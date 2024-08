Un renovado Tenerife B se estrena frente a la UD Melilla

El anhelado ascenso del filial blanquiazul, consumado el pasado 5 de mayo ante el Unión Sur Yaiza, allana el terreno para una mayor competitividad entre los talentos de la entidad isleña. Mañana, el CD Tenerife B debutará en la Segunda RFEF ante la UD Melilla, una categoría tan anhelada como competitiva. El equipo, comandado un año más por Mazinho, se estrenará como local en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez a las 11:00 horas.

Trece años después.

El Tenerife B está de vuelta. Tras trece temporadas de ausencia en la que antes era la Segunda División B, la Isla vuelve a tener un filial donde se merece. En un contexto en el que cada balón disputado, liderar las segundas jugadas y encontrar espacios en una defensa rival cerrada y muy cerca de su portería serán vitales, la Ciudad Deportiva se convertirá en el bastión donde el Tenerife B deberá hacerse fuerte y sumar la mayor cantidad de puntos posible. El pasado más cercano lo atestigua. El CD Atlético Paso, en la temporada pasada, fue el último clasificado como visitante, pero el excelente rédito que sacó de su campo le bastó para alcanzar el playoff. Por eso, la Ciudad Deportiva debe convertirse en un feudo impenetrable.

Objetivo inamovible.

Si bien la exigencia de la Segunda Federación será mucho mayor que en la campaña anterior en Tercera, el objetivo principal del Tenerife B se mantiene inalterable. Seguir puliendo a los jóvenes de la entidad para que el filial blanquiazul sea el trampolín que dé acceso al primer equipo será la prioridad del cuadro técnico comandado por Mazinho, que también hará mañana su debut en la competición. A partir de ahí, realizar un buen papel en la Segunda RFEF y, sobre todo, asegurar la permanencia en la categoría, serán las metas secundarias.

Debut ante un descendido.

En una competición cargada de kilómetros, empezar de buena manera será fundamental. Resulta ilustrativo el ejemplo del CD Mensajero en el curso pasado, que empezó con mal pie –su primera victoria no se materializó hasta la decimoséptima jornada–, y que no pudo reengancharse. Empezar como local será una oportunidad. Su rival, la UD Melilla, recién descendida de Primera Federación, no lo pondrá sencillo.

Caras renovadas.

El filial blanquiazul arranca el curso con diez incorporaciones: Aarón Alonso (portero); Giovanni García, Pol Bassa, Julen Zubelzu, Adri Pérez, Diego Gouveia (defensas); Óscar Castro, Carlos Faya, Ale Ramírez (medios); y Antonio Arcos y Jorge Padilla (delanteros). Las bajas: Fondarella, Pablo, Isaac, Fabricio, Raúl, Jony García, Lie, Gabri Quintero, Javi Afonso, Brian Mahugo y Yoni Pérez; además de Selma y Yeremy Socorro, que dejan el club tras jugar cedidos en el Alcoyano y Antequera.