (0-3). Ganó el Élite El Rosario (3-0 al Esplugues), pero cayó el Arona (3-0 en Leganés). En chicos el Arona pudo 1-3 con el Vigo y es segundo.