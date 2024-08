Cinta Rodríguez: «Tenemos una plantilla muy completa, estamos muy satisfechas»

Cinta Rodríguez es, por el momento, la única defensa central que ha partido como titular en los dos primeros partidos de pretemporada. Pese a ello, la andaluza no se confía, consciente de que la competitividad en el equipo es creciente y lograr la regularidad en el once del cuerpo técnico no será tarea sencilla, «la temporada será dura, pero con trabajo todo se puede conseguir», subraya.

Fruto de ese trabajo, el grupo obtuvo recompensa el fin de semana pasado con la obtención del primer título en juego de la temporada, nada menos que ante el Real Madrid. «Nos fuimos con sensaciones muy positivas», asegura la onubense, para quien ganar el Trofeo Teide en casa es «un plus de energía» para afrontar lo que queda de pretemporada y la temporada regular con muchas ganas.

Cinta analiza, también, el poco más de un mes transcurrido desde que dio comienzo la pretemporada. «Pienso que tenemos una plantilla muy completa, estamos muy satisfechas de todo el trabajo que estamos haciendo en todos los aspectos», asegura.

Y aunque no lo aparente por su seguridad y aplomo en el campo, Rodríguez es una de las cinco nuevas incorporaciones del Costa Adeje Tenerife Egatesa para la 24/25. Aterrizó en el vestuario sin hacer apenas ruido porque, reconoce, llegó con un poco de timidez al principio. «Al momento me sentía como una más. Hay muy buen ambiente, todas vamos a una», concluye aliviada.