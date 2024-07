El Tenerife Marlins supera al Sant Boi y se planta en la final

Al Tenerife Marlins Puerto Cruz solo le falta un paso más para acabar con su particular maldición. El cuadro norteño se impuso ayer por un claro 9-2 a los anfitriones del Sant Boi, superando una vez más las semifinales de la Copa del Rey. Hoy, en el choque por el título, el cuadro preparado por Richard Montiel se las verá contra el Astros de Valencia, que ayer también salió airoso del primero de los cruces, en su caso contra el San Inazio de Bilbao, al que superó por 3-0. Será el duelo

Tiene hoy el Tenerife Marlins un reto doble. Por un lado en vengarse de un Astros que se ha convertido en su particular bestia negra dentro del torneo del KO. Y es que el equipo levantino ha vencido a los portuenses en las tres últimas finales coperas. Lo hizo hace un año por 10-18, también en 2022, cuando se impuso por 0-6, e igualmente venía de hacer hincar la rodilla a los tinerfeños en la edición de 2021, cuando vencieron por 4-9. Además, ambos clubes marchan, y a falta de solo una jornada, con los dos mejores registros de la Spanish Baseball League, cuyo líder final antes del playoff decisivo se conocerá en el duelo que medirá a los dos en Valencia el próximo fin de semana

Pero esa cuenta pendiente del Marlins Tenerife se extiende algo más en el tiempo y además a un concepto más global de toda la competición copera. Así, y pese a ser claro dominador en buena parte de los más recientes campeonatos ligueros, el equipo portuense no levanta el trofeo en el torneo del KO desde 2013. Desde ahí el balance es casi desesperante, toda vez que el cuadro isleño siempre ha estado entre sus participantes: semifinalista en 2019, y finalista en 2023, 2022, 2021 –en 2020 no hubo competición por el covid–, 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014. Hoy, el Marlins quiere darle esquinazo a su particular gafe.