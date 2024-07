Ferreira contra Monday, 'tinerfeñas' frente a frente en París 2024

De Tenerife a Burdeos. Paradojas del destino, dos compañeras y jugadoras esenciales del proyecto del UD Costa Adeje Egatesa se verán las caras este jueves (18:00 horas) a 2.651 kilómetros de la Isla y en un partido de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos.

Defensa contra delantera, la brasileña Thais Ferreira (1996) y la nigeriana Gift Monday podrían disputar uno de los encuentros más importantes de sus carreras y protagonizar un duelo entre amigas.

Thais se incorporó al representativo blanquiazul con 26 años tras proclamarse dos veces campeona de la Copa Paulista de Brasil y ganarse la consideración de defensa más valiosa de su equipo en el campeonato carioca.

Con uno de los palmarés más brillantes que jamás haya tenido nunca una jugadora del Egatesa, afronta la cita olímpica ya consolidada en los planes de la selección absoluta, una de las grandes potencias planetarias.

En la distancia y siguiendo los Juegos por televisión, el nuevo técnico de la nave tinerfeñista, Eder Maestre, habrá de estar muy pendiente también a una de las delanteras de Nigeria, Gift Monday, que superó igualmente todas las cribas establecidas por su selección hasta lograr inscribir su nombre en la definitiva convocatoria. Ambas consideran una curiosa coincidencia que les toque jugar una contra la otra en la primera fase. No será la única, por cuanto sus siguientes compromisos serán contra la España de Montse Tomé, otra de las grandes favoritas. Aunque sin representación alguna del Egatesa, el gran olvidado en las convocatorias de La Roja, está repleto el equipo de grandes nombres de la Liga F. Esto es, rivales de sobra conocidas para Thais y para Monday. Su sueño es idéntico. Volverse a la Isla con una medalla al cuello y poder lucirla en el arranque de una nueva temporada para las blanquiazules, que han acometido una gran revolución para asegurarse un sitio en la zona noble.

Ilusión por las nubes

Debutar en unos Juegos Olímpicos no es una experiencia que esté al alcance de cualquiera. De ahí el entusiasmo de Thais en declaraciones a EL DÍA. "Estoy muy feliz, no sabía si llegaría el día de vivir lago así. Hoy me siento realizada de tener esta oportunidad y vivir este momento; y quiero ayudar al equipo de todas las formas posibles y hacer un gran papel", apuntó.

"Buscamos nuestro gran objetivo, que es el oro", aduce la jugadora del Costa Adeje desde una ambición máxima, sin límites.