El ascenso de Yoel de Paz

Ganó el 25K de Famara Total, se encuentra ante un importante reto, acumula buenos resultados y muchos lo encumbran en la cúspide del trail canario. Yoel de Paz, corredor palmero del equipo Wild Trail Project de Nike en España, está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. A pesar de su condición de atleta semiprofesional, De Paz logra equilibrar su exigente vida personal y laboral—es padre de dos hijos y trabaja en el sector de la construcción—con el compromiso propio de su deporte.

Hoy, el segundo clasificado en la prueba del Valle de Arán de Ultra-Trail de Mont-Blanc (UTMB) se enfrenta a un desafío tan bonito como exigente: la OCC en Chamonix, la final de las Series Mundiales UTMB en la categoría de 50K. Consciente de la fuerte competencia y de que muchos de sus rivales han tenido más tiempo para entrenar, Yoel se muestra humilde y realista. «Me encantaría hacerlo bien, pero sé que la competencia aquí es muy fuerte. Los otros corredores tienen el doble de entrenamiento que yo», comenta, dejando claro que, aunque es difícil, no descarta «demostrar su calidad» si tiene un buen día.

El atleta canario representará a su equipo, Wild Trail Project, un proyecto al que se unió en 2020 y que sigue siendo un sueño hecho realidad para él. «Es un lujo formar parte de un conjunto que te exija tanto. Si te exigen, es porque reconocen que estás a un nivel alto», declara Yoel, quien también expresa su deseo de seguir formando parte del equipo de Nike en España por muchos años más.

Los comienzos del palmero en el atletismo se remontan a su adolescencia, cuando, animado por su entorno y por su profesor de educación física, dejó atrás el fútbol para dedicarse a correr. Su pasión por el trail se dilucidó en una carrera local, la Mazucator, que despertó en él un amor por la montaña. Desde entonces, ha ido ascendiendo en su carrera, pasando por equipos locales como el Club Fuencatrail hasta uno de élite internacional.

Recientemente, los corredores Arezki Habibi e Ione Guerra han situado a Yoel entre los cinco mejores atletas de Canarias. Para el palmero, «es un orgullo que lo digan». «El hecho de que una o dos personas piensen que estás entre los mejores o que eres el mejor, significa mucho y demuestra que algo estás haciendo bien», señala.

A pesar de su popularidad, Yoel mantiene los pies en la tierra y valora el apoyo que recibe en las Islas. «Ese apoyo y cariño que recibo aquí en el Archipiélago me ayuda muchísimo», confiesa, especialmente en los momentos en los que entrenar se convierte en un desafío. «Cada vez que alguien me pide una foto, no sé quién se siente más emocionado, si la persona que lo pide o yo», reflexiona.

Como muestra de su polifacetismo, el deportista canario quiere también dejar su huella en el asfalto. «Me gustaría preparar un 10K en serio porque estoy convencido de que puedo bajarlo de 30 minutos», asegura. «Es cierto que los entrenamientos en pista pueden ser monótonos y que prefiero la montaña. Sin embargo, la sensación de correr rápido en asfalto es brutal», señala.

Consejo para principiantes

Al ser preguntado por un consejo para principiantes en el trail, Yoel enfatiza en la importancia de no omitir etapas en el proceso de desarrollo, y subraya que es fundamental avanzar «paso a paso». En este deporte, «no hay que tener prisa», dado que es «muy longevo y permite seguir creciendo con el tiempo». Asimismo, el atleta palmero señala que es crucial «no obsesionarse con la idea de que todo tiene que salir perfecto. Habrá carreras en las que las cosas vayan bien y otras en las que no tanto, y eso es normal.

Lo importante es no enfocarse únicamente en los resultados, sino en valorar lo que has logrado», concluye un Yoel de Paz que en cada paso que da, ya sea en los senderos de montaña o en el asfalto, lleva consigo su amor por el trail y el orgullo de representar a su tierra canaria.