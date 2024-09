Volver a estar entre los candidatos a todo en España. «Como mínimo jugar el playoff de liga y la Copa del Reina», coinciden todos los protagonistas. Un año muy irregular –salvado de forma decente– y el cumplir en esta 24/25 una decena de temporadas seguidas en la élite son los mejores argumentos del CV Haris –se seguirá denominando Tenerife Libby ‘s La Laguna– para volver a mostrar su mejor cara. Aquella que, como recuerda su presidente David Martín, le llevó a «jugar 16 finales» en solo ocho campañas. Ayer, con el pistoletazo de salida a los entrenamientos, arrancó lo que el propio dirigente denomina «un nuevo ciclo».

El Haris afronta su décimo curso en la élite con energías renovadas

Punto de inflexión con una mezcla entre la continuidad y la renovación. Así, respecto al pasado plantel continúan en el cuadro blanquiazul un total de cinco jugadoras. «Mantenemos la columna vertebral, incluida la colocadora», apunta Martín en referencia a Marga Pizá. Junto a ella volverán a pisar el Pablos Abril bajo la condición de local Belly Nsunguimina, Lana Radakovic, Lisbet Arredondo, y la capitana Dayza Delgado. Se unen seis caras nuevas Camila Olguín (colocadora italo-argentina), Yeisy Soto (central colombiana), Inés Villa (receptora madrileña, internacional con España y con pasado en el club laginero), Eugenia Nosach (opuesta argentina), Quinn Pelland (colocadora canadiense), Elise Petit (receptora canadiense). Esta última fue la única ausencia ayer. Se espera que llegue a la Isla, una vez solucione los pertinentes trámites burocráticos, en unas dos semanas.

La otra gran novedad del CV Haris 24/25 se encuentra en el banquillo. En la figura del argentino Facundo Morando. Pese a tener solo 36 años y no haber dirigido nunca en España, el preparador sudamericano ya cuenta con una notable experiencia en diversos países, al margen del suyo: Emiratos Árabes, Turquía, Italia y Austria. Además, ejerce desde hace unos años como ayudante en la selección albiceleste, con la que incluso ha adquirido galones hace poco más de una semana.

«Por cuestiones médicas Daniel Castelani [seleccionador argentino] tuvo que parar, por lo que me tocó a mí llevar al equipo. Tuvimos la suerte de ganar la Copa Panamericana, jugando de menos a más, y en un torneo donde las chicas lo hicieron muy bien. Es un honor dirigir a la selección de tu país y más aún ganar un campeonato, algo que no es lo normal», relata Facundo sobre lo ocurrido recientemente en México. Ahora, el técnico cambia el chip. «Para mí es un desafío grande llegar al Haris, un club joven pero que ya ha hecho mucho en la liga española. Siempre ha sido muy ambicioso, y esa una de las razones por la cual tomé la decisión de estar aquí», explicó ayer antes de su primer entreno.

También reveló Morando que «hace algunos años» ya mantuvo «conversaciones con David» Martín, que finalmente acabaron fraguando hace unos meses. «Para mí estar aquí no es presión, sino un orgullo y un honor que me hayan elegido para intentar volver a ganar y estar en los primeros planos», expuso Morando, dejando claro que «muchas veces en el deporte se enfoca solo al primer lugar, cuando hay que analizar el proceso». Es precisamente ese proceso al que se agarra el sudamericano para «no hablar de títulos», sino de «un equipo luchador y que se lo deje todo». El espíritu de lucha es lo que no se pude negociar nunca; así seguro que llegarán los resultados», añade.

Solo David Martín se atrevió ayer a hablar de algo más gracias, a su entender, «a una plantilla más competitiva y más homogénea, en la que casi todas pueden marcar las diferencias». «Será un equipo más aguerrido en defensa y con más carácter. Ese punto de garra en la cancha es el punto que nos faltaba para poder luchar para estar arriba», expuso el presidente. Virtudes que le hacen ver a los suyas en una terna de aspirantes junto a Gran Canaria y Menorca.

El CV Haris jugará la primera eliminatoria de la CEV Cup ante el Fino Kaposvar, campeón húngaro y «un duro rival», según apunto David Martín. El cruce se disputará a ida y vuelta, el 5 y el 12 noviembre, con el primer choque «seguramente en el Santiago Martín», y la vuelta en suelo magiar. «En caso de pasar nos mediríamos al Avarca Menorca», añadió el presidente. Los primeros amistosos del Haris tendrán lugar este mismo fin de semana en el X Torneo Quico Cabrera, contra JAV Olímpico y Sayre Mayser.

En su primera sesión Facundo Morando dispuso de diez profesionales. Cinco de ellas repiten en el Haris, pero muestran la misma ilusión del primer día. Aquella que también evidenciaron los fichajes. |

La CEV Cup, en el Santiago Martín

