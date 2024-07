Tenerife, a un paso de la Kings League

Los dos futbolistas insulares, que han manifestado su interés por la Kings League desde su inicio en el verano de 2022, asistieron a las pruebas realizadas en Madrid el pasado mes de junio con el propósito por el que llevan jugando a fútbol desde pequeños: disfrutar. Ambos coinciden en que la «actitud positiva» fue determinante para ser seleccionados como dos de los tres beneficiarios de becas masculinas para la fase final en Barcelona. Aún no tienen confirmada la fecha exacta de su viaje a Cataluña, pero tienen certeza de que será durante la primera quincena de septiembre. El programa abarcará dos jornadas consecutivas: la primera comprende la prueba final, mientras que la segunda será el Draft, instancia en la que ambos se consideran capacitados para llegar. «Me gusta ser positivo y verlo de esa manera, porque si no mantengo una actitud positiva, no voy a llegar a ninguna parte», señala Álex. Por su parte, Nauzet comparte la misma convicción, y confía en que, si realiza una buena prueba, tiene «buenas posibilidades de ser seleccionado». De mantener el nivel demostrado en las pruebas de Madrid, los tinerfeños marcarán un precedente y estarán en el Draft de Barcelona.