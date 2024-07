Jairo Paule: La sensación del atletismo canario

El atletismo en Canarias tiene un nuevo nombre que resuena con fuerza: Jairo Paule. Este corredor santacrucero de 29 años forma parte del CD Correayo Spar Tenerife, y ha demostrado ser una figura dominante en las pruebas populares. Recientemente, Jairo añadió otro título a su lista de logros al ganar, por tercera vez consecutiva, el cross de las fiestas de La Esperanza, un evento con tradición y solera en el calendario atlético local.

Esta victoria no solo reafirma su dominio en esta prueba específica, sino que también le permite seguir construyendo una narrativa de éxito en su carrera deportiva. En los años 2022 y 2023, Paule también se llevó la victoria en esta carrera, una hazaña previamente lograda por Ayoze Pérez, el histórico corredor que da nombre al club al que pertenece Jairo, el Correayo.

Paule comenzó su andadura en el mundo del atletismo de una manera bastante común: a los 17 años, dejó el fútbol debido a la competitividad en las categorías juveniles y regionales. Influenciado por un compañero de clase y buen amigo, Paule se adentró en el trail running y las carreras de montaña. Al principio, lo hacía por diversión, saliendo en grupo, pero, poco a poco, su pasión creció. Durante tres años, participó en carreras de montaña antes de probar en el asfalto. Una carrera popular nocturna en La Laguna marcó el inicio de su amor por las competiciones de ruta. Fue en este contexto en el que el tinerfeño conoció a Ayoze Pérez, dentro del club de atletismo Trivalle Güímar. Ayoze, quien más tarde se convertiría en su entrenador y jugó un papel crucial en la transición de Jairo al asfalto. Bajo la guía de Pérez, el atleta de 29 años ha emergido como uno de los corredores canarios más dominadores del sector.

Sus principales logros

Entre su palmarés radica la victoria en la edición de la K21 de la Maratón de Anaga 2022. En 2023 se adjudicó la Media Maratón de Santa Cruz y la Media Maratón de Tacoronte. Mientras que sus marcas personales incluyen un tiempo de 1:10:50 en Media Maratón, logrado en Valencia el año pasado, y 31:37 en los 10 kilómetros, también en otra prueba valenciana.

Su triunfo más reciente tuvo lugar en el cross de La Esperanza el pasado sábado, una ocasión que Paule aprovechó para «reencontrarse con amigos y disfrutar de un rato agradable». Se trata de una carrera popular en la que «el pueblo entero se vuelca». El atleta de Santa Cruz considera la prueba esperancera como «una pequeña recompensa» después de los intensos entrenamientos acumulados.

Su estructura semanal de preparación se caracteriza por «el equilibrio y la variedad». Los lunes se enfocan en la realización de series de VO2 máx, las que describe como «las más rápidas de la semana». Los martes y jueves están dedicados a sesiones de rodaje y entrenamiento en el gimnasio. El miércoles representa la jornada más exigente, con una doble sesión de series controladas. Por la mañana realiza «una serie de ejercicios más cortos y, por la tarde, repite la sesión con series algo más largas».

Los viernes están destinados también a series controladas, pero ejecutadas a un ritmo ligeramente superior, para incrementar así la intensidad del entrenamiento. El sábado finaliza su rutina con un rodaje largo de distancias que oscilan entre los 20 y 25 kilómetros.

El tinerfeño está comenzando a explorar su faceta divulgadora en internet. «Disfruto conectando con la gente y haciendo amigos a través del deporte», señala. La mayoría de sus amistades provienen del ámbito deportivo. «Me agrada poder compartir experiencias, hacer preguntas y recibirlas», expresa.

Paule se considera «un atleta popular, no un atleta de élite que oculta sus entrenamientos en redes sociales». Por ejemplo, publica sus registros en Strava, pero sin proporcionar detalles reveladores sobre sus entrenamientos. «No me gusta ser tan explícito, no por secretismo, sino porque puede ser contraproducente para algunas personas que intenten replicar lo que hago sin considerar sus propias necesidades y capacidades», asegura. Paule enfatiza la importancia de que cada individuo comprenda qué es lo más adecuado para sí mismo «antes de seguir un plan de entrenamiento ajeno».

En cuanto a sus propósitos dentro del atletismo, el santacrucero prefiere establecerse objetivos que, aunque sean ambiciosos, también sean alcanzables «paso a paso». «No me gusta considerarme un atleta de élite; prefiero celebrar cada pequeño gran logro», asevera. También disfruta participando en «carreras populares». El próximo año, por ejemplo, correrá la Media Maratón de Madrid, la Rock n Roll, para «disfrutar del ambiente y compartir la experiencia con su pareja». Aunque le encanta competir, también valora las carreras por el «puro placer de participar y vivir el ambiente deportivo».

Vegano desde hace cuatro años

En cuanto a la nutrición, un aspecto esencial para Jairo Paule, el tinerfeño ha adoptado una alimentación totalmente vegana desde hace cuatro años y medio, y puede afirmar con certeza que una dieta vegetal «no es incompatible con un rendimiento deportivo de alto nivel». De hecho, ha observado «un progreso continuo en su rendimiento» cada año, sin «ningún estancamiento».

Asimismo, admite que, aunque no puede afirmar que una buena nutrición mejore el rendimiento en la carrera de manera inmediata, es cierto que ha habido muchos aspectos de su dieta diaria «que no sabía manejar correctamente, como el malestar estomacal», y que ahora si puede controlar.

Al ser preguntado sobre su objetivo primario a largo plazo, Jairo Paule manifiesta su meta con claridad: reducir su tiempo en la prueba de 5.000 metros a menos de 15 minutos. Esta temporada se quedó muy cerca en Valencia, en una carrera celebrada a finales de mayo en el municipio de Ontinyent, donde quedó a 14 segundos. El atleta tinerfeño intentará alcanzar esta meta el próximo año. Además, Paule señala: «Tengo la Media Maratón de Valencia en octubre, a la que acudiré por tercer año consecutivo, y espero mejorar mi marca actual». También participará en el 10K de Valencia en enero, con el objetivo de bajar de los 31 minutos.