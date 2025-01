La mejoría del Atlético Paso no es suficiente para sumar

El Atlético Paso plantó cara al líder, pero acabó cediendo por la mínima. El conjunto palmero se rehizo del buen inicio del Guadalajara y tuvo opciones para ponerse por delante, sin embargo, un gol a la hora de juego tras un mal despeje de Stopajnik decantó el partido para los morados, que supieron sufrir durante la recta final para aguantar su ventaja.

Salió mejor el cuadro castellano-manchego, que en los primeros compases dispuso de dos buenas ocasiones para adelantarse. Primero Julio Martínez colocó un centro raso desde la izquierda que salió lamiendo la base del poste, y poco después, Cañizo obligó al portero a estirarse para desviar su disparo por bajo.

Con el paso de los minutos, el Paso neutralizó la situación y generó peligro a través de acciones a balón parado. La primera oportunidad la tuvo Samu Corral con un disparo a las manos de Zarco, aunque la más claras llegaron al filo del intermedio tras un disparo de Dawda que salió ligeramente desviado y un golpeo de Menudo que obligó al portero a estirarse.

Al regreso de vestuarios, el conjunto palmero trató de dominar la posesión, aunque le costaba llegar con claridad al marco contrario. Pese a ello, fue el Guadalajara el que abrió el marcador pasada la hora de juego tras un mal despeje de Stopajnik que cortó Unax para anotar sin oposición.

El 0-1 dejó tocado al equipo de Rafael Pérez, que pudo recibir un nuevo golpe poco después, pero Christian no atinó entre los tres palos. Ya en la recta final, el cuadro verdito se estiró en busca del empate y Samu Corral cabeceó un saque de falta a la red, pero el tanto no subió al marcador por infracción previa y el resultado ya no se alteró.

El Paso ha mejorado, pero sigue último, en 2025 ha caído frente al Tenerife B –que era segundo– y al cuadro arriacense, su parcial actual es de cero puntos de los últimos 18 en juego y ya se encuentra a 16 de la salvación, que marca el Unión Adarve con 22 unidades.