Mari Jose: «Sueño con un año en el que sea feliz en el campo»

Mari Jose Pérez arranca su undécima campaña con la camiseta del Costa Adeje Tenerife Egatesa, pero habla con las ganas de una debutante. «Estoy muy bien y con muchas ganas de empezar. A pesar de venir de una temporada complicada, tengo mucha ilusión por trabajar e intentar, como todos los años, estar bien, en forma y aportar todo lo que pueda a este club», expone la santacrucera. Una ilusión que la tinerfeña considera que «se va a ver reflejada a lo largo del año porque, aunque seguramente habrá momentos buenos y malos, se recordará esa ilusión y se saldrá adelante».

Admite Mari Jose que cuando se cumplen 10 años desde el ascenso, «han cambiado muchas cosas». «Este club empezó de la nada, con pocos recursos, y con el paso de los años se han exigido y alcanzado mejoras en todos los sentidos», apunta la delantera. «El club ha hecho un esfuerzo enorme, pero también todas las que han pasado por él han puesto su granito de arena para que avance y sea la representación que hoy supone en Canarias». Sin embargo, la ambición no se detiene ahí, ya que «hay que avanzar mucho más, con cosas como las instalaciones y poder contar con un campo de césped natural, como tienen todos los equipos de la Liga».

Consumida su etapa de madurez futbolística en el Costa Adeje, Mari Jose también ve cambios en sí misma. «He ganado en muchísimas cosas. En madurez, en conceptos que antes te costaban más y ahora los tienes adquiridos… Siempre quieres mejorar y esas ganas me han hecho crecer»”, expresa sobre una motivación que no desaparece este año. «Nunca me pongo un tope. Este año intentaré aprender y, a partir de ahí, seguir mejorando», añadió.

Todo ello dentro de una plantilla que «se ha creado para ser un buen grupo» con la continuidad de buena parte del anterior plantel. «Que gente como yo y el resto de veteranas queden como una base sobre la cual el equipo siga compitiendo es importante. La clave es seguir formando a la gente y tener un grupo sólido. Esa es la clave del éxito del Costa Adeje e intentaremos seguir en esa línea», añadió.

Todo ello bajo la dirección de un nuevo capitán, Eder Maestre. «Me cambió la perspectiva totalmente. He hablado con él y una de las cosas por las que sigo en el club fue por algo que me transmitió en esa conversación», destaca. «Tiene muchísimas ganas y este equipo le va a pagar con la misma moneda, brindándole ese trabajo, y ojalá podamos tener una temporada buenísima», dijo la de añaza sobre el bilbaíno. «El trabajo no se negocia y, a partir de ahí, el objetivo será lograr la permanencia», añadió. A título particular Mari Jose se imagina un curso «con mucha ilusión, objetivos, trabajo y, obviamente, poder estar lo más alto posible». «Que sea un año bueno, sin lesiones, y acabar como lo deseo desde hace dos años: vibrando, compitiendo, intentando jugar lo que pueda y respetando a mis compañeras, a mi equipo y al cuerpo técnico. Sueño con una temporada tranquila, con mucho fútbol y ser feliz en el campo, que es lo que más me caracteriza. Si disfruto estoy segura de que mi rendimiento será muchísimo más alto», concluyó.