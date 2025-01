Los noruegos ‘arruinan’ el adiós de Jonay González

Despedida agridulce para Jonay González de su carrera favorita. El deportista tinerfeño se tuvo que conformar, este pasado 31, con una tercera plaza en la XLI edición de su tradicional San Silvestre Lagunera –con 5.600 metros de recorrido–, una prueba que había ganado hasta en 10 ocasiones –la última de ellas en 2023–, pero a la que no pudo ponerle un broche dorado tras haber sido superado, casi in extremis, por los noruegos Magnus Oyen y Kjetil Brenno. El de Icod de Los Vinos anunciaría posteriormente que la de este 2024 había sido su última presencia en la popular cita de Aguere, que en esta ocasión contó con un nuevo récord de 4.500 participantes.

Con la ausencia final, por enfermedad, de Vicente Hernández, el otro gran dominador en los últimos tiempos de la popular San Silvestre tinerfeña, Jonay se tendría que batir el cobre con los fondistas noruegos que se encuentran concentrados –como lo vienen haciendo por estas mismas fechas desde 2017– en el sur la Isla. Y así sucedió, ya que González se metió pronto en un grupo donde se encontraban los escandinavos Magnus Oyen y Kjetil Brenno.

Con los tres llegando juntos al tramo final y con Jonay tirando en diferentes tramos, un cambio de ritmo de Oyen –de solo 17 años– en mitad de la calle La Carrera fue clave, ya que González acabó cediendo, también ante Brenno. El vencedor realizó un tiempo de 15:56, aventajando en tres segundo a su compatriota y en ocho al atleta icodense. Raúl González del Toro, a 12 segundos del vencedor, estuvo cerca de la cabeza de carrera en el tramo decisivo, pero no pudo entrar en la batalla por el podio. También brilló Ruimán Delgado, del Tenerife CajaCanarias, séptimo ya el año pasado y que en este 2024, con solo 16 años, acabó en la quinta plaza.

«Un año más, acabamos corriendo y disfrutando de la San Silvestre lagunera, una edición además súper especial para mí, ya que es mi despedida de esta prueba que tantos bonitos recuerdos me ha regalado. Ante dos jóvenes talentosos noruegos de muchísimo nivel, mi experiencia me decía que tenía pocas posibilidades, pero no dejé de intentarlo y batallarlo con todas mis fuerzas hasta el final, por lo que no puedo estar más contento; dejando atrás muchos sacrificios, malos momentos y algunas lesiones de los últimos meses», expresó ayer Jonay en sus redes sociales.

La de este 2024 es la segunda ocasión en la que un extranjero se impone en la San Silvestre lagunera. El único antecedente databa de la edición de 2019, cuando otro noruego, Mathias Flak –también perteneciente al grupo de fondistas que se ejercita en Navidades en el Antonio Domínguez–, superó a Andreu Blanes y Aday Salas. Ahora, y al margen del dominio de Oyen y Brenno, la armada del país noruego colocó a otros dos de sus atletas en los puestos cabeceros, ya que Ola Sakshaug –que horas antes había vencido en la Golden Mile de Arona– fue noveno, mientras que Sebastian Borset, de solo 17 años, entró en meta en la decimosegunda plaza.

Donde sí se repitió la historia fue en féminas, ya que Johanna Ardel volvió a brillar y se alzó con la victoria al completar el recorrido en 18 minutos y 45 segundos. Es el cuarto triunfo seguido de la estonia afincada en Tenerife, para un total de cinco, puesto que ya se había impuesto en 2014. El podio de las chicas lo completaron Marta Cabello (19:15) y Yurena Domínguez (21:08).

Al margen de los triunfos de Oyen y Ardel, la prueba, que se caracteriza por su ambiente festivo, deportivo y familiar, incluyó también una versión infantil, en la que los más pequeños disfrutaron de la emoción de competir en un entorno seguro y acompañado de un público entregado.

«Terminar el año uniendo hábitos saludables con la práctica deportiva es la mejor manera de hacerlo. La San Silvestre no solo es una carrera, es un símbolo del espíritu deportivo de nuestra ciudad», significó luego Badel Albelo, presidente del Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna.