El rey de los obstáculos

El campeón de obstáculos que conquista cimas. Marouane Berradia Bouajaj, más conocido como Maru Berradia, es uno de los nombres que resuenan con más fuerza dentro del mundo del atletismo OCR (Carreras de Obstáculos) en España. Nacido en Marruecos, Berradia se trasladó a Tenerife a la temprana edad de seis años, donde comenzó a cultivar una pasión por el deporte, que lo ha llevado a convertirse en uno de los atletas más dominadores del archipiélago en su especialidad. Su dominio en la disciplina volvió a quedar patente el pasado sábado en el municipio lanzaroteño de Yaiza, donde se coronó como campeón de la exigente V Lanzarote Bestial Race K10 Xtreme.

Desde niño, Maru Berradia ya daba muestras de su carácter combativo. «Siempre me ha gustado el deporte, ya que era muy inquieto y no paraba de moverme», comenta. No obstante, fue el atletismo lo que verdaderamente capturó su interés. Comenzó su andadura competitiva en la modalidad de medio fondo con el Club de Atletismo Arona. También jugó a fútbol en el CD Marino.

Aunque sus primeros pasos en el deporte estuvieron orientados hacia el atletismo convencional, Maru pronto advirtió que su verdadera inclinación era a favor de las carreras de obstáculos, una disciplina que no solo exige velocidad, sino también una combinación de fuerza, agilidad y una constante capacidad de superación en un entorno de agua, lodo y barreras. A sus 34 años, Maru es un atleta versátil, competitivo y consolidado en la Isla. Su carrera se encuentra en la cúspide de una montaña cuya cima no parece menguar.

El deportista discierne que para forjarse una reputación en carreras de obstáculos, es necesario estar preparado para cualquier tipo de terreno. En consecuencia, su régimen de entrenamiento no se restringe a un solo tipo de carrera. «Durante la pretemporada, siempre que puedo, participo en carreras de asfalto y de montaña para adaptarme a diferentes superficies», explica.

Uno de los puntos más álgidos de la carrera de Maru se materializó el pasado sábado en la V Lanzarote Bestial Race K10 Xtreme, una prueba con la que estaba familiarizado, pero en la que no conocía el triunfo. «La victoria en Yaiza significó quitarme una espinita, ya que había subido al podio en las Bestial Race varias veces, pero nunca al primer escalón», comparte.

La victoria en esta prueba, clasificatoria para el I Campeonato de España de Carreras de Obstáculos AOCO y el X Campeonato Mundial en California, no fue producto de la casualidad. Maru se preparó de forma metódica. Se enfocó en entrenar tanto la distancia como la destreza necesaria para superar la variedad de obstáculos que definen la Bestial Race.

Un salto de calidad

El pasado mes de junio, el atleta representó a España en el Campeonato de Europa de OCR, una vivencia que describe como «increíble». «Era mi primer Europeo y lo disfruté muchísimo. Fue una oportunidad de correr junto a atletas con los que normalmente no coincides, y ahí es donde realmente te das cuenta del altísimo nivel que existe», reflexiona. Terminó en la posición número 35 de la categoría Élite. Satisfecho con su desempeño, Maru quiere «seguir mejorando» para volver a participar el próximo año.

A la luz de su pasado, el deportista puede jactarse de una carrera más que exitosa. En 2021, se consagró como campeón de Tenerife en la modalidad de 800 metros lisos y alcanzó el tercer lugar en el Campeonato de Canarias. Luego, en 2022, fue subcampeón de la Liga Canaria OCR, y este año, logró un quinto puesto en el Campeonato de España OCR.

Al ser preguntado sobre un consejo para quienes están iniciándose en las carreras de obstáculos, Maru sugiere «que se animen a probar las OCR y, sobre todo, que disfruten del proceso. Al principio, puede parecer imposible, pero con tiempo, dedicación y experiencia, los resultados llegan y todo se consigue».

Mirando hacia el futuro, el atleta tinerfeño aspira a competir en la Liga y en el Campeonato de AOCO España, además de permanecer en el foco de las Bestial Race Series. Así que, con la mirada puesta en nuevos desafíos, Maru Berradia seguirá entrenando con la misma pasión que le ha llevado hacia la cima de las carreras de obstáculos en Canarias. Su historia en dicha especialidad está lejos de terminar.