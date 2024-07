El sueño del tinerfeño Tommy González

Tonatiuh González Van Leeuwe, más conocido como Tommy, es un joven soñador nacido en Puerto de la Cruz que reside en el estado de Illinois (EE UU). Estudia y juega a fútbol en la Universidad Lewis & Clark.

Comenzó en el balompié a los seis años de edad al dar sus primeras patadas a un balón en un parque cercano a su hogar. Al principio, no tenía intenciones de dedicarse formalmente a este deporte; «solo jugaba por diversión», recuerda. Sin embargo, su trayectoria cambió cuando un día, mientras jugaba en un pabellón con unos amigos, fue observado por Richard, el entrenador del equipo prebenjamín del UD Realejos. Richard lo invitó a probar con su plantilla. «Mis padres me animaron a intentarlo, y casualmente, ese día había un partido amistoso». Tommy anotó seis goles en ese encuentro. «Fue entonces cuando empezó a gustarme de verdad y decidí apuntarme en la UD Realejos», verbaliza.

Al año siguiente, fichó por el CD Peñón, equipo en el que su hermano mayor había militado. «Hice las pruebas y me incluyeron en el Benjamín A», comenta. En este equipo, disfrutó «mucho» jugando y marcó una gran cantidad de goles con siete años. Entonces, Tommy decidió probar suerte en la UD Longuera-Toscal, un equipo que «siempre competía en la categoría preferente y había ganado el campeonato de Tenerife el año anterior». Con el respaldo de sus padres, el portuense acudió a los entrenamientos del equipo realejero. El coordinador, Álvaro Yanes, había convocado a Tommy «para la selección de Tenerife en su primer año de fútbol». Al llegar al Longuera-Toscal, Yanes lo incluyó directamente en el Benjamín A. «Ese año, fuimos campeones de Preferente», afirma el tinerfeño, que continuó su carrera en el club y, siendo cadete de primer año, comenzó a entrenar con el Juvenil A. Bajo la dirección de Álvaro Yanes, Tommy debutó con el Juvenil A en la categoría Preferente a los 16 años. «Juvenil de primer año fue mi último año en el Toscal-Longuera, jugué prácticamente todos los partidos en la categoría Provincial y perdimos el playoff de ascenso en la final», detalla.

Durante su segundo año en categoría juvenil, el CD Tenerife contactó a Tommy para realizar la pretemporada. Sin embargo, el jugador portuense enfrentaba una opción que le generaba mayor incertidumbre: jugar al fútbol en Estados Unidos. Realizó unas pruebas en Madrid a través de la empresa deaquiparafuera, que organizó una sesión con entrenadores estadounidenses. «Aunque el trato con la empresa no fue el mejor, decidí continuar con ellos, y de los ocho entrenadores presentes, siete tuvieron interés en hablar conmigo», expone Tommy. Tras varias conversaciones con sus padres, el tinerfeño emprendió su viaje hacia Estados Unidos.

Tomar la decisión no fue algo fácil. Aunque el Longuera-Toscal no había logrado el ascenso, Tommy consideraba la opción de permanecer en el club realejero. «Fue un proceso complicado y no tomé la decisión final hasta mediados de junio», expresa. Sus padres lo animaban a ir a Estados Unidos debido a la importancia de los estudios, un aspecto que tanto ellos como el propio Tommy consideraban «muy importante».

El portuense ha mantenido siempre el deseo de compaginar el deporte con el ámbito académico, ya que, aunque su objetivo y sueño «es convertirse en futbolista profesional, es fundamental tener un plan B». Por ello, además de seguir persiguiendo su sueño, eligió Estados Unidos por las oportunidades formativas que ofrece.

La vida de Tommy González en el país norteamericano es «bastante buena». Este año, por ejemplo, entrena y reside en la universidad, donde también juega al fútbol. El tinerfeño está cursando Ciencias del Deporte y el próximo 30 de julio comenzará su segundo año. Asimismo, forma parte del equipo de fútbol de la universidad y compite en la National Junior College Athletic Association Division 1 (NJCAA).

Tommy González en un encuentro de la NCJAA. / El Día

Al ser preguntado por la principal diferencia que percibe en el ámbito futbolístico en comparación con Tenerife, Tommy identifica «el aspecto físico y táctico» como elementos diferenciadores. «Aún no me he adaptado completamente al estilo de juego de aquí; me estoy adaptando poco a poco», explica. Este año ha comenzado a comprender mejor el juego y, ahora que va a iniciar su segundo curso en el Lewis & Clark, el portuense se siente «más preparado para asumir un rol de líder». Sin embargo, este probablemente sea su «último año en esta universidad», ya que está en contacto con otras instituciones y asegura que podría firmar «con otras de un mayor prestigio».

La meta del profesionalismo

Desde pequeño, cuando empezó en el UD Realejos, el sueño de Tommy González siempre ha sido el de «ser futbolista profesional». Al principio, «ni siquiera quería jugar», pero una vez que comenzó a involucrarse en el balompié, el portuense supo que «eso era lo que quería».

En Tenerife, Tommy tuvo la fortuna de ser observado por varios ojeadores, aunque nunca se presentó «la oportunidad perfecta». De hecho, surgió la posibilidad con el CD Tenerife justo antes de su partida hacia Estados Unidos, lo que le hizo «dudar un poco». El tinerfeño cree firmemente «que todo sucede por una razón». «Si mi sueño es convertirme en futbolista profesional, lucharé por ello. Y si no se materializa, continuaré con mi vida y buscaré otras oportunidades», concluye.