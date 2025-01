Sergio Batista abre la puerta a una posible integración con el CD Tenerife: «Por nuestra parte no habrá ningún tipo de problema»

¿Qué balance hace de la temporada del Costa Adeje Tenerife? Si se atiende a los resultados y a la comparativa con años previos, ¿podría decirse que está siendo una de las mejores campañas de la historia del club?

El balance está siendo muy positivo en todos los aspectos. En lo deportivo, a pesar de las lesiones que hemos sufrido y del resultado del sábado, tenemos buenos números y ocupamos una posición de privilegio. Es cierto que estas diez temporadas hemos obtenido dos cuartos puestos y otros dos quintos, por lo que no se puede hablar de mejor temporada, pero sí estamos en el buen camino.

¿Qué cuota de mérito tiene en estos buenos números el fichaje de Eder Maestre?

El fichaje de Eder ha sido un acierto, pues se ha adaptado rápidamente a lo que el club demandaba en este momento de su historia. También se ha adaptado con rapidez tanto a la plantilla como también a la isla. Es una persona muy concienzuda y profesional en su trabajo, y prueba de ello son los resultados que está obteniendo.

¿Cómo lo conocieron y cómo se decidieron por él?

Nos decidimos por su contratación después de una entrevista personal que mantuvimos en Bilbao Julio Luis Pérez y yo. La impresión que nos causó nos gustó y, aunque nunca habíamos tenido un entrenador de fuera, entendimos que era el momento de buscar un cambio que entendíamos que demandaba el vestuario en ese momento.

¿Cuál es la intención con la que se han traído los últimos refuerzos?

Los refuerzos han venido motivados por las lesiones de Moreno y la salida de Koko. La plantilla se nos quedaba muy corta y corríamos el riesgo de que fuera insuficiente para afrontar con garantías el resto de la temporada. Estamos convencidos de que las tres incorporaciones nos van a ayudar mucho y a dar un plus de calidad a la plantilla que nos permitirá seguir creciendo.

¿Sigue siendo el Costa Adeje el patito feo de la Liga F en cuanto a infraestructuras? De hecho, es el único equipo de la competición que no juega aún sobre hierba natural sus partidos en casa. Y hay entrenadores visitantes que se han quejado de esta circunstancia cuando han venido a jugar en Tenerife.

Desgraciadamente, y a pesar de llevar diez temporadas consecutivas en Primera División, no hemos podido solucionar el problema del campo. En infraestructuras seguimos siendo el patito feo de la Liga, como usted bien dice, y eso hace que algunas jugadoras se retraigan a la hora de venir a la Isla. Es un factor que nos dificulta mucho la confección de una plantilla que aspire a cotas mayores. Me consta el gran esfuerzo que están haciendo el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje en buscar soluciones, pero serán todas a medio-largo plazo.

Entonces, ¿son el Heliodoro Rodríguez y la Ciudad Deportiva Javier Pérez las alternativas en caso de que la Liga F 2025/26 en caso de que no puedan comenzarla en Adeje?

Ahora mismo el único recinto deportivo que existe en la provincia que cumple los requisitos exigidos por LaLiga y Liga F para jugar en Primera División es el Heliodoro Rodríguez López. Según nuestra información, ni tan siquiera la Ciudad Deportiva de Tenerife reúne esos requisitos, pues es necesario por ley -al ser fútbol profesional- cumplir con una serie de cuestiones que, a día de hoy, solo las cumple el Estadio. Este dilema lo hemos tenido siempre, pero se acentúa aún más ya que es muy difícil que se nos conceda una nueva moratoria para poder continuar jugando en Adeje. La próxima temporada seremos, previsiblemente, el único equipo que no jugará en césped natural. El resto de clubes están protestando y presionando para terminar con esta situación.No sé qué pasará la próxima campaña ni cómo estaremos en agosto o septiembre, pero es evidente que estamos preocupados intentando buscar una solución. Si no queda otra alternativa, puedo anticiparle que nos veremos obligados a pedir el Heliodoro Rodríguez para la disputa de nuestros partidos oficiales.

Hablemos del futuro. Con la llegada de Rayco García Cabrera a la gestión del CD Tenerife y próximamente a la presidencia de su consejo de administración, ¿está más cerca que nunca un acuerdo de integración con el representativo?

La llegada de Rayco García pienso que es un soplo de aire fresco que el Tenerife necesitaba. Es una persona joven de esta isla, que está arriesgando su dinero y su patrimonio para intentar rescatar al club de una situación complicada como la que está viviendo en estos momentos. Nuestra posición con respecto al CD Tenerife siempre ha sido la misma, y si la llegada de Rayco facilita que pueda haber un entendimiento entre los dos clubes para ir unidos y colaborar en todo lo que sea posible, por nuestra parte no habrá ningún tipo de problema. Es más, pienso que esa entente cordial sería buena para todos y es lo que demandan los aficionados y la sociedad tinerfeña en general.

Antes de eso, ¿están ustedes en el camino para convertirse en sociedad anónima deportiva?

Efectivamente, estamos inmersos en el proceso de transformación del club en sociedad anónima, pendientes de que el CSD nos dé la aprobación en la Comisión Mixta a celebrar el próximo día 23. A partir de ahí tenemos seis meses para su constitución y también estamos pendientes de la puesta en marcha de la Fundación.

Volviendo al CD Tenerife, hace poco compartió viaje a Arabia con su futuro presidente. ¿Qué opinión le merece y qué inquietudes les transmite Rayco?

Rayco me merece el máximo respeto y consideración, pues valoro mucho la apuesta que está haciendo por el CD Tenerife en un momento tan delicado para la entidad, tanto en lo deportivo como en lo económico. Es evidente que la actual situación le preocupa, ya que no tiene fácil arreglo, pero el mero hecho de intentarlo dice mucho a su favor. Es un hombre de fútbol que puede aportar mucho y bueno al CD Tenerife.

¿Cómo siguió el día de la Junta? ¿Fue una gran sorpresa?

Yo delegué mis acciones en Rayco para que pudiera votar libremente en la Junta y el resultado de la misma es el que todos conocemos. Espero y deseo que sea por el bien del CD Tenerife.

¿Qué opinión le merece el papel de los empresarios del sindicado? ¿Fue un error que se aliaran con JoséMiguel Garrido?

Considero que no me corresponde opinar sobre cuestiones personales, pero es evidente que la constitución del sindicado ha generado cierta controversia. El CD Tenerife es un símbolo profundamente arraigado en la provincia y es importante recordar que es ese sentimiento colectivo el que da vida y sustento al club.

En el proceso ha sido crucial Juan Pelayo, gran aliado del Costa Adeje, que optó por no estar en el sindicado.

Juan Pelayo es una persona importante no sólo dentro de nuestro club, sino que ha demostrado con hechos su compromiso con la sociedad tinerfeña y con el CD Tenerife, con el que lleva mucho tiempo colaborando. Su postura respecto al sindicado fue la más inteligente y coherente, como se ha demostrado. Su papel dentro del accionariado del CD Tenerife es importante, y por consiguiente velará por los intereses del club en la medida que sea posible, como lo ha venido haciendo hasta ahora.

¿Teme por un descenso del Tenerife a Primera RFEF?

Es evidente que la situación es muy complicada y que no va a ser fácil revertirla, pero me consta que Rayco no va a tirar la toalla y está haciendo todo lo posible para intentar evitar un descenso que tendría unas consecuencias muy negativas para la entidad, tanto en lo deportivo como en lo económico. Matemáticamente aún es posible y mientras hay vida hay esperanza, pero para ello necesitamos encadenar dos o tres victorias consecutivas que nos den moral y nos permita ver la luz al final del túnel. En este tramo es fundamental el apoyo, más que nunca, de la afición.

¿Tiene sentido que el Tenerife siga buscando el ascenso a la élite femenina cuando ya hay un equipo representativo en la Isla?

Desde mi perspectiva y siendo sincero, no parece una decisión alineada con las necesidades deportivas de la isla, ni con los intereses de los aficionados o las instituciones. Es fundamental siempre evaluar cuidadosamente las implicaciones de este tipo de decisiones que llevan a cometer errores sin tener en cuenta las consecuencias. Dada la realidad deportiva, económica y social de Tenerife, mantener dos equipos en la élite en una misma disciplina puede ser un desafío difícil de sostener.