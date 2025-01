El Tenerife CajaCanarias, con 168 atletas de las Islas

El Tenerife CajaCanarias da inicio a su decimonovena campaña este 2025 batiendo nuevamente su récord de atletas fichados. Si ya en la temporada pasada el equipo isleño sumó más de 200 deportistas a su plantilla, para este curso el número de blanquiazules asciende a los 250, una cifra que no deja de crecer gracias, en gran medida, al desarrollo y consolidación de la escuela Atletismo Base CajaCanarias.El equipo contará con 132 deportistas de categoría Sub 18 a Máster (126 en 2024) y más de 120 en categorías menores (Sub 8 a Sub 16), casi el doble que en 2024 (70), gracias al crecimiento de la escuela Atletismo Base CajaCanarias.

En categorías mayores, participarán 59 mujeres y 73 hombres, principalmente de Tenerife (85), seguidos por Gran Canaria (24), Fuerteventura (14), La Palma (4), Lanzarote (4) y La Gomera (1). Además, podrán vestir la camiseta blanquiazul deportistas de ocho clubes canarios: Unión Atlética Vecindario Agüimes (Gran Canaria), Atalaya Tejina, Trotamundos de Candelaria, CA Sprinters Tenerife, Aguere, Orotava-Clator (Tenerife), CD Jable del Sur Itagu y Maxoathlon Fuerteventura.

El objetivo grupal incluye el regreso del equipo femenino a la División de Honor, tras descender la temporada pasada, mientras que el equipo masculino buscará mantenerse en la élite (Liga Joma) por 17ª temporada consecutiva. Ambas ligas tendrán lugar en abril, mayo y junio.

Para lograrlo, el club cuenta con atletas destacados como Samuel García (400 m), Yasiel Sotero (disco), Jesús David Delgado (400 vallas), Adrián Pérez (pértiga), Lucía Morera (vallas), Lucía Curbelo (triple salto), Yissis Cortijo (200 m), Guillermo Echandi y Valentina Marzari (peso), Juanjo De la Rosa y David Fradera (400 m), Raúl Martín y Marcos Díaz (100 m), Inés García (vallas y longitud), Emma García (disco), Karina Díaz (3.000 m obstáculos), los combineros Pablo Gámez, Paola Sarabia, Javier Pérez, Juan Manuel Hernández y Sonya Trevisán, además de figuras como Simón Siverio (altura), Ignacio De Esquiroz (vallas) y Yanira Soto (pruebas combinadas).

Refuerzos del equipo

Algunas de las caras nuevas son Andrea San José, campeona iberoamericana de salto con pértiga, que logró una marca personal de 4.36 metros en 2024; la récord woman española de heptatlón, Carmen Ramos; o el actual campeón de España Universitario de Longitud, Carlos Beltrán (7.75 m).

Además, las plantillas se reforzarán con atletas de futuro, como Héctor Delgado (salto de longitud), Pablo Villares (marcha, bajo la dirección de Jacinto Garzón, entrenador de la campeona olímpica María Pérez), José Darío Vázquez (récord canario en lanzamiento de martillo), Nuha Faye (salto de altura), Pape Bara Mbaye (longitud y triple salto), Alba Martín (velocidad), Isabel Ruiz (récord canario en lanzamiento de jabalina), Mercy Egiobose (triple salto) y Natalie Pope (pruebas combinadas).

En las pruebas de fondo y medio fondo, tanto masculinas como femeninas, vestirán por primera vez la camiseta blanquiazul los especialistas Fikadu González, Joan Rocha, Raúl del Toro, Aythami Brito, Abdellah Ak-Houch, la grancanaria Jenna Melrose y la tinerfeña Adaya Martín. Continúan en el Tenerife CajaCanarias atletas veteranos como Kelly Benitez, María Isabel Pérez Belloch, Tere Linares o Miguel Ángel Vaquero.

Retos individuales

A nivel individual, los integrantes del equipo renuevan su compromiso con la mejora continua, esforzándose por superar marcas personales, batir récords regionales, alcanzar las mínimas necesarias para participar en campeonatos nacionales tanto en pista cubierta como al aire libre, y clasificarse para las competiciones internacionales más importantes del calendario. Entre estos eventos destacan el Campeonato de Europa de Short Track (6-9 de marzo en Apeldoorn, Países Bajos), la Copa de Europa de Lanzamientos (15-16 de marzo), el Campeonato del Mundo de Short Track (21-23 de marzo en Nanjing, China), el Campeonato de Europa Sub-23 (17-20 de julio en Bergen, Noruega), el Europeo Sub-20 (7-10 de agosto en Tampere, Finlandia) y el Campeonato del Mundo al aire libre (13-21 de septiembre en Tokio, Japón). Para todas estas fechas, atletas del Tenerife CajaCanarias tienen claras opciones de formar parte y seguir dejando su impronta con la Selección Nacional. n