Un rayo de esperanza para aferrarse a la Preferente

La Unión Deportiva Realejos atraviesa uno de los momentos más sombríos de su historia reciente. Últimos con apenas nueve puntos en la Preferente Interinsular, los blanquiazules han comenzado a atisbar el pasado fin de semana un rayo de esperanza en una temporada plagada de obstáculos. Bajo la batuta de Tony Sánchez, que asumió las riendas del equipo en la jornada 11 tras la dimisión de Fabián Rivero, los norteños, con coraje renovado, han demostrado que no quieren darse por vencidos. Los resultados más recientes —un empate ante el Bahía Santiago como visitante y una victoria de oro frente al Igara, el tercero— han revivido la esperanza de una plantilla que se niega a ceder ante el descenso a la Primera Regional.

«Tenemos asumida nuestra realidad en la categoría, tanto a nivel de plantilla como económico. No podemos competir económicamente con ningún equipo de la Preferente», admite Carlos Febles, presidente del club, que no elude la gravedad del momento. Una falta de recursos que, en otros clubes, hubiera significado una rendición anticipada, a la UD Realejos le ha supuesto vislumbrar nuevas vías con el fin de no arrojar la toalla. «Lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Si el equipo sigue compitiendo, yo no descarto que en un mes estemos a la altura de los equipos que tenemos por delante», asegura Febles.

El calendario, implacable y cruel, no ha sido el mejor amigo de la entidad norteña. Tony Sánchez se encontró al frente de un equipo descompensado y con un porvenir marcado por choques ante los más fuertes de la categoría. «Nos tocó enfrentarnos a seis de los siete primeros clasificados en nuestras primeras jornadas. Fue complicado, pero ahora el equipo ha cogido tono y estamos demostrando que podemos competir con cualquiera», afirma el técnico.

La revolución invernal

La derrota ante el líder Tenisca por 1-2, donde el Realejos fue merecedor de algo más, el empate ante el Bahía Santiago con portería a cero, pero sobre todo, la victoria ante el Igara, segundo clasificado, son testimonios de un equipo que no ha perdido el hambre. Tras dejar atrás una primera vuelta desastrosa y apostar por el mercado invernal con la incorporación de ocho jugadores, el grupo parece haber dado un giro de 180 grados.

El mismo Tony Sánchez, con bagaje en Tenerife C, Esperanza, Guancha y Laguna, señala que la ilusión de la plantilla es «increíble». «Es muy difícil encontrar un equipo en nuestra situación en el que todos los días entrenen 20 jugadores sin faltar un solo día», destaca el técnico.

Los errores del pasado

La temporada comenzó con buenas sensaciones que rápido se desvanecerían. La institución realejera se encontraba en la tercera jornada con cuatro puntos en su haber, producto de una victoria, un empate y una derrota. De ahí en adelante, solo sumaría un empate en las siguientes 15 jornadas, y al llegar el Año Nuevo, el equipo solo había sumado cinco puntos. «Tuvimos problemas con el entrenador anterior, que no pudo continuar por temas laborales. Además, hubo problemas para conseguir jugadores porque, siendo últimos, no es fácil convencer a alguien de venir», reflexiona Febles.

Al borde del abismo y a pesar de todo, el presidente asegura que ahora el equipo está más asentado. «Confiamos en Tony. Tiene experiencia y sabe manejar este tipo de situaciones. Estoy convencido de que pelearemos hasta la última jornada», sentencia con una valoración que también comparte el timonel de la nave blanquiazul: «Hemos corregido muchas debilidades defensivas, y eso nos ha dado confianza. Vamos a cada partido con humildad, pero también con la seguridad de que podemos competir».

En este contexto, en la víspera de un encuentro con tintes históricos ante el CD Puerto Cruz, y en una semana en la que la institución celebra su 75 aniversario, el apoyo de la afición de Los Príncipes, que guarda en sus entrañas recuerdos de la Segunda División B, se torna más vital que nunca. «Queremos animar a la gente a venir al campo, a apoyar a los chicos que lo están dando todo por estos colores», invita el dirigente.

Quedan 21 jornadas por delante y en Los Príncipes reina el optimismo. «Hay 63 puntos en juego, y muchos equipos van a sufrir en la segunda vuelta. Nosotros queremos estar ahí peleando hasta el final», concluye el presidente.

