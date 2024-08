Nico Paz, de la final del Trofeo Teide al Como de Cesc

Nico Paz se convierte en protagonista de uno de los traspasos más cuantiosos de la historia del fútbol canario. Diez millones tienen la culpa de su pase del Real Madrid al Como italiano, el equipo de Cesc Fábregas que le abrirá las puertas de la Serie Ay le emparejarán en el mismo campeonato que uno de sus ídolos, el también isleño Pedro Rodríguez, que enfila su última campaña en el Lazio.

A sus 19 años, Paz ha sido declarado prescindible por el conjunto merengue, adonde llegó proveniente del CDTenerife. Nada hacía presagiar su desvinculación definitiva después de otra pretemporada que inició con los mayores, con una gran actuación y gol incluido en el amistoso estival contra el FCBarcelona. Fueron varios los equipos que se ofrecieron como destino a préstamo para el chicharrero. De hecho, el representativo lo intentó sin éxito la temporada pasada y en esta ocasión han sido conjuntos de Primera los que han pujado por hacerse con sus servicios.

La operación se hará oficial en cuestión de horas. El Madrid, que abrió la caja de los traspasos con Miguel Gutiérrez o Fran García, recibirá unos 10 millones de euros por el 50% de los derechos de Nico Paz y se guardará una opción de recompra. Mismo método al elegido para la venta de otros canteranos que no han tenido cabida en el primer equipo a las órdenes de Ancelotti. Además, ha trascendido que si no recompra en un futuro a Nico Paz, se quedaría con un porcentaje de futura venta del jugador. El centrocampista ha tenido numerosas proposiciones de la máxima categoría del fútbol nacional, pero la presencia de Cesc en el banquillo del Como ha declinado la balanza del lado del cuadro italiano. Aunque no fuera con los colores del Tenerife, Paz tuvo ocasión de jugar en su isla natal hace solo unos días.

Paradójicamente, quiso el destino que su última vez con los colores del Real Madrid fuese en la final del Trofeo Teide, que el Castilla se adjudicó con victoria frente al representativo (0-1) en Los Cuartos. El hispano argentino firmó una gran actuación que le valió para ser distinguido como mejor futbolista del torneo. Ya entonces parecía clara su salida, por cuanto el filial de Raúl se le había quedado pequeño y los últimos movimientos en el primer equipo le habían dejado sin espacio con los mayores. La elección del Como italiano se convierte en una de las decisiones más relevantes de su carrera. Antes, al aceptar la llamada de la albiceleste, quedó cerrada la opción de jugar algun día con España, que habría sido posible por su doble nacionalidad.