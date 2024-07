Sergio Rodríguez: "Para mí era importante acabar jugando y ganando"

Poco más de un mes después de que anunciara su retirada del basket profesional a los 38 años, Sergio Rodríguez hace balance una forma reposada. De lo que ha vivido en estas dos décadas, y de lo que va a poder vivir a partir de ahora, con la familia como eje principal. Análisis que el lagunero realiza en medio del campus que lleva su nombre y que en este 2024 ha cumplido su décima edición.

¿Ya se ha hecho a la idea de que no seguirá siendo jugador profesional?

Sí, sí. Como no ha sido una decisión de un día para otro, sí lo he tenido claro durante toda la temporada. No me gustaba decirlo porque tenía la sensación, muy personal, de perder algo de tensión si la gente sabía que me iba a retirar, además de que en mi cabeza podía también perder esa tensión. Ahora estoy en un periodo de vacaciones muy similar al de todos estos años, y me imagino que será a partir de septiembre u octubre cuando empiece a notar la gran diferencia.

Se confirma entonces que lo tenía muy claro desde hace mucho tiempo...

Más que muy claro, era una decisión en la que llevaba pensando durante varios años, el cómo me gustaría terminar y retirarme. Y estos dos años se estaban dando las condiciones para ello: volver al Real Madrid, ganar la Euroliga, llevarnos este año los tres títulos en España, algo que es la leche, volver a estar en una Final Four... Para mí era importante acabar jugando y ganando, algo que resultaba complicado de darse.

Ese círculo que dibuja sobre su retirada parece perfecto, pero ¿no tuvo la sensación en estos meses de que le quedaba al menos un año más? ¿No escuchó ninguna voz interior que le empujara a seguir?

No. Realmente lo tenía claro, porque deportivamente no tenía más recorrido. Podía seguir haciendo lo mismo, pero no había un objetivo diferente que me pudiera hacer cambiar de idea. Y luego, personalmente, ya tengo cuatro hijos y eso requiere mucho, los viajes son muy pesados, las niñas van creciendo y me gusta estar presente.

Entonces, al margen de esos 38 años, también influye la familia en su decisión...

Sí, influye. Pero no solo este año. En la última década hemos estado seis años fuera, en tres países diferentes... Todo eso influye, y cada vez más...

¿No hubo nadie dentro del club que le insistiera en seguir otro año más? ¿Florentino Pérez o Chus Mateo, tal vez?

No, porque ha sido todo muy natural, y yo lo tenía bastante claro. Casi hasta el final no dije nada de mi retirada, y por eso no se dio ninguna conversación. Pero aun así, daba un poco igual qué se pudiese hablar, porque pensaba que era el momento adecuado. Estoy muy agradecido por haber vuelto al Real Madrid, y mi objetivo y mi ilusión era acabar de la manera en la que he terminado.

¿Y si hubiera sido al revés? Un año malo que le generara la necesidad de sacarse la espina...

No lo sé. También creo que las cosas no hay que forzarlas. Este año hemos tenido suerte con las circunstancias, pero sí es cierto que de lo contrario sí es lógico buscar el acabar ganando, pero en realidad acabas entrando en un bucle que no te lleva a ningún sitio.

¿Y una mega oferta de algún lugar exótico? ¿No se la hubiese planteado?

No, no, no... He jugado 20 años como profesional, de los que la mitad han sido fuera de España. He jugado en la NBA, en Rusia con el CSKA, en Milán... No me quedaban muchas más cosas. Lo único, el jugar en casa, de donde me fui con 14 años.

Sergio, en el colegio La Salle de Santa Cruz de Tenerife, durante su campus. / El Día

Resumiendo: acaba donde y como quiere, tras justo dos décadas de profesional, jugando, ganando una liga el día después de su cumpleaños. Ni con el mejor de los guiones...

¡Sí, sí! Todo eso y muchas cosas más. El haber jugado tanto fuera de España y conocer un montón de sitios, la NBA, ganar la Euroliga con equipos diferentes... Ha sido una pasada.

Deja el basket, pero con cuatro niños; será complicado aburrirse...

No, no, para nada. Con la familia ya vamos a tener mucho movimiento, pero seguro que sigo relacionado con el baloncesto, porque es algo que me gusta y con lo que disfruto.

¿Y tiene ya definida cuál va a ser esa nueva relación?

Es difícil. Al principio iré un poco a lo que fluya. Estamos acostumbrados a no tener que tomar decisiones en cuanto a lo que nos dedicamos, sino que va todo de una forma muy natural. Y lo normal es equivocarse en esas decisiones. Lo iremos viendo.

En esta época del año sigue con una rutina familiar a la de los últimos veranos, pero ¿dónde se imagina en noviembre, en febrero o en abril?

No lo sé. Como digo, me gustaría estar en algo relacionado con el baloncesto. Pero también quiero tomarme un periodo de tranquilidad sin la obligación de pensar cuál es el próximo objetivo. Después de un año complicado con muchos viajes, quiero disfrutar.

Al margen de esas dos décadas de profesional y de haber logrado más de 20 títulos de primer nivel, queda el estilo...

Me quedo un poco con todo. El baloncesto siempre lo he considerado un juego en el que me lo he pasado muy bien durante toda mi carrera. He entendido así este deporte, con la necesidad de divertirse, y estoy muy orgulloso de hacer ver que ello es compatible con ganar títulos y con ser muy responsable y muy profesional.

Pero crear una religión deportiva, como lo es el Chachismo, está al alcance de muy pocos...

Sí, está claro que esa parte es muy bonita. Con lo que queda y con la gente joven que puede identificarse viendo como te lo pasas bien. Es algo muy especial.

¿Qué es lo que más va a echar de menos de una temporada normal y corriente?

Ummm... Las rutinas del día a día. Eso será a lo que más tendré que adaptarme. El ir a entrenar, el estar con los compañeros, los partidos importantes, la Copa del Rey, la Final Four, playoff... Eso seguro que lo echaré mucho de menos, pero a la vez me siento muy realizado, y el haber terminado de esta manera no me queda ninguna espina clavada.

Por palmarés, pocas cosas, tal vez el oro olímpico y un anillo de la NBA. Pero por sensaciones ¿qué le faltó por ganar?

Lo que has dicho, un oro olímpico y una anillo de la NBA. Y claro... [risas] Es muy complicado y hubiera sido la leche. He tenido la fortuna de hacer todo y además en diferentes sitios. Como en el club que siempre había seguido y al que considero el mejor, el Real Madrid, jugar en la NBA, con la selección...

No le pregunto por el por qué de esa etapa que no se dio en el CB Canarias, sino si hubiera sido incompatible tener en un mismo club a dos cromos muy parecidos si hubiera coincidido con Marcelinho Huertas...

No lo sé. La trayectoria del Canarias ha sido bestial, porque cuando yo empecé en el Estudiantes ellos acababan de llegar a LEB Plata, y ahora están más que consolidados en ACB. Es una pasada. No hubo momentos, ni antes ni ahora. Ni para mí, ni para el Canarias. Ya tienen una base muy sólida, por entrenador, juego y jugadores, entre ellos Marce. Y eso es lo que les ha llevado a participar de manera muy competitiva en la Champions, y a meterse siempre en Copa del Rey y playoff. Ojalá lo puedan seguir haciendo e incluso les llegue un título.

¿Y cómo ve al Real Madrid después de Sergio Rodríguez?

Es otro equipo que posee una base sólida y una estructura que mantiene durante muchos años. Al no cambiar jugadores, lo que seguirá ocurriendo con las importantes renovaciones que se han hecho ahora, todo es mucho más sencillo. Volverá a ser un contender para ganar todo.

La extraña lucha para no bajar de peso Al contrario que otros deportistas profesionales, que cuando se retiran ganan el peso que nunca pudieron mientras competían, Sergio Rodríguez va en otro sentido. "Normalmente, durante el verano, pierdo peso, y luego me cuesta cogerlo", reconoce sobre una figura que, ciertamente, poco difiere, de la que exhibía con las temporadas en curso. Incluso el Chacho debía forzar. "Durante el año estaba en unos 84 kilos, y al final bajaba a unos 81 u 82, pero es que en verano llegaba hasta los 79", relata el tinerfeño, obligado a "ser muy estricto en las rutinas de comida y con los entrenamientos para poder recuperar ese peso óptimo" antes de volver al trabajo. Esa obligada lucha inversa que mantuvo contra la báscula la explica Sergio en que "al final de las temporadas hay mucho desgaste". "En algunas ocasiones he terminado muy flaco y casi sin energía, y por eso en estos últimos cursos he intentado estar con más peso para no quedarme sin energías en ese tramo final", detalla el exbase. Directamente relacionado con el peso, una entrega física que Rodríguez milimetró en sus últimos cursos como profesional. "Al final ya sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Hay momentos de la temporada en los que te encuentras muy bien, pero ahí lo que haces, por ejemplo, es meter más carga en el gimnasio para no estar tan bien y poder llegar en condiciones a los instantes claves", explica Sergio, sabedor de que "ya no podía ir a tope durante 10 meses", sino que debía dosificarse y ayudarse "mutuamente de los compañeros".

Usted dijo adiós a la selección española en 2021, pero sin una nueva medalla. Ahora se retira como también lo harán Carlos Suárez y, especialmente, Rudy Fernández ¿Se merece el mallorquín acabar a lo grande?

Rudy ha tenido una trayectoria fantástica, con la suerte añadida de que su primera temporada de profesional coincidió con año de Juegos. Estoy muy contento de haber compartido tantas cosas con él. Estas generaciones, desde la del 80, han sido muy importantes y protagonistas en el basket internacional, y con su retirada o la mía te das cuenta de que lo estamos dejando muchos.

¿Pero ve a España con opciones de medalla? [la entrevista se realizó antes del partido ante Australia]

Quizá no valoramos que es muy complicado meterse en unos Juegos Olímpicos, y aquí lo hemos normalizado por lo que ha ocurrido en las seis o siete últimas ediciones. España compite muy bien, y en este tipo de partidos eso es un plus. Es verdad que hay selecciones con un talento enorme. Veremos lo que ocurre. Hay que ganar un partido para tratar de estar en cuartos, y ya ahí ese tipo de presión que pudiera existir España la canaliza muy bien.

¿Es tan favorita al oro como se dice la selección de Estados Unidos?

Creo que sí. Siempre Estados Unidos es favorita, y este año tal vez un poco más porque cuenta con jugadores con mucho talento y experiencia. Además, el tratamiento que ellos le dan a unos Juegos es muy importante. Interna y externamente. Diferente al que tienen con un Mundial. Lo harán bien, seguro.

Usted decidió dar el salto a la NBA con 20 años. Ahora Juan Núñez podría hacer lo mismo con esa edad, aunque lo lógico es que se quede en el Barça. ¿Hace bien?

Este tipo de cosas son muy personales. Hay ejemplos de todo. Como Vezenkov, que queda MVP de la Euroliga, se marcha y vuelve después de solo un año. Cuando yo me fui en 2006 la ida general es que primero había que formarse y triunfar en Europa, y ya después irse. Pero yo vi esa marcha a la NBA como una forma de seguir formándome y seguir creciendo. Y al final esta vía es lo que más se está dando, la de gente que ni ha jugado en Euroliga, con un gran potencial y que se desarrolla en la NBA. Cada uno tiene que ver dónde se siente más cómodo. Juan es un gran jugador y seguro que le irá bien decida hacer una cosa u otra.

Desde la grada, ahora que ya no es jugador, ¿verá los partidos desde una perspectiva diferente? No como proyecto de futuro entrenador, ¿pero sí con una óptica distinta?

No es algo que he descartado [lo de convertirse en entrenador] , pero de primeras no me veo. Igual pasan unos meses y necesito volver a estar en el día. Me encanta entrenar, y también ver baloncesto, partidos y entrenos, profesionales y de cantera. Sí puede cambiar algo la mentalidad y lo veré desde otra perspectiva, pero más o menos seguirá siendo todo igual.