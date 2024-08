«La posibilidad de estar en otros Juegos ha terminado para mí»

Samuel García Cabrera (Santa Cruz de La Palma) es el único deportista de la provincia inscrito oficialmente para estos Juegos en Francia. Como segundo reserva en el relevo masculino no está en París, sino en casa. En la distancia digiere con deportividad su exclusión para esta cita que tanta ilusión le hacía, señala a las lesiones como un lastre decisivo para explicar su ausencia en estos Juegos –habrían sido los segundos para él– y se descarta para Los Ángeles, no así para otros retos superlativos que ya avista en el camino. Su siguiente parada grande ha de ser Tokio, donde se celebran los Mundiales al aire libre en 2025.

¿Ha sido un golpe muy duro no estar en estos Juegos?

Obviamente sí. Ya no solo por mí; me sabe muy mal por mi familia, mi equipo de trabajo diario en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Y también por mi club, el Tenerife CajaCanarias, así como las entidades que me ayudan año tras año en mi preparación, como son el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

¿Fue una desilusión o ya se lo esperaba?

Creo que desde que arranqué el año con problemas físicos ya empecé a percibir que no sería fácil. Es cierto que a lo largo de las concentraciones que hicimos durante el año estaba en la obligación de informar [a los técnicos de la Federación Española] y ser transparente, trasladar que yo no estaba entrenando al ni al 70% por culpa de esos problemas. Cuando había que decidir el equipo para el Mundial de Bahamas estaba en la responsabilidad de ser lo más honesto posible. A pesar de que en ese momento ya entrenaba con normalidad era muy poco tiempo haciéndolo (solo cuatro semanas) y veía que mis compañeros estaban mejor que yo en ese momento.

El relevo masculino compite estos días en la pista del estadio de Saint Denis. ¿De algún modo se sentirá parte del equipo por haber sido usted una pieza importante en el proceso y en el camino hacia París?

Primero espero que disfruten mucho de la experiencia olímpica, la Villa Olímpica, el ambiente de estos Juegos es algo que jamás olvidarán, y es algo que siempre podrán contar. En lo puramente competitivo, espero que puedan entrar en la final, a sabiendas de que es muy complicado, pero creo que pueden estar cerca o por debajo de los tres minutos.

Supongo que estará muy pendiente de sus compañeros aunque sea en la distancia. ¿Se arriesga con un pronóstico?

Visualizar opciones de podio sería un sueño... yo me centraría en intentar pasar a la final, estar entre los ocho mejores sería una barbaridad.

En el comienzo de las pruebas de atletismo ya han caído las primeras medallas...

Si la entrevista hubiera sido antes de competir María y Álvaro, ya te habría dicho que serían medalla. Eran opciones claras en 20 kilómetros marcha, como así se ha demostrado tanto en hombres como en mujeres. Luego está la opción del triple salto masculino, posibilidad real también (con Jordan Díaz). En mujeres con Ana tendremos también opciones, pero quizá ahí las veo menos claras. Igualmente me parece que hemos ido a París con un auténtico equipazo.

¿Qué le faltó a Samuel García para llegar y estar aquí?

La lesión, estoy 100% seguro, eso sí, ahora con la vista atrás hubiera hecho modificaciones en mi preparación sin acortar tiempos de regreso a la competición. Digamos que me salté etapas para intentar estar compitiendo cuanto antes. Dicho esto, lleva desde 2012 ininterrumpidamente en relevo en todas las pruebas importantes de verano, este año ha sido el único que no he sido partícipe desde dentro a pesar de que estuve en todas las concentraciones. Emocionalmente, la sensación de siempre haber estado en el equipo y de repente estar fuera en la cita más importante es complicado de gestionar; pero es deporte. Toca aprender a aceptar situaciones en las que por problemas físicos no puedas ser tú al 100% como atleta en el contexto de una preparación exigente para unos Juegos. Un proceso que es extremadamente duro.

¿Cuáles serán sus próximos retos profesionales?

Mis retos a partir de este ciclo olímpico que acaba en París serán anuales. No pensaré en otra cosa que no sea ir año a año, en este caso mirando al próximo Mundial de Tokio en 2025. Ahora bien, la posibilidad de estar en otros Juegos Olímpicos para mí ya se ha terminado.

En todo caso ya nadie podrá quitarle la etiqueta de deportista olímpico, que en Canarias pocos tienen. Estuvo en Tokio y supongo que aquella experiencia ya la guarda para siempre.

Desde que lo conseguí, una parte de mi vive más relajada; no es que no quiera más, de hecho sigo deseando estar en las mejores citas, pero el hecho de haber estado una vez en los Juegos y saber la dificultad que tiene, que mis padres lo hayan visto como lo conseguí... es algo que de algún modo me hace estar más tranquilo.

Queda muy lejos Los Ángeles 2026...

Me encantaría poner la guinda del pastel a este maravilloso viaje que me ha regalado el atletismo allí, pero sinceramente Los Ángeles lo veo lejos.

Antes de eso habrá obviamente Mundiales y Europeos, ¿qué le falta por conseguir en su carrera para poner esa guinda de la que habla?

Exacto, la próxima temporada habrá Copa de Europa de Naciones en Madrid y Campeonato del Mundo en Tokio, hay grandes citas en el próximo ciclo olímpico aunque ya no pensemos en llegar a Los Ángeles.

Ningún deportista de la provincia en estos Juegos, ¿hace falta invertir más en deporte?

No sé cual es la clave, es posible, siempre que se invierte hay más probabilidades de éxito. Es obvio. Si un deportista invierte más tiempo y tiene más posibilidades para entrenar, para descansar, para ir al fisio y para métodos de recuperación, los resultados se notan. Aunque justo ahí esté el problema: ¿quién puede dedicarse en cuerpo y alma a un deporte minoritario poniendo como aval 24 horas del día por y para ello sin saber si eso tendrá sus frutos en dos, tres o cuatro años? Ahí dejo la reflexión.

¿Cree que sigue Canarias pagando el peso de la insularidad en este sentido? Si fuera usted dirigente político, ¿qué haría para mejorar los hábitos de la población y generar más deportistas como está lográndose en otros países de nuestro entorno e incluso en otras comunidades españolas?

Está claro que una estrategia para crear más deportistas de élite no sé hace de un año para otro, ni siquiera en una legislatura. Pero me centraría en elaborar una planificación estratégica a largo plazo donde la captación de talento a través de la base fuera un pilar fundamental. Por otro lado, me centraría en la retención de talento. Al igual que yo, muchos otros han tenido que irse a la Península para entrenar, creo que tenemos instalaciones e infraestructuras de primer nivel, algunas ya creadas que todavía pueden mejorarse y otras en perfecto estado pueden valer para retener ese talento del que disponemos en Canarias. Sin olvidar del clima que gozamos en las Islas.