La despedida de 'Lola', la corredora más carismática del trail tinerfeño

'Lola' se despide. Se marcha. Dice adiós a las carreras tras una década recorriendo los senderos y lugares más recónditos de la Isla. Lo hace a los 11 años –humanos– de edad por decisión de José Rafael Amador, su «compañero de equipo», como él advierte orgulloso, y dejando tras de sí huella en el trail insular. Concretamente cuatro, que la han convertido en una de las corredoras más carismáticas de las carreras de montaña tinerfeñas. Porque ese mundo todos conocen a la perrita 'Lola'. Y todos la quieren. La adoran.

«Pues porque yo la noto más flojita», lamenta Felo –así conocen a Rafael casi todos sus conocidos– cuando se le cuestiona por el motivo de la retirada de su can. «Yo la conozco mejor que nadie, la he visto durante todos estos años y sé que ya le cuesta. Me preocupa porque yo la entiendo, la miro y sé lo que está pensando, y veo que su cabeza le pide algo que sus patitas ya no le pueden dar. Por eso lo mejor es parar», explica este vecino de San Juan del Reparo, Garachico, afincado en Santiago del Teide desde hace más de 25 años.

'Lola', una perrita rescatada

Fue precisamente en este municipio sureño en donde esta aventurera de cuatro patitas se cruzó en el camino de Rafael. Algún desalmado abandonó a 'Lola' y a una hermana suya en el casco del pueblo, lugar que los vecinos conocen como «el Valle». La protagonista de esta historia fue a parar a las manos de Amador y su compañera de camada a una protectora que la dio en adopción. Eso fue a principios de 2013. El caso es que por esa época Felo acababa de dejar de fumar, un hábito nocivo que, reconoce, le estaba costando la salud. «O acababa yo con el tabaco o acababa él conmigo. Es así de claro».

Preocupado por los comentarios de sus amigos, el garachiquense de nacimiento comenzó a andar para reducir al máximo la posibilidad de ganar peso fruto de la ansiedad. Entonces, justo entonces, 'Lola', una mestiza de padre podenco y madre perdicera y solo unos meses de edad [eso le explicaron después] irrumpió en su vida con una energía arrolladora. Y de ahí en adelante.

«Primero solo salíamos a andar y siempre cerca de casa. Yo creía que caminábamos muchos kilómetros y luego me fui dando cuenta de que apenas llegábamos a los cinco», apunta ruborizado el compañero del can. «Después empezamos a correr y, ya en 2014, nos apuntamos a nuestra primera carrera, la Almendros y Volcanes. Es una carrera muy conocida que recorre la zona alta de Santiago del Teide y que, por ese entonces, comenzaba en el casco histórico del municipio y no en Tamaimo, como ahora. En esa época era distinto al actual, a mí me gustaba un poco más», recuerda. Ahora ya son muchas carreras. Muchísimas. Y kilómetros ni se sabe. Tantos que es casi imposible hacer cuentas.

Un equipo bien trabajado

El tándem que forman, claro, también ha necesitado de un proceso. «Nosotros hablábamos mucho. Bueno [suelta una carcajada], en realidad soy yo el que le hablo a ella. Ahora nos vale con solo mirarnos. Es algo que la gente quizá no entienda, pero es cierto. En las salidas le costó porque se pone eufórica. Entiende los mensajes de la organización en los momentos previos y ya sabe lo que toca. Ladra de emoción y sale disparada. Cuesta seguirle el ritmo. Otra cosa algo conflictiva son los avituallamientos. Si ella no tiene sed no quiere pararse y, si lo hago yo, se molesta conmigo. Alguna vez me ha tocado pedir disculpas porque le han tenido un bebedero preparado y ni lo ha mirado», comenta Rafael.

De las salidas hay anécdota. En sus primeras experiencias, la perrita iba con collar y correa que su dueño sujetaba con la mano. Hasta que a Rafael le avisaron de que había un dispositivo que permitía atarse una especie de arnés a la cintura y poder así correr de forma mucho más cómoda. Y era cierto, solo que en el día del estreno no contaron con que el can saldría disparado al dar la voz de salida. Lo hizo con tanta fuerza que el anclaje cedió y 'Lola' se colocó en cabeza de carrera al ritmo de los primeros corredores. Un kilómetro después, y con Amador al borde del infarto –por correr a toda prisa y el estrés de no alcanzar a su compañera–, ahí estaba. Esperando. Tardó en darse cuenta de su despiste y decidió parar a esperar. Aquello, que ahora se recuerda con una sonrisa, no volvió a suceder jamás.

No habrá otra igual

Por delante queda alguna escapada corta y mucha complicidad doméstica, pero nunca más la competición, los nervios de los minutos antes, la euforia de la salida o la alegría de la llegada a meta. No para ella y, de una forma distinta, para él. «Mi mujer me ha buscado a otra pareja. Es buena perrita, pero no tiene los sentimientos de 'Lola'. Para mí no es lo mismo. Nunca será lo mismo. Seguiré corriendo y saliendo con mis amigos del Jariego Trail [su equipo], pero no con otro animal. Eso es imposible para mí», sentencia Rafael.

El espacio que deja esta pequeña será difícil de llenar porque acapara todas las miradas. «A mí nadie me conoce, nadie sabe cómo me llamo. Con ella me pasa al revés. Pasas por al lado de la gente y lo que oyes es: ¡Vamos, 'Lola'! Ya me ha sucedido que la esperan conmigo y, al pasar, oigo lo mismo, pero esa vez voy solo [se ríe]. Yo me siento muy orgulloso de que ella sea mi compañera», insiste el propietario de la protagonista.

Precisamente, de no poder pasar desapercibidos también saben algo. «Hay gente que piensa que soy antipático, que soy seco. Lo que sucede es que a nosotros nos gusta estar tranquilos. Correr, disfrutar, divertirnos... Yo me siento muy orgulloso de correr con ella. Con una perrita mestiza. No salgo para que me hagan fotos o aparentar, lo hago para ser feliz. Y ha habido alguna época en la que no nos han entendido. No entendían que 'Lola' era parte del equipo y que ella también disfrutaba», lamenta Rafael.

De sus charlas campo a través, el garachiquense destaca las numerosas ocasiones en las que lo han tomado por «loco» al hablar con su pareja de trayecto o en las que, incluso, alguna riña le ha podido costar un disgusto. «Primero porque es muy competitiva. En alguna zona estrecha ha intentado evitar que la adelantasen. No le gusta. Por suerte, la gente se lo ha tomado con humor. Recuerdo una vez en la que estaba remoloneando y no quería avanzar. Yo me desesperé un poco y le grité: ¡Espabila, muchacha! Bueno, la cuestión es que justo delante iban dos chicas que creyeron que iba por ellas. Primero pusieron caras y luego, al verla a ella, lo entendieron».

La última, en casa

La retirada de 'Lola' estaba prevista para semanas atrás, pero Amador cambió de idea ante la propuesta de Jose González, conocido de toda la vida y organizador del Cross Popular de Medianías, una prueba de pequeño recorrido (solo dos kilómetros) que une las localidades de Genovés y San Juan del Reparo, ubicadas en la zona alta de Garachico (de ahí su nombre). Había que despedirse en casa y arropada por «su gente». Fue en la quinta edición de la cita, un éxito que en el que participaron más de 400 corredores. Para el can hubo dorsal, un pañuelo, una placa y cariño, mucho cariño. En la salida y en la llegada a meta. Porque 'Lola' no se merece menos.