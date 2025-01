Derbi tinerfeño en el inicio de la lucha por la corona

Santa Cruz Cuesta Piedra y Fedes Ascensores La Laguna comienzan hoy, en el Pabellón Quico Cabrera de la capital tinerfeña, su participación en la XVIII Edición de la Copa Princesa, una de las citas más esperadas del calendario de la Superliga Femenina 2. En el torneo estarán presentes los seis mejores equipos tras la primera vuelta de la competición. Santacruceras y laguneras llegan a esta importante fecha en el mejor momento de la temporada, con el objetivo de luchar por el título y con la mirada puesta en hacer historia.

El Cuesta Piedra, dirigido por el experimentado técnico Francis Hernández, parte como el mejor equipo de la Superliga Femenina 2. Con un balance de 11 victorias en igual número de enfrentamientos, el equipo santacrucero ha dominado su grupo (Grupo C) y se ha mostrado como el conjunto más fuerte de la categoría. De hecho, no solo es el mejor del Grupo C, sino que sus 32 puntos lo colocarían también en lo más alto de los otros dos grupos (A y B). De este modo, el equipo que cabalga invicto y que ha ganado todos sus partidos por 3-0, a excepción de uno, en el que se impuso por 3-2 ante el CV Paterna Liceo, debutará en la Copa Princesa esta mañana, a las 12:00 horas, enfrentándose al MGC Mutua Premià Dalt Maresme de Cataluña, segundo del Grupo B.

Plantilla del Fedes Ascensores La Laguna. | EL DÍA

Por su parte, el Fedes Ascensores La Laguna, no se queda atrás en cuanto a resultados y ambición. Su primera vuelta, casi perfecta con solo una derrota en su haber, le ha valido para ocupar la segunda posición del Grupo A con 28 puntos. Así, las jugadoras de la entidad de Aguere, dirigidas por el argentino Renzo Sánchez, llegan a esta Copa Princesa con el objetivo de dar la sorpresa y demostrar que quieren luchar por el título.

Se da la casualidad, y al mismo tiempo el atractivo, de que ambos equipos tinerfeños se encuentren encuadrados en el mismo grupo, el B, lo que significa que se enfrentarán hoy, a las 19:30 horas, en el segundo partido para el Cuesta Piedra y el primero para el Fedes Ascensores La Laguna. Será un duelo cargado de historia, de emoción y, sobre todo, de rivalidad. Además, teniendo en cuenta que de los tres equipos en el grupo avanzan dos, no es descabellado imaginar que ambos conjuntos puedan encontrarse de nuevo en una hipotética final. De hecho, sus entrenadores, conscientes de las probabilidades, no han cerrado la puerta a un desenlace tinerfeño con tintes históricos.

Para conocer cómo quedará el grupo de los tinerfeños habrá que esperar hasta la mañana del sábado, a las 12:00 horas, cuando el Fedes Ascensores La Laguna juegue su segundo partido de la Copa Princesa contra el MGC Mutua Premià Dalt Maresme. El Grupo A, que está compuesto por el Guía CDV UFPC de Gran Canaria, el UC3M Voleibol de Leganés y el Club Voleibol Melilla, quedará cerrado unas horas antes. Ya por la tarde, la intensidad del torneo se elevará con las semifinales, y será el domingo a las 11:30 horas cuando se dispute la gran final.

‘Regalos’ de Navidad

Blanquiazules y aurinegras han ajustado su plantilla justo antes de la Copa Princesa. El Cuesta Piedra ha incorporado a Phoebe Bell como antídoto ante la baja de su opuesta Carla Martinelli. La jugadora australiana, que desde hace un mes se encuentra en Tenerife, ha recibido el transfer recientemente y hoy estará disponible. Por su lado, el Fedes Ascensores La Laguna ha decidido fortalecerse con la llegada de Inés Rivas, una central gallega con experiencia en la Liga Iberdrola.