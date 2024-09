La UD Tenerife vivió la presentación de la que será la décima temporada para el club en la élite del fútbol nacional femenino, la Liga F. El Hotel Meliá Jardines del Teide de Adeje se erigió ayer en el extraordinario escenario sobre el que el club isleño presentó oficialmente la nueva campaña 24/25, que encarará bajo el lema elegido por la entidad, Tú nos haces imparables.

El Costa Adeje, a ser imparable en un año especial

E

El Costa Adeje, a ser imparable en un año especial

Las nuevas equipaciones.

En un ambiente de ilusión por el inminente comienzo del próximo período competitivo –el estreno será el sábado visitando al Madrid CFF–, el acto ensalzó el protagonismo de las guerreras como principales baluartes de las capacidades deportivas del equipo con una puesta en escena personalizada que incluyó una música específicamente elegida por cada una de las jugadoras. Otro de los momentos importantes de la velada fue la revelación oficial de las tres nuevas equipaciones de la línea deportiva de la marca Hummel, (blanca, violeta y negra), así como las indumentarias de las guardametas o la ropa de paseo. También las equipaciones que vestirán los equipos filiales de la UD Tenerife: la UD Tenerife El Rosario y la UD Tenerife El Rosario Egatesa.

E

Ambiente festivo.

Durante la velada, Sergio Batista, presidente de la UD Tenerife, obsequió a Javier Vega, Director Comercial Islas Canarias de Meliá Hotels International, con una camiseta de la primera plantilla en agradecimiento por el apoyo del grupo hotelero a la entidad. La presentación contó, además, con la interpretación del himno oficial del club a cargo del músico David Amador, cuyo grupo, Ni un pelo de tonto, amenizó también el cóctel posterior ofrecido a los presentes.

E

El anfitrión.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, fue el primero en dirigirse a los asistentes en un breve discurso en el que se mostró muy satisfecho de que su municipio sea lugar de residencia del club. «Trabajamos para que en Adeje la población tenga la percepción de vivir en un espacio agradable y de convivencia. Poder respaldar a equipos como el Costa Adeje Tenerife Egatesa y sus valores nos ayuda a ir configurando ese perfil. Por eso estamos encantados de brindarles nuestro apoyo». Rodríguez Fraga quiso agradecer también a los empresarios que impulsan al club «y contribuyen a que Costa Adeje sea un destino turístico potente pero también una sociedad en paz y convivencia de referencia». Para concluir, el alcalde adejero sentenció con una acogedora frase para consolidar la hospitalidad de su alcaldía: «Estamos en casa, en Tenerife, en Costa Adeje».

E

El orgullo de Rosa Dávila.

A continuación, hubo tiempo también para las palabras de aliento de la presidenta del cabildo insular, Rosa Dávila, quien se reconoció satisfecha por la trayectoria del club tras diez años en Primera División «gracias a una directiva que se echó a las espaldas al equipo cuando parecía imposible». «Me siento muy orgullosa de sus valores», añadió. Respecto al respaldo que cada año brinda la corporación insular, Dávila reforzó el compromiso adquirido. «Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos ampliado el apoyo esta temporada con la implicación de otras consejerías», aseguró. Además, la presidenta insular hizo una reflexión personal: «Como mujer me siento representada y orgullosa por estas mujeres que llevan con orgullo el símbolo del deporte y los valores del futbol femenino», concluyó.

E

Sergio Batista, emocionado.

En último lugar intervino el presidente de la familia azul y blanca. Sergio Batista recordó la trayectoria del club desde su fundación cuando comenzaron «por ayudar a unas chicas que compatibilizaban una ilusión con su puesto de trabajo…». «Casi 13 años después, no hemos perdido la humildad», rememoró. Al tiempo, enfatizó la importancia de mantener dicha humildad «que siempre caracterizó al club» ya que están «en Primera» y compiten «con el Real Madrid, Barça o Atlético, llevando el nombre de Tenerife y Costa Adeje por toda España». «Todos esos pasos nos hacen soñar, pero no podemos perder el norte. Tenemos que ser sensatos. Lo único innegociable es el compromiso y mantener la categoría», advirtió. Acerca de la escuadra confeccionada para la próxima temporada, tuvo palabras emocionadas para las jugadoras fundadoras del club y su esfuerzo diario. «Que 13 años después siga habiendo jugadoras como Mari Jose, Pisco o las hermanas Ramos que llevan el escudo con orgullo representando al equipo de esta tierra es un espejo para muchas jóvenes», enfatizó. Para Batista, no obstante, «son todas importantes; las veteranas, las nuevas y las jóvenes de la cantera», aseguró. Respecto a estas últimas, quiso agradecer al municipio de El Rosario su acogimiento para los equipos filiales. «Ya estamos asentados, es un lugar donde hay arraigo, donde ya se habla de fútbol femenino». Batista concluyó agradeciendo a las instituciones y los patrocinadores que hacen «un esfuerzo impagable para que esto sea posible».

La UD Costa Adeje presentó sus tres equipaciones, que mantienen las tonalidades del pasado curso. Lo hizo en medio de un ambiente muy festivo.|

Además de la participación del cuerpo técnico y la directiva de la entidad casi al completo, entre los invitados se encontraban también otros representantes de gran parte de las instituciones públicas que apoyan la andadura del equipo, como el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, las consejeras de Deportes, Movilidad, y Acción Social de la corporación isleña, Yolanda Moliné, Águeda Fumero, y Eulalia García, respectivamente. Junto a ellos, la Diputada del Común, Lola Padrón, el concejal de deportes de Adeje, Adolfo Alonso, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, acompañado de la teniente de alcalde de dicho municipio Fátima Gutiérrez; y Pedro Ribeiro, Gerente de Metro Tenerife. Los únicos ausentes, la jugadora Paola Hernández y el directivo Julio Luis Pérez, que acudieron a Madrid a la presentación oficial de la Liga F 24/25.

Respaldo mayoritario

Suscríbete para seguir leyendo