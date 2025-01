David Martín: «Estamos contentos con Morando»

El Tenerife Libby’s La Laguna atraviesa su momento de mayor incertidumbre. Se presentaba al inicio de la temporada un horizonte de esperanza, con un equipo inspirado que encadenaba victorias que hacían soñar al Pablos Abril con cotas altas. Sin embargo, fue a partir de la derrota ante el Sayre, en pleno noviembre, cuando comenzaba a nublarse el panorama.

Desde entonces, seis tropiezos en los últimos ocho encuentros de la Liga Iberdrola han empañado el brillo inicial del conjunto tinerfeño. Lejos de actuar como bálsamo, el inicio del 2025 trajo consigo dos sinsabores más, sumando tres derrotas consecutivas que han dejado al Haris séptimo con 20 puntos, un lugar aún dentro de la zona de playoff, pero con un hilo de diferencia de dos puntos sobre el noveno. La urgencia pide reaccionar.

Un curso de «resiliencia»

«La temporada del equipo la podemos definir como resiliente», asegura el presidente del club, David Martín. Y no es para menos. El Haris ha batallado contra lesiones de jugadores emblema y con los problemas de visado que retrasaron la llegada de Elise Petit, una de sus principales bazas para la presente campaña. No obstante, el cuadro tinerfeño estará en la Copa de la Reina. «Entre todas las adversidades, hemos logrado cumplir objetivos», dice Martín. «Es el torneo del caos. No siempre gana el que mejor lo está haciendo, sino el que juega mejor ese fin de semana», reflexiona sobre una competición que podría ser el trampolín para el resurgimiento del Haris.

En el horizonte inmediato del club, dos salidas ante Chamberí y Barça, penúltimo y último, respectivamente. Ante duelos aparentemente accesibles, Martín se muestra cauto porque asequible, según él, «no hay nada». «La Liga hace años que tiene una igualdad máxima. No se le puede faltar el respeto a nadie», comenta.

La nueva incorporación

Un factor crucial para encarar el segundo tramo de la temporada será la incorporación de Adeola Owokoniram, una jugadora con gran capacidad ofensiva que según Martín «va a ir de menos a más». De ella, el dirigente resalta sus cualidades atléticas y considera que, aunque debe adaptarse al estilo del equipo, ya ha mostrado mejoría en los últimos partidos. «Es un portento físico, un perfil de jugadora que nos hubiera gustado tener antes», comenta.

Lisbet, de nuevo lesionada

En paralelo, la situación de Lisbet Arredondo sigue siendo un tema delicado. La jugadora se ha enfrentado a una de las temporadas más difíciles de su carrera debido a unos problemas en el hombro y una reciente fractura en el pie. «Ha sido una campaña dura para ella, pero su recuperación será importante, no solo a nivel deportivo sino también anímico para el grupo», afirma el dirigente.

«Contento con Morando»

La ausencia de Mojca Pene, obligada a dejar el equipo debido al límite de licencias para extranjeras, también ha pesado. «Si hubiéramos podido mantenerla, nos habría ayudado mucho», reconoce un David Martín que, aunque no confirmó la continuidad del entrenador Facundo Morando, no ha dudado en resaltar la labor del técnico: «Estamos contentos con el trabajo que viene realizando. Ha sabido sacar lo mejor del equipo a pesar de las adversidades».

«Calma y paciencia»

Con la meta de dejar atrás la mala dinámica, el mandatario apunta que el camino hacia la recuperación pasa por una dosis de «calma y paciencia». «Estamos mal acostumbrados a estar entre los cuatro primeros, pero si este curso conseguimos ser resilientes, podemos acabar con una mejoría», cierra.