José María Padrón, el tinerfeño que hizo sonar el pasodoble 'Islas Canarias' bajo la Torre Eiffel

El tinerfeño José María Padrón es uno de los árbitros de referencia en el vóley playa internacional. No en vano, en París alcanzó sus cuartos Juegos Olímpicos, todos de manera consecutiva: Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. En los pies de la Torre Eiffel (allí estaba ubicada la pista de vóley), Padrón dirigió cerca de 20 encuentros. En uno de ellos, en el que coincidió con el DJ grancanario Tony Rojas, sonó el pasodoble 'Islas Canarias' en su presentación. El colegiado, mientras, besó la alianza que porta en el anular de la mano izquierda, un gesto que forma parte de su marca personal y que va dirigido a su mujer, Vanessa. "Imagínate lo que significó eso para mí. Fue muy emocionante", recuerda orgulloso el orgulloso embajador de Canarias en territorio francés, quien atiende a EL DÍA para repasar su más reciente experiencia olímpica. Quizá la última y seguro que, hasta ahora, la más especial.

Ya está de vuelta en Tenerife. ¿Cómo se encuentra?

Bien. Dejando atrás la resaca olímpica porque, en lo positivo, lo que se ha hecho allí es una falta de respeto. Han dejado el listón demasiado alto.

¿Incluidas las ceremonias?

A la gente se le hace algo monótona la salida de los atletas, y es normal. Claro, son más de 200 países... A mí me gustó el show. Enlazar la apertura con la clausura fue un detalle interesante. Y claro, el momento Tom Cruise. Yo pensaba que era un doble [se ríe], pero he leído que él quería bajar incluso más rápido de lo que le permitió la organización.

¿Cómo han sido estos Juegos Olímpicos?

Mágicos. Como todos. Cada edición tiene su encanto. Cuando llegamos a París, por ejemplo, había un voluntario esperando a la salida del avión. Yo iba con un polo, no llevaba uniforme. Me reconoce y me pregunta: “¿Señor Padrón?”. Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado. Cuando llegas no tomas la misma salida que el resto de viajeros. Digamos que te mueves por un carril olímpico, con una salida propia y una zona en la que recoges la acreditación. Esa que llevas colgada al cuello durante el resto de los Juegos. Yo empecé a disfrutar desde ese momento.

¿Y qué se hace después?

Pues de todo un poco. Vas al hotel, te instalas, acudes a alguna reunión, recoges los uniformes, recibes alguna indicación... Aunque esta vez me pasó algo curioso. Haciendo cola en el Centro de Uniformes [los olímpicos reciben una ropa deportiva, otra casual y otra para acudir a los eventos] me tropecé con un comisario de tenis de mesa. Resulta que lo escuché hablar español, pero no con acento peninsular. Era un poco extraño. Me acerqué y le pregunté de dónde era y me contestó que de Madeira, Portugal. Yo le dije que era canario, de Tenerife. Entonces se sorprendió y me dijo que él había nacido aquí, en la Isla. Se llama Carlos León. Casi que somos primos hermanos [ríe]. Cuando dos canarios nos encontramos por el mundo somos como hermanos. Él llegó a ir a algún partido de vóley y claro, alucinaba con la pista.

Claro, es que esa pista justo delante de la Torre Eiffel...

Mira, de competición fueron 15 días. Yo entraba y salía cinco seis veces al día y nunca me cansé de mirar. Tengo el móvil con la memoria al límite, no paré de sacar fotos, ni mis amigos de pedírmelas. Era espectacular, los atardeceres, las noches... impresionante. Hubo un partido que pité yo, fue a última hora de la noche. Había aviso de tormenta eléctrica, y la hubo. Tuvimos que parar el partido. Yo estaba de espaldas a la Torre, pero el segundo estaba de frente. El compañero, Osvaldo Sumavil, me confesó que aquello era increíble. La noche, la Torre encendida, el público, los rayos...

Imagen nocturna de la pista de vóley playa de París 2024 con la Torre Eiffel al fondo. / E.D.

¿Es el mejor escenario en el que ha pitado?

Sí. Sí. De hecho, todos los que estábamos allí, te hablo de jugadores, árbitros y todo tipo de staff, estábamos de acuerdo en eso. Nos decíamos que aquello era icónico, que no tenía comparación posible. A esto hay que añadir que las gradas se llenaron todos los días. Del primero al último. Y nada de regalar entradas, todo vendido. Y ten en cuenta que las entradas para cada sesión podían costar cerca de 250 euros. Una sesión eran tres partidos de media [durante toda la tarde y el turno de noche], a veces alguno más. Se vendió todo. Todo. Carlos [León], por ejemplo, me comentó que en tenis de mesa había un pabellón de 6.000 personas. Y estaba lleno. Lleno. La afluencia fue impresionante, no se recuerda nada igual.

¿Cuántos partidos dirigió en total?

Pues no lo sé exactamente. La verdad es que tengo que pararme a hacer el recuento. El último que pité fueron los cuartos de final femeninos. Ese partido lo jugó la pareja brasileña, que acabó siendo oro. La cifra está cercana a los 20 partidos. Parecen muchos, pero no son tantos. Es lo que suelo pitar. En Londres pité 21, en Río pité 19 y en Tokio 20. En París estuve en la media.

¿Le pone nota a París?

Mira, la excelencia no existe. Por eso, aunque me gustaría ponerles un 10, le voy a dar un 9. Una cosa es el espectáculo que se le ha dado al mundo del deporte, que eso es lo que prima, y otra la experiencia de cada uno. Yo, por ejemplo, me quedé en un hotel. Mi cama no era de cartón, que en Tokio también las hubo. Yo estaba a cinco minutos de las instalaciones. Así de cerca estaba yo. Compañeros de hotel, no era mi caso, abrían su ventana por la mañana y veían la Torre Eiffel delante. Es que no se puede pedir más. Pasear por la ciudad, la seguridad...

Ese fue un tema que generó muchas dudas.

Yo siempre me sentí muy seguro. Es verdad que había mucha presencia policial. Ibas caminando y, cada minuto o minuto y medio, encontrabas presencia policial o militar. En la zona de acceso a la pista, de hecho, me encontré muchas veces a agentes de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Eso no me había pasado antes. Uno se siente más cómodo porque, si pasa algo, por una cuestión de idioma puede ayudar mucho.

¿Y fue muy caro?

Yo apenas hice turismo. Hay que tener en cuenta que mucha gente que viaja a los Juegos aprovecha para visitar. Y más en una ciudad como París. Yo no noté que era más caro de lo habitual. De hecho, yo estuve en París en el año 2014 y lo recordaba más caro que ahora.

Y ahora, Los Angeles 2028.

No, no. Yo siempre digo que voy año por año. Desde que llegó Mateo [su hijo, que tiene 5 años] las cosas se hacen así. Ahora es lo que él demande. El año que viene voy a seguir. Es decir, quiero seguir y espero que cuenten conmigo. Pero claro, es que mirar lejos... Déjame que acabe el año que viene y te digo algo. Por edad llego a Los Ángeles y hasta a Australia, aunque con 60 años no me veo subido a una silla. Vamos poco a poco.