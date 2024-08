La historia de Edgar Carballo: el tinerfeño que renunció a todo para convertirse en campeón de España

El nombre de Edgar Carballo (Tenerife, 1988) resuena con fuerza desde hace años en el panorama deportivo nacional. Ahora con 35 años, Carballo se ha convertido en una referencia para los amantes de las bicicletas de montaña. Primero triunfó en descenso y, desde hace algún tiempo, domina con puño de hierro la modalidad endurance (en español ciclismo de enduro), en la que ha conquistado seis Campeonatos de España, los cuatro últimos de manera consecutiva. El endurance es una disciplina algo menos agresiva que el descenso y en la que no solo se va cuesta abajo, también se sube y se pistea, por lo que la resistencia ocupa un papel más relevante.

Natural del municipio de Arafo, Edgar reconoce orgulloso estar “viviendo un sueño desde hace unos años” (ahora incluso compite bajo el paraguas de la prestigiosa marca Orbea y participa en pruebas de carácter internacional), pero recuerda, también, lo cuesta arriba -qué ironía- que ha sido su camino.

Si bien no fue un talento tardío, tampoco se inició especialmente pronto. Fue con 13 años cuando comenzó a rodar. “Por nada en especial. El caso es que las bicis me gustaban mucho, me impresionaban. Yo veía a algunos vecinos en la plaza con las suyas y, uf, quería tener una así. Primero solamente andaba por carretera. Lo hacía con mi padre y algunos amigos suyos, y después empecé con la montaña. Lo probé y me gustó, tenía cualidades”, relata Carballo.

Tiempo después, y ya edad cadete, participó con éxito en numerosas pruebas repartidas por la geografía tinerfeña. Su irrupción a tan temprana edad no pasó desapercibida y pronto empezaron a sugerirle que diera el paso y probara fuera. “Yo no me lo creía. Para mí lo que había más allá de las Islas era otro mundo”, advierte ahora el campeón nacional antes de contar, con una carcajada furtiva, que fue segundo en su primer Campeonato de España. Las dudas estaban resueltas: estaba preparado. El siguiente año corrió como júnior y a los 20 ya estaba asentado en el circuito nacional y había disfrutado de alguna experiencia en el extranjero.

Por aquel entonces, Edgar compaginaba sus obligaciones laborales con la pasión de las dos ruedas. El arafero, es mecánico de profesión, se encargaba de la puesta a punto de los vehículos de la empresa en la que trabajaba su padre, que es camionero. Compatibilizar ese trabajo y continuas salidas a la Península era una misión casi imposible, así que decidió buscar una alternativa que encontró en Vadebicis, una empresa regional consolidada en el sector que le permitía, dada su excepcional situación, repartir su periodo anual de vacaciones en los espacios que necesitaba para competir.

Tiempo después, el tinerfeño tomó la decisión más difícil y valiente de su vida. También la más acertada. Renunció a todo para cumplir su sueño. Gastó sus ahorros en una furgoneta y se marchó al continente. También en ese momento disfrutó del valioso apoyo de Vadebicis. “El propietario no puso ningún impedimento y, además, dio todas las facilidades posibles para mi marcha. Encima se convirtió en mi sponsor y me ayudó a encontrar otros patrocinadores. Estoy muy agradecido”, afirma el deportista.

En casa, claro, había dudas. Sus padres creían en Edgar, pero el instinto natural de proteger a su vástago les empujaba a tratar de hacerle ver que era una decisión muy arriesgada. Demasiado arriesgada. “¿Tú estás seguro de esto?”, le preguntaban.

El aliento de su abuelo

Para zanjar la zozobra fue clave la sabiduría de Nicomedes Carballo, recientemente fallecido y el que fuera, además del orgulloso abuelo de toda una figura de la bicicleta, el último gran cabrero -y el más longevo- de cuantos pastoreaban en Tenerife. “Fue la persona que más me apoyó. Me dijo que no me lo pensara, que luchara por mi sueño. Él se movía por la zona de Los Loros, cerca del kilómetro ocho. Yo entrenaba por allí y siempre paraba para charlar con él. Ahora pienso en todos los consejos que me daba, en todas esas frases que escuchas a los mayores y no das importancia hasta que pasan los años y empiezas a entenderlo. Es el ciclo de la vida, pero para mí su marcha ha sido muy dura”, lamenta su nieto.

Sin Nicomedes esperando en los altos de Arafo, pero con su legado en la identidad y en el corazón de Edgar, al del team Orbea le toca ahora mirar al futuro. Lo hace siempre con la vista puesta en objetivos cercanos porque “mirar lejos no sirve de nada”. Por lo pronto, nos atendió desde Vigo, Galicia, donde el pasado fin de semana salió victorioso en O Marisquiño, un prestigioso evento urbano reconocido en toda Europa. Y habrá más días felices. Seguro que sí.