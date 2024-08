La Preferente más atractiva

Vuelve el formato tradicional de la Preferente. Tendrá nuevamente un solo grupo, después del proceso de reestructuración de las dos últimas temporadas, en el que el campeón al finalizar la Liga Regular ascenderá directo a Tercera Federación. Igualmente, los equipos clasificados del segundo al quinto puesto lucharán por la segunda plaza de ascenso y descenderán a Primera División Regional los cuatro últimos clasificados.

La primera jornada liguera arranca esta noche con cinco enfrentamientos: Laguna-Vera, Tenerife C-Águilas, Raqui Labrador-Atlético Tacoronte, San Lorenzo-Unión Güímar e Igara-Atlético Victoria. Mañana se verán las caras Sauzal y Las Zocas, Guancha y Marino B y se jugará, también, un bonito enfrentamiento entre La Palma y Fuencaliente. El domingo solo habrá dos partidos, uno será el Bahía Santiago-Añaza y el otro un duelo con tintes históricos en el norte tinerfeño: Puerto Cruz-Realejos.

Candidatos al ascenso

Si bien aún es pronto para dilucidar el nivel de la competición, no es descabellado pensar que esta Preferente se perfila como una de las categorías más reñidas de la década en la provincia, donde clubes históricos y renovados lucharán por alcanzar el codiciado ascenso a Tercera División.

El CD Vera, bajo la dirección de Jairo Hernández, emerge como una de las escuadras a seguir de cerca. En el curso anterior, el equipo norteño se quedó al borde del ascenso tras una dolorosa derrota en la prórroga de la final del playoff ante el San Miguel. Este año, con una plantilla que mantiene su núcleo, buscará redimirse.

Por otro lado, el CD Tenerife C se perfila como el principal favorito para el ascenso. Su condición de equipo filial del representativo le otorga una ventaja en cuanto a recursos y talento. Sin embargo, no estará solo en batalla. El CD Laguna ha atravesado un verano tumultuoso, donde incluso se llegó a temer por su participación en la competición. No obstante, bajo la dirección de Yeray Romero, la entidad ha logrado configurar un plantel competitivo y quiere posicionarse entre los candidatos al ascenso.

La histórica SD Tenisca tampoco debe ser subestimada. Su objetivo es claro: regresar a la Tercera. Contarán con el respaldo incondicional del Virgen de las Nieves, uno de los escenarios más complicados para arrancar puntos como visitante en la liga.

Otra entidad que se erige como seria aspirante es el Atlético Victoria. Durante el verano, Adrián Albéniz asumió la dirección del conjunto norteño, que ha emprendido una profunda renovación de su plantilla. Tras su regreso a la Preferente, el Victoria fija su objetivo en el ascenso. El Atlético Tacoronte ha experimentado una renovación igual de significativa. Con un equipo rejuvenecido, los tacoronteros intentarán comenzar con buen pie y ser uno de los animadores de la competición.

De igual modo, el AU Güímar, bajo la batuta de Juan Alonso, continuará apostando por la experiencia. Retienen a Héctor Martín, uno de los jugadores más destacados de la Preferente 23/24, y con una plantilla robusta, se perfilan como serios candidatos al ascenso.

Finalmente, la UD Las Zocas cierra el grupo de aspirantes a la Tercera. Con Juan Carlos Gutiérrez al mando, han preservado la estructura del equipo del año anterior, que estuvo a un paso del playoff. Con la presencia de jugadores con experiencia en divisiones superiores, esta temporada aspiran a dar el salto de categoría.

Buscan la permanencia

En una de las Preferentes más duras de los últimos años, muchos equipos parten con la idea de mantenerse en la categoría.

El recién ascendido CD Raqui San Isidro de Cristóbal González, se enfrenta al hándicap de haber contado con un período limitado de preparación, condicionado por su participación en la final del playoff el pasado 21 de junio. La prioridad será la permanencia.

Por otro lado, el CD Águilas, con Zeben Hernández al frente, cuenta con una plantilla renovada, similar al caso de la UD La Palma, que ha experimentado una transformación completa respecto al ciclo anterior. Toni Cruz, en su tercera temporada al mando, buscará asegurar la permanencia del equipo en la Preferente.

Asimismo, el CD San Lorenzo ha depositado su confianza en Héctor Armas, un entrenador grancanario joven pero con experiencia en la categoría, para liderar a un equipo que también aspira a la estabilidad. En una situación comparable se encuentra el CD Igara, que buscará aprovechar la movilidad ofensiva de jugadores como Foster, Steve, Kiko y Lionel. Su feudo, el José Antonio Fumero, será crucial para sus aspiraciones.

La UD Fuencaliente, cuyo inicio de pretemporada se postergó debido a la tardía firma de su técnico, Isidro García, se enfrenta a una campaña donde el objetivo, sin duda, será la salvación. De manera similar, el CD Guancha, ahora bajo la dirección de Antonio Luis, intentará mantenerse en la categoría apoyándose en la experiencia de Sergio Martín y Raiko González.

En cuanto al CD Marino B de Miguelo García, su propósito será desarrollar talento para el primer equipo, al mismo tiempo que luchará por asegurar su permanencia. El CD Sauzal, tras la salida de 16 jugadores, ha renovado su plantilla bajo la dirección de Toño Dorta.

El CD Puerto Cruz, dirigido por Toño Hernández, con una plantilla que combina juventud y veteranía no querrá sufrir hasta el final como el curso anterior, y para ello contará con la experiencia de Kiko Ratón, Jesús Donato y Raúl Barco. Por su parte, la UD Realejos se enfrenta a una situación compleja tras la partida de Abel González y la llegada de Fabián Fumero como nuevo técnico. El desafío será mantener la Preferente con una plantilla reducida, agravado por la pérdida de su mejor jugador, Nauzet Pérez.

El CD Bahía Santiago de La Gomera, bajo la tutela de Pablo Moreno, ha logrado mantener el bloque de la temporada pasada a pesar de contar con un equipo a coste cero. Por último, la UD Añaza, con dos ascensos consecutivos a sus espaldas, buscará seguir su inercia positiva en la Preferente.