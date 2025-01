Un hombre, una carta y un equipo

Diego Barrachina es un hombre cuya vida ha estado definida por la adversidad. Nacido el 12 de agosto de 1987 en Castellón de la Plana, el camino de Diego, marcado por obstáculos, ha sido todo menos fácil. Desde su niñez, las heridas del acoso escolar sembraron en él cicatrices que, lejos de quebrantarlo, fueron el molde que forjó la fortaleza que ahora demuestra. Se convirtió el bullying en la adolescencia de este castellonense en una sombra que lo siguió, pero que jamás logró eclipsarlo.

La historia de Diego es, ante todo, una crónica de lucha. Su sensibilidad hacia quienes atraviesan momentos oscuros lo llevó a encontrar una conexión con el Atlético Paso. Colista del Grupo 5, con solo seis puntos en su haber, Diego vio en un equipo marcado por la derrota un reflejo de la lucha que ha protagonizado su vida.

Y fue de forma casual, como a menudo ocurre con las historias más conmovedoras, cuando el destino entrelazó sus caminos. A través del algoritmo de YouTube, el 8 de enero, en una tarde cualquiera, Diego vio al Atlético Paso caer en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Después de un primer tiempo que se saldaba con ventaja de 1-2, el equipo palmero sufrió una dolorosa remontada que terminó en un 3-2 que los hundía aún más en la desesperación. Un golpe que encendió en Diego una chispa que no pudo ignorar. Fue entonces cuando decidió escribir una carta para recordarles que, a pesar de los obstáculos, siempre hay motivos para seguir luchando.

En la carta, Diego les manifestó a los jugadores del Atlético Paso que no todo estaba perdido, que tenían una plantilla con talento y una afición fiel que nunca les abandonaría, incluso cuando el camino se ve algo borroso. «Tenéis una gran plantilla, un gran delantero, jugadores jóvenes y experimentados... que valen brillantes», escribía el castellonense.

El mensaje de Diego fue recibido con reciprocidad. William Nazco, presidente del Atlético Paso, leyó la carta. Su reacción fue de incredulidad y gratitud. «Me impactó que una persona de tan lejos tenga ese seguimiento por el Atlético Paso», comentó. «La verdad es que cuando leí la segunda parte, donde él detalla que es una persona con una discapacidad del 65% y su niñez... me impactó muchísimo», reflexiona el presidente.

No había duda en el club de que un gesto como el de Diego no podía quedarse sin respuesta. El Atlético Paso decidió enviarle una camiseta firmada por toda la plantilla, que ha sido recibida por el castellonense en las últimas horas. «Esa atención y ese cariño, esas frases tan bonitas, tan llenas de contenido emocional y de apoyo... no había duda de que había que corresponderle como mínimo con su petición, que era una camiseta», señala Nazco.

A través de la carta, Diego se abrió para compartir las cicatrices de su vida y confesar las sombras que marcaron su infancia, un periodo de doloroso aislamiento tras la enfermedad de su madre, justo cuando el bullying escolar se alzaba para arrinconarlo en la soledad. Fue una época de lucha constante, una batalla que, aunque lo debilitó, no lo doblegó. Con el tiempo, su familia alzó la voz para denunciar la desatención que Diego había sufrido en el instituto. Fue sin duda uno de los capítulos más oscuros de su vida, pero también, uno de los que forjaron la fortaleza que hoy lo define.

El fútbol, para Diego, siempre fue una válvula de escape, un refugio donde encontrar consuelo. Y en su carta, plasmó su deseo de que el Atlético Paso formara parte de esa «colección de camisetas» que tanto representaba para él. En este sentido, el sentimiento de Diego Barrachina bien puede ser el que resuene en gran parte de la afición verdita. «Yo sé que muchos opinan como Diego... Esto es una familia y en los peores momentos es cuando más hay que querer a la criatura y es cuando más unidos tenemos que estar», afirma su presidente.

De este modo, el noble gesto de Diego Barrachina y la conmovedora respuesta del Atlético Paso vuelven a revelar que el fútbol puede trascender de lo meramente deportivo para convertirse en un refugio de apoyo emocional, solidaridad y empatía.

